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Рада отправила в отставку спикера парламента Разумкова
Рада отправила в отставку спикера парламента Разумкова - РИА Новости, 07.10.2021
Рада отправила в отставку спикера парламента Разумкова
Верховная рада Украины отправила в отставку спикера Дмитрия Разумкова — за это проголосовали 284 депутата при необходимых 226 голосах. РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T11:46
2021-10-07T13:12
в мире
украина
верховная рада украины
дмитрий разумков
руслан стефанчук
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КИЕВ, 7 окт — РИА Новости. Верховная рада Украины отправила в отставку спикера Дмитрия Разумкова — за это проголосовали 284 депутата при необходимых 226 голосах.Отставку инициировали депутаты от пропрезидентской партии "Слуга народа". По их словам, Разумков якобы перестал быть членом команды и действовал вразрез с программой партии. Сам он эти обвинения отвергает. Новым председателем парламента партия власти предлагает назначить Руслана Стефанчука, который сейчас занимает должность вице-спикера.Разумков в 2019 году был одним из ближайших соратников Владимира Зеленского, а затем стал первым номером в списке "Слуги народа" на досрочных парламентских выборах. Но в последние полгода ходят слухи о конфликте между спикером и президентом: депутаты от партии власти не раз говорили, что Разумков "ушел в свободное политическое плавание" и довольно часто действует вопреки воле Зеленского. Так, например, он не поддерживает санкционную политику в отношении оппозиционных СМИ и борьбу с олигархами, а также выступает категорически против второго срока Зеленского.По закону спикера Верховной рады можно отозвать с должности в любой момент: например, по его просьбе или же из-за неудовлетворительной работы. Предложение об отзыве может вноситься по инициативе не менее 150 депутатов. Решение принимается путем открытого поименного голосования большинством конституционного состава парламента.
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в мире, украина, верховная рада украины, дмитрий разумков, руслан стефанчук
11:46 07.10.2021 (обновлено: 13:12 07.10.2021)
 
Рада отправила в отставку спикера парламента Разумкова

Рада отправила в отставку спикера парламента Разумкова

© REUTERS / Valentyn OgirenkoДмитрий Разумков на заседании Верховной рады Украины
Дмитрий Разумков на заседании Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Читать ria.ru в
КИЕВ, 7 окт — РИА Новости. Верховная рада Украины отправила в отставку спикера Дмитрия Разумкова — за это проголосовали 284 депутата при необходимых 226 голосах.
Отставку инициировали депутаты от пропрезидентской партии "Слуга народа". По их словам, Разумков якобы перестал быть членом команды и действовал вразрез с программой партии. Сам он эти обвинения отвергает.
Новым председателем парламента партия власти предлагает назначить Руслана Стефанчука, который сейчас занимает должность вице-спикера.
Разумков в 2019 году был одним из ближайших соратников Владимира Зеленского, а затем стал первым номером в списке "Слуги народа" на досрочных парламентских выборах. Но в последние полгода ходят слухи о конфликте между спикером и президентом: депутаты от партии власти не раз говорили, что Разумков "ушел в свободное политическое плавание" и довольно часто действует вопреки воле Зеленского. Так, например, он не поддерживает санкционную политику в отношении оппозиционных СМИ и борьбу с олигархами, а также выступает категорически против второго срока Зеленского.
По закону спикера Верховной рады можно отозвать с должности в любой момент: например, по его просьбе или же из-за неудовлетворительной работы. Предложение об отзыве может вноситься по инициативе не менее 150 депутатов. Решение принимается путем открытого поименного голосования большинством конституционного состава парламента.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
11:36
Спикер Рады рассказал, как изменился Зеленский за два года у власти
 
В миреУкраинаВерховная Рада УкраиныДмитрий РазумковРуслан Стефанчук
 
 
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