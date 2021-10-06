https://ria.ru/20211006/covid-19-1753382772.html
Сенатор от Адыгеи Селезнев умер от COVID-19
Сенатор от Адыгеи Селезнев умер от COVID-19 - РИА Новости, 06.10.2021
Сенатор от Адыгеи Селезнев умер от COVID-19
Сенатор от Адыгеи Олег Селезнев скончался от коронавируса, сообщил РИА Новости глава комитета по регламенту Вячеслав Тимченко. РИА Новости, 06.10.2021
2021-10-06T17:51
2021-10-06T17:51
2021-10-06T18:22
распространение коронавируса
политика
совет федерации рф
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
валентина матвиенко
вячеслав тимченко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753383534_0:65:2048:1217_1920x0_80_0_0_0b06fb5a26d9c9bf66414be13a8cdcd4.jpg
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Сенатор от Адыгеи Олег Селезнев скончался от коронавируса, сообщил РИА Новости глава комитета по регламенту Вячеслав Тимченко.Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила соболезнования родным и близким и отметила, что сенатор был ответственным и принципиальным политиком, посвятившим свою жизнь служению Отечеству.Она отметила вклад Селезнева в обеспечение национальной безопасности, укрепление законности и правопорядка в стране, совершенствование законодательства.Сенатор до 2009 года был первым заместителем начальника УФСБ по Краснодарскому краю, после чего возглавил управление по Адыгее. С 2017 года стал членом Совета Федерации от республики, вошел в комитет по международным делам.
https://ria.ru/20211006/koronavirus-1753299203.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753383534_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_e3fb28cda8b70c6a94146bfcc5106e63.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, совет федерации рф, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, валентина матвиенко, вячеслав тимченко
17:51 06.10.2021 (обновлено: 18:22 06.10.2021)
Сенатор от Адыгеи Селезнев умер от COVID-19
Член Совфеда от Адыгеи Олег Селезнев умер от коронавируса