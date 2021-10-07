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Мишустин подписал распоряжение о развитии морского порта Приморск
Мишустин подписал распоряжение о развитии морского порта Приморск - РИА Новости, 07.10.2021
Мишустин подписал распоряжение о развитии морского порта Приморск
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о развитии морского порта Приморск в Ленинградской области, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T09:03
2021-10-07T09:03
2021-10-07T09:03
экономика
ленинградская область
выборгский район
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о развитии морского порта Приморск в Ленинградской области, сообщает пресс-служба кабмина."В границы морского порта Приморск, расположенного в Выборгском районе Ленинградской области, войдут дополнительные земельные участки. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что на новой территории планируется строительство универсального перегрузочного комплекса, предназначенного для перегрузки в морские суда угля, минеральных удобрений, контейнеров, различных грузов и сельскохозяйственной продукции. Мощность такого комплекса составит 35,6 миллиона тонн в год.Решение поспособствует развитию порта и созданию новых перевалочных мощностей.Работа ведется в рамках федерального проекта "Развитие морских портов", который входит в нацпроект "Транспортная часть комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года", добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20210625/soglashenie-1738585837.html
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экономика, ленинградская область, выборгский район, михаил мишустин, россия
Мишустин подписал распоряжение о развитии морского порта Приморск
Мишустин подписал распоряжение о развитии морского порта Приморск в Ленинградской области