https://ria.ru/20211007/shvetsiya-1753548031.html

В Швеции запустят самые большие в мире электропаромы

В Швеции запустят самые большие в мире электропаромы - РИА Новости, 07.10.2021

В Швеции запустят самые большие в мире электропаромы

К 2030 году в Швеции построят два самых больших в мире электропарома, сообщает "Европульс". РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T19:33

2021-10-07T19:33

2021-10-07T19:33

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. К 2030 году в Швеции построят два самых больших в мире электропарома, сообщает "Европульс".По данным Европейского агентства окружающей среды, суда выбрасывают 13,5 процентов парниковых газов в ЕС. Поэтому страны активно работают над тем, чтобы сделать водный транспорт более экологичным."Заправлять" современные электропаромы будут энергией от специальных съемных батарей. Менять их можно прямо в портах.Планируется, что суда запустят по маршруту Гетеборг — Фредериксхавн, соединяющим Швецию и Данию. Длина паромов составит 215 метров: одновременно они смогут перевозить 1200 пассажиров и 700 машин.

https://ria.ru/20211007/puteshestviya-1753283505.html

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экология, путешествия, гетеборг, дания, швеция, новости - туризм, пассажиры, туристы, транспорт