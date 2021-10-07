https://ria.ru/20211007/senator-1753529146.html
Прощание с умершим от COVID-19 сенатором от Адыгеи пройдет 8 октября
Прощание с умершим от COVID-19 сенатором от Адыгеи пройдет 8 октября - РИА Новости, 07.10.2021
Прощание с умершим от COVID-19 сенатором от Адыгеи пройдет 8 октября
Прощание с умершим от коронавируса сенатором от Адыгеи Олегом Селезневым состоится 8 октября в Краснодаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T15:56
2021-10-07T15:56
2021-10-07T16:03
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СОЧИ, 7 окт - РИА Новости. Прощание с умершим от коронавируса сенатором от Адыгеи Олегом Селезневым состоится 8 октября в Краснодаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Республики Адыгея.Шестого октября глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко заявил, что сенатор от Адыгеи Олег Селезнёв скончался от коронавируса."Прощание состоится завтра в Краснодаре", - сказали в ведомстве.Ранее глава Адыгеи Марат Кумпилов выразил слова соболезнования родным и близким Олега Селезнёва, отметив заслуги сенатора и уважение, которое он вызывал у коллег.
https://ria.ru/20211006/chinovniki-1753417082.html
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политика, республика адыгея, краснодар, совет федерации рф, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:56 07.10.2021 (обновлено: 16:03 07.10.2021)
Прощание с умершим от COVID-19 сенатором от Адыгеи пройдет 8 октября
Прощание с умершим от COVID-19 сенатором Селезневым пройдет 8 октября в Краснодаре