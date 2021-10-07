https://ria.ru/20211007/shtraf-1753524423.html

Московский суд признал штрафы Twitter законными

Московский суд признал штрафы Twitter законными - РИА Новости, 07.10.2021

Московский суд признал штрафы Twitter законными

Таганский суд Москвы признал законными штрафы на 5,5 миллиона рублей, назначенные Twitter за отказ удалять противоправную информацию, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T15:28

2021-10-07T15:28

2021-10-07T15:38

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Таганский суд Москвы признал законными штрафы на 5,5 миллиона рублей, назначенные Twitter за отказ удалять противоправную информацию, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Решениями Таганского суда от 7 октября 2021 года оставлены без изменения постановления мирового судьи, которыми "Твиттер Инк." (Twitter Inc) признан виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст.13.41 КоАП РФ, и которыми на "Твиттер Инк." (Twitter Inc) наложены административные штрафы в 2,5 и 3 миллиона рублей", - сказала пресс-секретарь.Всего с начала года Facebook получила штрафов на более чем 80 миллионов рублей (за отказ удалить информацию о несогласованных акциях и отказ локализовать данные российских пользователей), Twitter - около 60 миллионов, Telegram - 40 миллионов. Для WhatsApp же наложенный в августе штраф в 4 миллиона рублей оказался первым.Информация, которую требовали удалить из соцсетей, содержала призывы к участию граждан, в том числе несовершеннолетних, в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.Минувшей весной Роскомнадзор объявил о планах наложить штрафы за неудаление призывов к подросткам выходить на несогласованные акции в TikTok, "ВКонтакте", Telegram, "Одноклассниках", Facebook, Twitter и YouTube. Большая часть протоколов уже рассмотрена судами.

https://ria.ru/20210930/shtraf-1752423258.html

https://ria.ru/20210826/twitter-1747343370.html

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twitter, москва, технологии, россия