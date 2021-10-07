09:21 07.10.2021 (обновлено: 10:52 07.10.2021)
В РПЦ анонсировали новую встречу папы Франциска с патриархом Кириллом
Митрополит Иларион анонсировал новую встречу папы римского Франциска с патриархом Кириллом
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВстреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой римским Франциском
РИМ, 7 окт - РИА Новости. Тема визита папы Римского Франциска в Россию в настоящее время не стоит на повестке дня, однако новая встреча между понтификом и патриархом Московским и всея Руси Кириллом состоится, заявил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в интервью, которое опубликовала в понедельник газета Corriere della Sera.
"Надо разделять две темы – встречу между папой Римским и патриархом и визит папы Франциска в Россию. Что касается визита, то я разделяю мнение (госсекретаря Ватикана) кардинала Паролина, сегодня для этого нет условий, и не думаю, что я должен называть причины, по которым он (визит – ред.) в настоящий момент невозможен. Обе стороны это знают. Сегодня такая поездка не стоит на повестке дня наших двусторонних отношений. Однако это не означает, что их не следует развивать", - сказал глава ОВЦС.
Митрополит Иларион указал также, что о новой встрече двух религиозных лидеров будет объявлено незадолго до ее проведения. "Помните, о встрече в Гаване было объявлено всего за неделю. Так вот, когда мы закончим подготовку второй встречи, мы объявим о ней неделей раньше", - отметил он.
В среду папа Франциск принял в Ватикане митрополита Илариона, находящегося в Италии с рабочей поездкой по благословению патриарха Кирилла. Накануне этой встречи глава ОВЦС заявил российским журналистам, что намерен обсудить с понтификом двусторонние отношения между РПЦ и Римско-католической церковью, охарактеризовав эти отношения как "развивающиеся очень позитивно". Он также указал, что в беседе с понтификом обсудит "деловые вопросы, стоящие на повестке отношений между нашими церквами".
В ходе своего предыдущего визита в Рим митрополит Иларион, отвечая на вопрос РИА Новости, сказал, что не исключает проведения новой встречи между папой Франциском и патриархом Кириллом, отметив, что "коль скоро состоялась одна встреча, то естественно, что рано или поздно может состояться и другая".
Ранее видный итальянский историк церкви, один из руководителей влиятельной католической Общины Святого Эгидия Адриано Роккуччи в интервью РИА Новости заявил, что "вопрос о визите папы Римского в Россию не стоит на повестке двусторонних отношений", однако "динамика процесса предполагает возможность проведения новой встречи" предстоятелей двух церквей.
Историческая встреча между папой Франциском и патриархом Кириллом состоялась 12 февраля 2016 года в Гаване. Это была первая подобная встреча в истории: предстоятели Католической и Русской православной церквей никогда не встречались на протяжении веков.
12 февраля 2016, 23:57Встреча патриарха Кирилла и папы римского Франциска в ГаванеВстреча глав Русской православной и Римско-католической церквей состоялась впервые в истории. На переговорах также присутствуют председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион и руководитель Папского совета по содействию христианскому единству кардинал Курт Кох.