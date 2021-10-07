https://ria.ru/20211007/senator-1753529146.html

Прощание с умершим от COVID-19 сенатором от Адыгеи пройдет 8 октября

Прощание с умершим от COVID-19 сенатором от Адыгеи пройдет 8 октября - РИА Новости, 07.10.2021

Прощание с умершим от COVID-19 сенатором от Адыгеи пройдет 8 октября

Прощание с умершим от коронавируса сенатором от Адыгеи Олегом Селезневым состоится 8 октября в Краснодаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T15:56

2021-10-07T15:56

2021-10-07T16:03

распространение коронавируса

политика

республика адыгея

краснодар

совет федерации рф

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753383534_0:65:2048:1217_1920x0_80_0_0_0b06fb5a26d9c9bf66414be13a8cdcd4.jpg

СОЧИ, 7 окт - РИА Новости. Прощание с умершим от коронавируса сенатором от Адыгеи Олегом Селезневым состоится 8 октября в Краснодаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Республики Адыгея.Шестого октября глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко заявил, что сенатор от Адыгеи Олег Селезнёв скончался от коронавируса."Прощание состоится завтра в Краснодаре", - сказали в ведомстве.Ранее глава Адыгеи Марат Кумпилов выразил слова соболезнования родным и близким Олега Селезнёва, отметив заслуги сенатора и уважение, которое он вызывал у коллег.

https://ria.ru/20211006/chinovniki-1753417082.html

республика адыгея

краснодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, республика адыгея, краснодар, совет федерации рф, коронавирус covid-19, коронавирус в россии