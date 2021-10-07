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В Швеции запустят самые большие в мире электропаромы
В Швеции запустят самые большие в мире электропаромы - РИА Новости, 07.10.2021
В Швеции запустят самые большие в мире электропаромы
К 2030 году в Швеции построят два самых больших в мире электропарома, сообщает "Европульс". РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T19:33
2021-10-07T19:33
2021-10-07T19:33
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. К 2030 году в Швеции построят два самых больших в мире электропарома, сообщает "Европульс".По данным Европейского агентства окружающей среды, суда выбрасывают 13,5 процентов парниковых газов в ЕС. Поэтому страны активно работают над тем, чтобы сделать водный транспорт более экологичным."Заправлять" современные электропаромы будут энергией от специальных съемных батарей. Менять их можно прямо в портах.Планируется, что суда запустят по маршруту Гетеборг — Фредериксхавн, соединяющим Швецию и Данию. Длина паромов составит 215 метров: одновременно они смогут перевозить 1200 пассажиров и 700 машин.
https://ria.ru/20211007/puteshestviya-1753283505.html
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В Швеции запустят самые большие в мире электропаромы
Они начнут перевозить пассажиров в 2030 году