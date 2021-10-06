https://ria.ru/20211006/covid-19-1753382772.html

Сенатор от Адыгеи Селезнев умер от COVID-19

Сенатор от Адыгеи Селезнев умер от COVID-19 - РИА Новости, 06.10.2021

Сенатор от Адыгеи Селезнев умер от COVID-19

Сенатор от Адыгеи Олег Селезнев скончался от коронавируса, сообщил РИА Новости глава комитета по регламенту Вячеслав Тимченко. РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T17:51

2021-10-06T17:51

2021-10-06T18:22

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политика

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валентина матвиенко

вячеслав тимченко

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Сенатор от Адыгеи Олег Селезнев скончался от коронавируса, сообщил РИА Новости глава комитета по регламенту Вячеслав Тимченко.Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила соболезнования родным и близким и отметила, что сенатор был ответственным и принципиальным политиком, посвятившим свою жизнь служению Отечеству.Она отметила вклад Селезнева в обеспечение национальной безопасности, укрепление законности и правопорядка в стране, совершенствование законодательства.Сенатор до 2009 года был первым заместителем начальника УФСБ по Краснодарскому краю, после чего возглавил управление по Адыгее. С 2017 года стал членом Совета Федерации от республики, вошел в комитет по международным делам.

https://ria.ru/20211006/koronavirus-1753299203.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, совет федерации рф, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, валентина матвиенко, вячеслав тимченко