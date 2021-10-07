https://ria.ru/20211007/rakova-1753515240.html
Экс-замминистра просвещения Раковой предъявили обвинение
Экс-замминистра просвещения Раковой предъявили обвинение - РИА Новости, 07.10.2021
Экс-замминистра просвещения Раковой предъявили обвинение
Экс-замминистра просвещения Марина Ракова уже находится в статусе обвиняемой, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T14:44
2021-10-07T14:44
2021-10-07T14:51
происшествия
марина ракова
сбербанк россии
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Экс-замминистра просвещения Марина Ракова уже находится в статусе обвиняемой, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."В адрес Тверского суда поступило ходатайство ГУМВД России по Москве об избрании в отношении обвиняемой Марины Раковой меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала собеседница агентства.Ракова ранее стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей (ч. 4 ст. 159 УК РФ, мошенничестве в особо крупном размере), на ее рабочем месте и дома прошли следственные действия.После того, как Ракова не пришла на работу и перестала отвечать на звонки, полиция 1 октября объявила ее в федеральный розыск. Накануне МВД сообщило, что она находится в Главном следственном управлении столичного главка ведомства, с ней ведутся следственные действия.Сбербанк, где до последнего времени работала Ракова на должности вице-президента, сообщил, что уволил ее с 4 октября.По данным источника РИА Новости, Ракову подозревают в том, что она на посту замминистра просвещения в 2019 году пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования (ФНФРО), где была гендиректором. Деньги были предназначены на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего".Экспертиза выявила фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям. Кроме Раковой, обыски прошли у ее окружения - у бывшего тогда руководства ФНФРО и у экс-руководителя одного из департаментов Минпросвещения. Люди, работавшие с Раковой, когда она была замминистра, впоследствии пришли с ней в структуры Сбербанка - обыски проводились и у них дома и в рабочих кабинетах.
https://ria.ru/20211006/sud-1753382151.html
https://ria.ru/20211006/rakova-1753375676.html
https://ria.ru/20211001/sberbank-1752714742.html
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происшествия, марина ракова, сбербанк россии
14:44 07.10.2021 (обновлено: 14:51 07.10.2021)
Экс-замминистра просвещения Раковой предъявили обвинение
Экс-замминистра просвещения Марине Раковой предъявили обвинение
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.
Экс-замминистра просвещения Марина Ракова
уже находится в статусе обвиняемой, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"В адрес Тверского суда поступило ходатайство ГУМВД России по Москве об избрании в отношении обвиняемой Марины Раковой меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала собеседница агентства.
Ракова ранее стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей (ч. 4 ст. 159 УК РФ, мошенничестве в особо крупном размере), на ее рабочем месте и дома прошли следственные действия.
После того, как Ракова не пришла на работу и перестала отвечать на звонки, полиция 1 октября объявила ее в федеральный розыск. Накануне МВД сообщило, что она находится в Главном следственном управлении столичного главка ведомства, с ней ведутся следственные действия.
Сбербанк, где до последнего времени работала Ракова на должности вице-президента, сообщил, что уволил ее с 4 октября.
По данным источника РИА Новости, Ракову подозревают в том, что она на посту замминистра просвещения в 2019 году пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования (ФНФРО), где была гендиректором. Деньги были предназначены на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего".
Экспертиза выявила фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям. Кроме Раковой, обыски прошли у ее окружения - у бывшего тогда руководства ФНФРО и у экс-руководителя одного из департаментов Минпросвещения. Люди, работавшие с Раковой, когда она была замминистра, впоследствии пришли с ней в структуры Сбербанка
- обыски проводились и у них дома и в рабочих кабинетах.