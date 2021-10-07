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Наука
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Россияне не спешат переходить на отечественный софт для смартфонов
Россияне не спешат переходить на отечественный софт для смартфонов - РИА Новости, 07.10.2021
Россияне не спешат переходить на отечественный софт для смартфонов
Большинство пользователей смартфонов не пользуются российским софтом, предустановка которого стала обязательной с 2021 года. К таким выводам пришли... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T16:53
2021-10-07T18:09
наука
технологии
google android
samsung
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Большинство пользователей смартфонов не пользуются российским софтом, предустановка которого стала обязательной с 2021 года. К таким выводам пришли исследователи TelecomDaily, опросив более 1800 покупателей новых гаджетов.Многие покупатели устройств от Apple признались, что не обратили внимания при первом включении на окно с предложением установить отечественное ПО. Только 16 процентов опрошенных заявили, что воспользовались им.Пользователи новый Android-смартфонов (опрос проводился среди обладателей устройств от Samsung) и вовсе не заметили папки с линками на скачивание российского софта — об этом заявили 64 процента владельцев.Среди наиболее популярных приложений, которые пользователи все-таки загружают благодаря закону о предустановке, называются "Госуслуги" и "Яндекс.Карты". Меньше всего нравятся опрошенным ICQ, OK Live и Applist.
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технологии, google android, samsung
16:53 07.10.2021 (обновлено: 18:09 07.10.2021)
 

Россияне не спешат переходить на отечественный софт для смартфонов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСтарт продаж iPhone 13
Старт продаж iPhone 13 - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Большинство пользователей смартфонов не пользуются российским софтом, предустановка которого стала обязательной с 2021 года. К таким выводам пришли исследователи TelecomDaily, опросив более 1800 покупателей новых гаджетов.
Многие покупатели устройств от Apple признались, что не обратили внимания при первом включении на окно с предложением установить отечественное ПО. Только 16 процентов опрошенных заявили, что воспользовались им.
Пользователи новый Android-смартфонов (опрос проводился среди обладателей устройств от Samsung) и вовсе не заметили папки с линками на скачивание российского софта — об этом заявили 64 процента владельцев.
Среди наиболее популярных приложений, которые пользователи все-таки загружают благодаря закону о предустановке, называются "Госуслуги" и "Яндекс.Карты". Меньше всего нравятся опрошенным ICQ, OK Live и Applist.
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НаукаТехнологииGoogle AndroidSamsung
 
 
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