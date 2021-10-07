Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20211007/religiya-1753451938.html
В РПЦ анонсировали новую встречу папы Франциска с патриархом Кириллом
В РПЦ анонсировали новую встречу папы Франциска с патриархом Кириллом - РИА Новости, 07.10.2021
В РПЦ анонсировали новую встречу папы Франциска с патриархом Кириллом
Тема визита папы Римского Франциска в Россию в настоящее время не стоит на повестке дня, однако новая встреча между понтификом и патриархом Московским и всея... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T09:21
2021-10-07T10:52
религия
ватикан
патриарх кирилл (владимир гундяев)
франциск (хорхе марио бергольо)
митрополит волоколамский иларион
россия
религия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148492/60/1484926086_0:0:3270:1840_1920x0_80_0_0_499254e87bb0ce98508f0efabf3519d0.jpg
РИМ, 7 окт - РИА Новости. Тема визита папы Римского Франциска в Россию в настоящее время не стоит на повестке дня, однако новая встреча между понтификом и патриархом Московским и всея Руси Кириллом состоится, заявил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в интервью, которое опубликовала в понедельник газета Corriere della Sera."Надо разделять две темы – встречу между папой Римским и патриархом и визит папы Франциска в Россию. Что касается визита, то я разделяю мнение (госсекретаря Ватикана) кардинала Паролина, сегодня для этого нет условий, и не думаю, что я должен называть причины, по которым он (визит – ред.) в настоящий момент невозможен. Обе стороны это знают. Сегодня такая поездка не стоит на повестке дня наших двусторонних отношений. Однако это не означает, что их не следует развивать", - сказал глава ОВЦС.Митрополит Иларион указал также, что о новой встрече двух религиозных лидеров будет объявлено незадолго до ее проведения. "Помните, о встрече в Гаване было объявлено всего за неделю. Так вот, когда мы закончим подготовку второй встречи, мы объявим о ней неделей раньше", - отметил он.В среду папа Франциск принял в Ватикане митрополита Илариона, находящегося в Италии с рабочей поездкой по благословению патриарха Кирилла. Накануне этой встречи глава ОВЦС заявил российским журналистам, что намерен обсудить с понтификом двусторонние отношения между РПЦ и Римско-католической церковью, охарактеризовав эти отношения как "развивающиеся очень позитивно". Он также указал, что в беседе с понтификом обсудит "деловые вопросы, стоящие на повестке отношений между нашими церквами".В ходе своего предыдущего визита в Рим митрополит Иларион, отвечая на вопрос РИА Новости, сказал, что не исключает проведения новой встречи между папой Франциском и патриархом Кириллом, отметив, что "коль скоро состоялась одна встреча, то естественно, что рано или поздно может состояться и другая".Ранее видный итальянский историк церкви, один из руководителей влиятельной католической Общины Святого Эгидия Адриано Роккуччи в интервью РИА Новости заявил, что "вопрос о визите папы Римского в Россию не стоит на повестке двусторонних отношений", однако "динамика процесса предполагает возможность проведения новой встречи" предстоятелей двух церквей.Историческая встреча между папой Франциском и патриархом Кириллом состоялась 12 февраля 2016 года в Гаване. Это была первая подобная встреча в истории: предстоятели Католической и Русской православной церквей никогда не встречались на протяжении веков.
https://ria.ru/20210923/vizit-1751449387.html
ватикан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148492/60/1484926086_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_dad63b240ebaa23575fdca6b9e59c54b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ватикан, патриарх кирилл (владимир гундяев), франциск (хорхе марио бергольо), митрополит волоколамский иларион, россия, религия
09:21 07.10.2021 (обновлено: 10:52 07.10.2021)
 
В РПЦ анонсировали новую встречу папы Франциска с патриархом Кириллом

Митрополит Иларион анонсировал новую встречу папы римского Франциска с патриархом Кириллом

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВстреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой римским Франциском
Встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой римским Франциском - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
РИМ, 7 окт - РИА Новости. Тема визита папы Римского Франциска в Россию в настоящее время не стоит на повестке дня, однако новая встреча между понтификом и патриархом Московским и всея Руси Кириллом состоится, заявил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в интервью, которое опубликовала в понедельник газета Corriere della Sera.
"Надо разделять две темы – встречу между папой Римским и патриархом и визит папы Франциска в Россию. Что касается визита, то я разделяю мнение (госсекретаря Ватикана) кардинала Паролина, сегодня для этого нет условий, и не думаю, что я должен называть причины, по которым он (визит – ред.) в настоящий момент невозможен. Обе стороны это знают. Сегодня такая поездка не стоит на повестке дня наших двусторонних отношений. Однако это не означает, что их не следует развивать", - сказал глава ОВЦС.
Митрополит Иларион указал также, что о новой встрече двух религиозных лидеров будет объявлено незадолго до ее проведения. "Помните, о встрече в Гаване было объявлено всего за неделю. Так вот, когда мы закончим подготовку второй встречи, мы объявим о ней неделей раньше", - отметил он.
В среду папа Франциск принял в Ватикане митрополита Илариона, находящегося в Италии с рабочей поездкой по благословению патриарха Кирилла. Накануне этой встречи глава ОВЦС заявил российским журналистам, что намерен обсудить с понтификом двусторонние отношения между РПЦ и Римско-католической церковью, охарактеризовав эти отношения как "развивающиеся очень позитивно". Он также указал, что в беседе с понтификом обсудит "деловые вопросы, стоящие на повестке отношений между нашими церквами".
Визит папы Римского Франциска в Латвию - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
23 сентября, 13:20Религия
Священник объяснил, почему визит папы Франциска в Россию пока нежелателен
В ходе своего предыдущего визита в Рим митрополит Иларион, отвечая на вопрос РИА Новости, сказал, что не исключает проведения новой встречи между папой Франциском и патриархом Кириллом, отметив, что "коль скоро состоялась одна встреча, то естественно, что рано или поздно может состояться и другая".
Ранее видный итальянский историк церкви, один из руководителей влиятельной католической Общины Святого Эгидия Адриано Роккуччи в интервью РИА Новости заявил, что "вопрос о визите папы Римского в Россию не стоит на повестке двусторонних отношений", однако "динамика процесса предполагает возможность проведения новой встречи" предстоятелей двух церквей.
Историческая встреча между папой Франциском и патриархом Кириллом состоялась 12 февраля 2016 года в Гаване. Это была первая подобная встреча в истории: предстоятели Католической и Русской православной церквей никогда не встречались на протяжении веков.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и папа Римский Франциск во время встречи в Гаване. 12 февраля 2016 - РИА Новости, 1920, 12.02.2016
12 февраля 2016, 23:57
Встреча патриарха Кирилла и папы римского Франциска в ГаванеВстреча глав Русской православной и Римско-католической церквей состоялась впервые в истории. На переговорах также присутствуют председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион и руководитель Папского совета по содействию христианскому единству кардинал Курт Кох.
 
РелигияВатиканПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Франциск (Хорхе Марио Бергольо)Митрополит Волоколамский ИларионРоссияРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:22Путин поздравил нового премьера Японии с избранием
13:21Российский муфтият получил особый статус при ООН
13:19Власти Дагестана осудили земляков, избивших мужчину в московском метро
13:18В Кремле заявили о необходимости пропаганды вакцинации от COVID-19
13:18Зеленский подписал закон о противодействии антисемитизму на Украине
13:15Пашинян поздравил Путина с днем рождения
13:13МВД будет уведомлять о запрете другого родителя на вывоз ребенка за рубеж
13:12Избившим пассажира метро грозит до 15 лет колонии
13:11В Кремле рассказали, слышал ли Путин песни про себя
13:09Европа обвинила Россию в причастности к кризису на границе ЕС с Белоруссией
13:07В Москве зафиксировали новый рекорд атмосферного давления
13:03Песков ответил на вопрос о письме матери Сачкова Путину
13:03В Кремле заявили об отсутствии иллюзий по возобновлению диалога с НАТО
13:01Мужчина, которого избили в московском метро, дал интервью
13:00В России не обнаружили штаммы коронавируса "лямбда" и "мю"
12:59Новый смартфон Samsung фиксирует падения для отказа в ремонте
12:58Песков рассказал, как Путин проводит день рождения
12:57В Петербурге раскрыли заказное убийство, совершенное в 2000 году
12:56Путин проведет совещание с членами Совбеза
12:56Ученые оценили риск заражения COVID-19 в офисах и школах
Лента новостейМолния