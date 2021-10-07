https://ria.ru/20211007/programmy-1753543759.html

Россияне не спешат переходить на отечественный софт для смартфонов

Россияне не спешат переходить на отечественный софт для смартфонов - РИА Новости, 07.10.2021

Россияне не спешат переходить на отечественный софт для смартфонов

Большинство пользователей смартфонов не пользуются российским софтом, предустановка которого стала обязательной с 2021 года. К таким выводам пришли... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T16:53

2021-10-07T16:53

2021-10-07T18:09

наука

технологии

google android

samsung

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751587383_0:143:3135:1906_1920x0_80_0_0_797dddf0ce31252d44e714700517b8bd.jpg

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Большинство пользователей смартфонов не пользуются российским софтом, предустановка которого стала обязательной с 2021 года. К таким выводам пришли исследователи TelecomDaily, опросив более 1800 покупателей новых гаджетов.Многие покупатели устройств от Apple признались, что не обратили внимания при первом включении на окно с предложением установить отечественное ПО. Только 16 процентов опрошенных заявили, что воспользовались им.Пользователи новый Android-смартфонов (опрос проводился среди обладателей устройств от Samsung) и вовсе не заметили папки с линками на скачивание российского софта — об этом заявили 64 процента владельцев.Среди наиболее популярных приложений, которые пользователи все-таки загружают благодаря закону о предустановке, называются "Госуслуги" и "Яндекс.Карты". Меньше всего нравятся опрошенным ICQ, OK Live и Applist.

https://ria.ru/20210401/apple-1603812112.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, google android, samsung