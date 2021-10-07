https://ria.ru/20211007/siroty-1753423985.html
"Назвали имена": о чем рассказали дети из образцовой приемной семьи
"Назвали имена": о чем рассказали дети из образцовой приемной семьи - РИА Новости, 07.10.2021
"Назвали имена": о чем рассказали дети из образцовой приемной семьи
В Нижнем Тагиле приемную мать, вырастившую более 30 детей, заподозрили в жестокости: она якобы заставляла подопечных сидеть на уроках в памперсах, здоровых... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T08:00
2021-10-07T08:00
2021-10-07T08:10
общество
нижний тагил
свердловская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
сироты
игорь мороков
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости, Анастасия Гнединская, Дмитрий Ермаков. В Нижнем Тагиле приемную мать, вырастившую более 30 детей, заподозрили в жестокости: она якобы заставляла подопечных сидеть на уроках в памперсах, здоровых отправляла в психиатрический диспансер за "нужными" диагнозами. Но главное — покрывала насильственные действия воспитанника. Обвинения она отрицает: говорит, что сообщала о проблемах чиновникам. Но к ее словам не прислушались."Могла прилюдно назвать дебилами"Морозовы (имена и фамилии членов семьи изменены) — самая большая приемная семья в Нижнем Тагиле. Людмила воспитала 39 детей, из них шестеро — свои. Родная дочь пошла по стопам матери: взяла четверых из приюта. У чиновников Морозовы на хорошем счету. Даже получали госнаграды, например орден "Родительская слава".Еще несколько дней назад у них дома жили десять подопечных. В начале октября троих братьев и сестру изъяли и передали в реабилитационный центр. Причина — публикация в уральских СМИ: ссылаясь на учителей школы, журналисты рассказали о нездоровой обстановке в семье. Педагогам показалось, что девочек приемная мама любит больше, дает им все необходимое, а мальчики ходят в обносках. Одному не купила очки по возрасту, другого в начальной школе заставляла носить памперсы, и над ребенком издевались одноклассники. Прилюдно называла воспитанников дебилами, за провинности лишала еды.Кроме того, по словам педагогов, Морозова делала из детей с сохранным интеллектом пациентов с психиатрическими отклонениями — чтобы получать пособие по инвалидности. Якобы отправляла на временное лечение в диспансер, где подопечным давали психотропные препараты для "выправления" диагноза.Но самое серьезное обвинение связано с сексуальными надругательствами одного воспитанника над собственными братом и сестрой. Продолжалось это год — в реабилитационном центре, в лагере, затем и в приемной семье. Людмила Морозова, как говорят, все знала, но ничего не предпринимала.После публикаций Следственный комитет начал проверку, председатель Александр Бастрыкин взял ситуацию под личный контроль."Один из братьев лежит на другом"О Морозовых в среде уральских усыновителей отзываются только положительно."Знаем эту семью как достойную, — говорит уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков. — Профессиональные замещающие родители. По моей информации, непосредственно в отношении них следственных действий пока не проводили".Защищает Морозовых и председатель правления Союза приемных родителей Юрий Демин. Он утверждает, что Людмила не раз сообщала в органы опеки о поведении подопечных.Сам инцидент с насилием, по его словам, произошел в апреле этого года. Морозова зашла в баню и увидела, что один брат лежит на другом. Оба мальчика были в одежде, однако приемная мать сразу обратилась в опеку.Он уверяет: о наклонностях старшего из братьев знали еще до того, как передали на воспитание в семью Морозовых. От опекуна это скрыли.Мать девятерых приемных детей из Екатеринбурга Светлана Андреева объясняет: если у ребенка еще в детдоме фиксировали девиантное поведение, в том числе с сексуальным уклоном, информацию обязательно должны занести в личное дело. Но часто это утаивают от опекунов. Иначе такого воспитанника никто не возьмет."Знаю случай, когда после похожего инцидента из дела исчезли справки, что ребенок склонен к насильственным действиям. В недосмотре тогда тоже пытались обвинить опекуна, но у нее сохранились копии документов", — говорит Андреева.Сама Людмила Морозова общаться со СМИ отказалась."Единичный эпизод"Сторонники Морозовых считают беспочвенными и другие обвинения. Например, что Людмила заставляла мальчика сидеть на уроках в памперсах.Правда, почему приемная мать не забрала мальчика домой, непонятно.Подозрения, что здоровых детей отправляли в психдиспансер, защитникам Морозовых тоже кажутся странными."Каждый год взятые под опеку дети обязаны проходить медосмотр: с нас требуют справки, в том числе и от психиатра. Если есть отклонения в развитии, ребенка ставят на учет. От приемной матери это не зависит, решение принимает врач", — объяснила Андреева.Демин отмечает: хотя учителя обвиняли Морозову в корысти, все заработанные деньги она тратит только на подопечных.РИА Новости запросило комментарии в школе, реабилитационном центре и управлении по вопросам опеки и попечительства Нижнего Тагила. Во всех организациях разговаривать с журналистами наотрез отказались, сославшись на тайну следствия и интересы детей.Местные общественники надеются: случившееся вскроет недочеты в работе органов опеки. А подозрения в недобросовестном исполнении обязанностей снимут в ближайшие дни после проверки следствия. Хотя вопросов к Морозовым — множество.
https://ria.ru/20210422/siroty-1729335218.html
https://ria.ru/20210929/deti-1752211274.html
https://ria.ru/20201223/sirota-1590426905.html
https://ria.ru/20210906/sud-1748920310.html
нижний тагил
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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общество, нижний тагил, свердловская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), сироты, игорь мороков
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости, Анастасия Гнединская, Дмитрий Ермаков. В Нижнем Тагиле приемную мать, вырастившую более 30 детей, заподозрили в жестокости: она якобы заставляла подопечных сидеть на уроках в памперсах, здоровых отправляла в психиатрический диспансер за "нужными" диагнозами. Но главное — покрывала насильственные действия воспитанника. Обвинения она отрицает: говорит, что сообщала о проблемах чиновникам. Но к ее словам не прислушались.
"Могла прилюдно назвать дебилами"
Морозовы (имена и фамилии членов семьи изменены) — самая большая приемная семья в Нижнем Тагиле. Людмила воспитала 39 детей, из них шестеро — свои. Родная дочь пошла по стопам матери: взяла четверых из приюта. У чиновников Морозовы на хорошем счету. Даже получали госнаграды, например орден "Родительская слава".
Еще несколько дней назад у них дома жили десять подопечных. В начале октября троих братьев и сестру изъяли и передали в реабилитационный центр. Причина — публикация
в уральских СМИ: ссылаясь на учителей школы, журналисты рассказали о нездоровой обстановке в семье. Педагогам показалось, что девочек приемная мама любит больше, дает им все необходимое, а мальчики ходят в обносках. Одному не купила очки по возрасту, другого в начальной школе заставляла носить памперсы, и над ребенком издевались одноклассники. Прилюдно называла воспитанников дебилами, за провинности лишала еды.
Кроме того, по словам педагогов, Морозова делала из детей с сохранным интеллектом пациентов с психиатрическими отклонениями — чтобы получать пособие по инвалидности. Якобы отправляла на временное лечение в диспансер, где подопечным давали психотропные препараты для "выправления" диагноза.
Но самое серьезное обвинение связано с сексуальными надругательствами одного воспитанника над собственными братом и сестрой. Продолжалось это год — в реабилитационном центре, в лагере, затем и в приемной семье. Людмила Морозова, как говорят, все знала, но ничего не предпринимала.
После публикаций Следственный комитет начал проверку, председатель Александр Бастрыкин взял ситуацию под личный контроль.
"Один из братьев лежит на другом"
О Морозовых в среде уральских усыновителей отзываются только положительно.
"Знаем эту семью как достойную, — говорит уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков. — Профессиональные замещающие родители. По моей информации, непосредственно в отношении них следственных действий пока не проводили".
Защищает Морозовых и председатель правления Союза приемных родителей Юрий Демин. Он утверждает, что Людмила не раз сообщала в органы опеки о поведении подопечных.
Сам инцидент с насилием, по его словам, произошел в апреле этого года. Морозова зашла в баню и увидела, что один брат лежит на другом. Оба мальчика были в одежде, однако приемная мать сразу обратилась в опеку.
"Я лично приводил ее в Министерство социальной политики — в отдел опеки и попечительства, где в присутствии начальника она объяснила, что детям необходима психиатрическая помощь. Людмила просила поместить их в соццентр для работы с психологом. Никакой реакции не последовало", — рассказывает Демин.
Он уверяет: о наклонностях старшего из братьев знали еще до того, как передали на воспитание в семью Морозовых. От опекуна это скрыли.
"Младший мальчик сообщил следователям, что все началось в социальном центре, куда дети попали после изъятия из биологической семьи. И продолжилось в детском лагере. Ребенок назвал фамилии и имена сотрудников, которые были в курсе. Но все это скрывали, в том числе и от Морозовых".
Мать девятерых приемных детей из Екатеринбурга Светлана Андреева объясняет: если у ребенка еще в детдоме фиксировали девиантное поведение, в том числе с сексуальным уклоном, информацию обязательно должны занести в личное дело. Но часто это утаивают от опекунов. Иначе такого воспитанника никто не возьмет.
"Знаю случай, когда после похожего инцидента из дела исчезли справки, что ребенок склонен к насильственным действиям. В недосмотре тогда тоже пытались обвинить опекуна, но у нее сохранились копии документов", — говорит Андреева.
Сама Людмила Морозова общаться со СМИ отказалась.
"Единичный эпизод"
Сторонники Морозовых считают беспочвенными и другие обвинения. Например, что Людмила заставляла мальчика сидеть на уроках в памперсах.
"У него непереносимость молочных продуктов, а в школьной столовой накормили то ли молочной кашей, то ли йогуртом. Началась диарея. Дали таблетку, но на всякий случай, чтобы отсидел уроки, опекун привезла ему памперсы".
Правда, почему приемная мать не забрала мальчика домой, непонятно.
Подозрения, что здоровых детей отправляли в психдиспансер, защитникам Морозовых тоже кажутся странными.
"Каждый год взятые под опеку дети обязаны проходить медосмотр: с нас требуют справки, в том числе и от психиатра. Если есть отклонения в развитии, ребенка ставят на учет. От приемной матери это не зависит, решение принимает врач", — объяснила Андреева.
Демин отмечает: хотя учителя обвиняли Морозову в корысти, все заработанные деньги она тратит только на подопечных.
"Вы бы приехали и посмотрели, какая у нее машина: крошечная "Киа-Пиканто". Да и ту подарили взрослые дети. На ней Людмила развозит воспитанников по урокам и кружкам".
РИА Новости запросило комментарии в школе, реабилитационном центре и управлении по вопросам опеки и попечительства Нижнего Тагила. Во всех организациях разговаривать с журналистами наотрез отказались, сославшись на тайну следствия и интересы детей.
Местные общественники надеются: случившееся вскроет недочеты в работе органов опеки. А подозрения в недобросовестном исполнении обязанностей снимут в ближайшие дни после проверки следствия. Хотя вопросов к Морозовым — множество.