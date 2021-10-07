https://ria.ru/20211007/razumkov-1753476027.html

Рада отправила в отставку спикера парламента Разумкова

Рада отправила в отставку спикера парламента Разумкова - РИА Новости, 07.10.2021

Рада отправила в отставку спикера парламента Разумкова

Верховная рада Украины отправила в отставку спикера Дмитрия Разумкова — за это проголосовали 284 депутата при необходимых 226 голосах. РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T11:46

2021-10-07T11:46

2021-10-07T13:12

в мире

украина

верховная рада украины

дмитрий разумков

руслан стефанчук

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КИЕВ, 7 окт — РИА Новости. Верховная рада Украины отправила в отставку спикера Дмитрия Разумкова — за это проголосовали 284 депутата при необходимых 226 голосах.Отставку инициировали депутаты от пропрезидентской партии "Слуга народа". По их словам, Разумков якобы перестал быть членом команды и действовал вразрез с программой партии. Сам он эти обвинения отвергает. Новым председателем парламента партия власти предлагает назначить Руслана Стефанчука, который сейчас занимает должность вице-спикера.Разумков в 2019 году был одним из ближайших соратников Владимира Зеленского, а затем стал первым номером в списке "Слуги народа" на досрочных парламентских выборах. Но в последние полгода ходят слухи о конфликте между спикером и президентом: депутаты от партии власти не раз говорили, что Разумков "ушел в свободное политическое плавание" и довольно часто действует вопреки воле Зеленского. Так, например, он не поддерживает санкционную политику в отношении оппозиционных СМИ и борьбу с олигархами, а также выступает категорически против второго срока Зеленского.По закону спикера Верховной рады можно отозвать с должности в любой момент: например, по его просьбе или же из-за неудовлетворительной работы. Предложение об отзыве может вноситься по инициативе не менее 150 депутатов. Решение принимается путем открытого поименного голосования большинством конституционного состава парламента.

https://ria.ru/20211007/zelenskiy-1753472569.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, верховная рада украины, дмитрий разумков, руслан стефанчук