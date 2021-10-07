https://ria.ru/20211007/religiya-1753451938.html

В РПЦ анонсировали новую встречу папы Франциска с патриархом Кириллом

В РПЦ анонсировали новую встречу папы Франциска с патриархом Кириллом - РИА Новости, 07.10.2021

В РПЦ анонсировали новую встречу папы Франциска с патриархом Кириллом

Тема визита папы Римского Франциска в Россию в настоящее время не стоит на повестке дня, однако новая встреча между понтификом и патриархом Московским и всея... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T09:21

2021-10-07T09:21

2021-10-07T10:52

религия

ватикан

патриарх кирилл (владимир гундяев)

франциск (хорхе марио бергольо)

митрополит волоколамский иларион

россия

религия

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РИМ, 7 окт - РИА Новости. Тема визита папы Римского Франциска в Россию в настоящее время не стоит на повестке дня, однако новая встреча между понтификом и патриархом Московским и всея Руси Кириллом состоится, заявил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в интервью, которое опубликовала в понедельник газета Corriere della Sera."Надо разделять две темы – встречу между папой Римским и патриархом и визит папы Франциска в Россию. Что касается визита, то я разделяю мнение (госсекретаря Ватикана) кардинала Паролина, сегодня для этого нет условий, и не думаю, что я должен называть причины, по которым он (визит – ред.) в настоящий момент невозможен. Обе стороны это знают. Сегодня такая поездка не стоит на повестке дня наших двусторонних отношений. Однако это не означает, что их не следует развивать", - сказал глава ОВЦС.Митрополит Иларион указал также, что о новой встрече двух религиозных лидеров будет объявлено незадолго до ее проведения. "Помните, о встрече в Гаване было объявлено всего за неделю. Так вот, когда мы закончим подготовку второй встречи, мы объявим о ней неделей раньше", - отметил он.В среду папа Франциск принял в Ватикане митрополита Илариона, находящегося в Италии с рабочей поездкой по благословению патриарха Кирилла. Накануне этой встречи глава ОВЦС заявил российским журналистам, что намерен обсудить с понтификом двусторонние отношения между РПЦ и Римско-католической церковью, охарактеризовав эти отношения как "развивающиеся очень позитивно". Он также указал, что в беседе с понтификом обсудит "деловые вопросы, стоящие на повестке отношений между нашими церквами".В ходе своего предыдущего визита в Рим митрополит Иларион, отвечая на вопрос РИА Новости, сказал, что не исключает проведения новой встречи между папой Франциском и патриархом Кириллом, отметив, что "коль скоро состоялась одна встреча, то естественно, что рано или поздно может состояться и другая".Ранее видный итальянский историк церкви, один из руководителей влиятельной католической Общины Святого Эгидия Адриано Роккуччи в интервью РИА Новости заявил, что "вопрос о визите папы Римского в Россию не стоит на повестке двусторонних отношений", однако "динамика процесса предполагает возможность проведения новой встречи" предстоятелей двух церквей.Историческая встреча между папой Франциском и патриархом Кириллом состоялась 12 февраля 2016 года в Гаване. Это была первая подобная встреча в истории: предстоятели Католической и Русской православной церквей никогда не встречались на протяжении веков.

https://ria.ru/20210923/vizit-1751449387.html

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ватикан, патриарх кирилл (владимир гундяев), франциск (хорхе марио бергольо), митрополит волоколамский иларион, россия, религия