https://ria.ru/20211007/prokhorov-1753530250.html

Прохоров: за полгода объем несырьевого экспорта Москвы составил $15,38 млрд

Прохоров: за полгода объем несырьевого экспорта Москвы составил $15,38 млрд - РИА Новости, 07.10.2021

Прохоров: за полгода объем несырьевого экспорта Москвы составил $15,38 млрд

Сегодня Москва является одной из самых динамично развивающихся столиц мира. По итогам 2020 года город вошёл в рейтинг топ-10 мегаполисов Европы, поднялся на 26... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T16:02

2021-10-07T16:02

2021-10-07T16:02

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

экономика

москва

александр прохоров

инвестиции

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Сегодня Москва является одной из самых динамично развивающихся столиц мира. По итогам 2020 года город вошёл в рейтинг топ-10 мегаполисов Европы, поднялся на 26 пунктов в рейтинге глобальных финансовых центров, попал в топ-25 глобальных городов будущего, привлекательных для иностранных инвесторов. А недавно Москва заняла четвертое место в списке ста лучших городов мира. Подробнее об экономических успехах столицы рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.— Москва сегодня – это привлекательный российский инвестиционный центр. Но не инвестициями едиными – перед городом в рамках выполнения региональных показателей нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" стоит задача по увеличению объёмов несырьевого неэнергетического экспорта. Как город справляется с этой задачей?— В рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" перед каждым регионом стоят свои задачи и на сегодняшний день Москва успешно с ними справляется. Например, за первые полгода 2021 года объем несырьевого неэнергетического экспорта Москвы составил 15,38 миллиарда долларов, то есть 18,5% от общероссийского объема экспорта в этом сегменте. Также за последние два года объём экспорта вырос почти в полтора раза – в первом полугодии 2019 года он составлял 10,82 миллиарда долларов. Но Москва – не только лидер российского экспорта, это еще и производитель высокотехнологичной продукции мирового уровня. Механическое оборудование, электрические устройства, средства связи, автотехника, оптика, медицинские изделия – все это востребовано на зарубежных рынках и производится в Москве.Традиционно нашими основными импортёрами несырьевой неэнергетической продукции остаются США, Казахстан, Белоруссия, Германия и Китай. В первом полугодии 2021 года на них пришлось порядка 40% всего объёма.Налоговые и имущественные льготы, целевые субсидии и другие меры помогают предприятиям наращивать мощности, запускать новые производственные линии. Подчеркну, что в нашем городе выгодно производить продукцию на экспорт. За первое полугодие текущего года объем промышленного производства Москвы увеличились на 13,9% относительно аналогичного периода прошлого года. Основным драйвером роста стало развитие обрабатывающей промышленности, которая увеличилась на 11,3%.— Какие первоочередные задачи сейчас стоят перед столичными экспортно ориентированными компаниями и городом?— Сейчас ключевой задачей для российской внешнеторговой деятельности и, в частности, московской становится увеличение объёмов поставок товаров в те страны, чей потенциал выше текущего уровня экспорта.Мы находимся в постоянном общении с представителями федеральных и региональных органов власти и отраслевых ведомств зарубежных стран. Например, весной этого года мы провели международный телемост "Москва-Африка", а в сентябре – мероприятие с Латинской Америкой.Если говорить о конкретных цифрах, то в первом полугодии текущего года столичный несырьевой неэнергетический экспорт в страны Латинской Америки составил 212,58 миллиона долларов, что в четыре раза больше аналогичного периода 2020 года, когда объем поставок составил 51,98 миллиона долларов, и в два раза выше того же показателя за 2019 год. Тогда экспортеры поставили товаров на 101,3 миллиона долларов. Но и это не предел. Мы высоко оцениваем возможности торгового взаимодействия в сферах возобновляемых источников энергии, машиностроения, транспортной, строительной, а также химической отрасли.Что касается африканского континента, то сегодня Москва занимает первое место среди регионов РФ по объёму несырьевого неэнергетического экспорта в страны этого региона. По итогам первых шести месяцев этого года объем несырьевого неэнергетического экспорта из Москвы в Африку вырос на 45,6% относительно аналогичного периода 2020 года и составил 835,81 миллиона долларов – это 18,2% от всего российского ННЭ в регион. Перспективными товарами для увеличения объемов московского экспорта мы считаем не только высокотехнологичную промышленную продукцию, но и молочные продукты, мясо птицы, шоколадные изделия и даже готовые корма для животных. То есть то, что мы называем агропром.Еще одним ключ к грамотной диверсификации – новая и первая подобная разработка в России - тест оценки экспортного потенциала ADEPT 7. С его помощью можно определить, насколько экспортер будет успешен на конкретном рынке с определенным продуктом.Довольно эффективной мерой поддержки в последнее время стала байерская программа Центра "Моспром", то есть проведение бизнес-миссий и организация участия наших промышленников в международных выставках. Специалисты Центра сами ищут потенциальных покупателей продукции и организуют деловые переговоры. В этом году мы провели десять таких бизнес-миссий, охватив порядка 10% крупных предприятий города. С одной стороны, это немного, с другой – такие проработанные переговоры или поездки на выставки всегда заканчиваются новыми экспортными контрактами.— Как еще Москва поддерживает экспортеров и какие меры поддержки сегодня существуют?— В Москве действуют как финансовые, так и нефинансовые меры поддержки для экспортеров. Если финансовая поддержка идет на переоборудование и увеличение производственных мощностей, то нефинансовая форма поддержки дает возможность преодолеть объективно возникающие барьеры на зарубежных рынках. Отмечу, что мы находимся в постоянном общении с нашими производителями. Например, 8 октября на международном экспортном форуме "Buy in Moscow", который проведет наш Центр "Моспром", мы соберемся не только "сверить часы", но и обсудить конкретные проблемы московских экспортеров, найти решения, которые помогут компаниям увеличить своё присутствие на зарубежных рынках, в рамках коммуникационной площадки "Mosprom.Mentors".

https://ria.ru/20211007/moskva-1753459028.html

https://ria.ru/20210924/eksport-1751605238.html

https://ria.ru/20210906/investitsii-1748822348.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, москва, александр прохоров, инвестиции