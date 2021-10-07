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https://ria.ru/20211007/shulgin-1753599681.html
Шульгин объяснил, почему Запад поддерживает тему "отравления" Навального
Шульгин объяснил, почему Запад поддерживает тему "отравления" Навального - РИА Новости, 07.10.2021
Шульгин объяснил, почему Запад поддерживает тему "отравления" Навального
ФРГ и их союзники поддерживают тему с якобы отравлением Алексея Навального ради политического и санкционного давления на Россию, заявил в четверг РИА Новости... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T23:37
2021-10-07T23:37
в мире
германия
алексей навальный
александр шульгин
россия
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. ФРГ и их союзники поддерживают тему с якобы отравлением Алексея Навального ради политического и санкционного давления на Россию, заявил в четверг РИА Новости посол РФ в Нидерландах, постоянный представитель при ОЗХО Александр Шульгин."Все их действия вопреки голословным заявлениям говорят о том, что их задача – держать "на плаву" эту тему с целью дальнейшего оказания на нашу страну политического и санкционного давления. Евроатлантические союзники давно назначили виновных и ввели против них санкционные меры. Теперь же судорожно пытаются запутать следы и любыми способами не допустить, чтобы истина вышла наружу", - сказал он.Шульгин отметил, что Россия готова к работе по линии правоохранительных органов и настаивает на проведении предметного экспертного диалога, основанного на фактах. "Призываем партнеров отказаться от мегафонной дипломатии и выполнить свои международно-правовые обязательства в рамках Европейской конвенции о взаимной правовой помощи и КЗХО (Конвенция о запрещении химического оружия – ред.)", - сказал дипломат.Навального 20 августа прошлого года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.МИД РФ спустя год после инцидента с Навальным заявил, что это была спланированная провокация, направленная на дискредитацию России, дело было раскручено Западом для сдерживания страны и новых нападок на нее. В министерстве отметили, что Берлин так и не предоставил никаких проверяемых доказательств своих обвинений в адрес РФ, а ОЗХО "замотала" запрос Москвы о содействии, помешав возбуждению дела.
https://ria.ru/20211007/navalnyy-1753599215.html
https://ria.ru/20211007/ozkho-1753440819.html
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в мире, германия, алексей навальный, александр шульгин, россия
23:37 07.10.2021
 
Шульгин объяснил, почему Запад поддерживает тему "отравления" Навального

Шульгин: Запад поддерживает тему "отравления" Навального ради давления на Россию

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. ФРГ и их союзники поддерживают тему с якобы отравлением Алексея Навального ради политического и санкционного давления на Россию, заявил в четверг РИА Новости посол РФ в Нидерландах, постоянный представитель при ОЗХО Александр Шульгин.
"Все их действия вопреки голословным заявлениям говорят о том, что их задача – держать "на плаву" эту тему с целью дальнейшего оказания на нашу страну политического и санкционного давления. Евроатлантические союзники давно назначили виновных и ввели против них санкционные меры. Теперь же судорожно пытаются запутать следы и любыми способами не допустить, чтобы истина вышла наружу", - сказал он.
Посол России в Нидерландах и постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин
Вчера, 23:33
Шульгин отметил отсутствие доказательств в докладе ОЗХО по Навальному
Шульгин отметил, что Россия готова к работе по линии правоохранительных органов и настаивает на проведении предметного экспертного диалога, основанного на фактах. "Призываем партнеров отказаться от мегафонной дипломатии и выполнить свои международно-правовые обязательства в рамках Европейской конвенции о взаимной правовой помощи и КЗХО (Конвенция о запрещении химического оружия – ред.)", - сказал дипломат.
Навального 20 августа прошлого года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
Вчера, 01:49
В МИД заявили, что ОЗХО "есть что скрывать" в деле Навального
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.
МИД РФ спустя год после инцидента с Навальным заявил, что это была спланированная провокация, направленная на дискредитацию России, дело было раскручено Западом для сдерживания страны и новых нападок на нее. В министерстве отметили, что Берлин так и не предоставил никаких проверяемых доказательств своих обвинений в адрес РФ, а ОЗХО "замотала" запрос Москвы о содействии, помешав возбуждению дела.
 
В миреГерманияАлексей НавальныйАлександр ШульгинРоссия
 
 
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