https://ria.ru/20211007/priamure-1753449290.html

Приамурью выделили инвестиционный бюджетный кредит на 2,5 миллиарда рублей

Приамурью выделили инвестиционный бюджетный кредит на 2,5 миллиарда рублей - РИА Новости, 07.10.2021

Приамурью выделили инвестиционный бюджетный кредит на 2,5 миллиарда рублей

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что региону выделен инвестиционный бюджетный кредит на 2,5 миллиарда рублей, деньги пойдут на... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T08:36

2021-10-07T08:36

2021-10-07T08:36

амурская область

экономика

благовещенск

амурская область

алексей тарасов

василий орлов (губернатор)

россия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 окт – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что региону выделен инвестиционный бюджетный кредит на 2,5 миллиарда рублей, деньги пойдут на софинансирование реконструкции очистных сооружений в Благовещенске.Всего, как уточняет правительство Приамурья, на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию были рассмотрены и одобрены заявки на инфраструктурные бюджетные кредиты для 12 субъектов РФ. Бюджетный кредит предоставляется под 3% годовых."Реконструкция очистных сооружений даст возможность подключить к ним новые объекты. Одним из крупнейших объектов комплексной жилищной застройки в Благовещенске является "Северный жилой район", где планируется строительство около 500 тысяч квадратных метров жилья и всей сопутствующей социальной инфраструктуры. По планам, реконструкция очистных сооружений начнется в 2022 году", - сказал Орлов, его цитирует правительство Приамурья.Проект реконструкции очистных сооружений предполагает увеличение мощности переработки с 60 до 85 тысяч кубометров в сутки. При его обновлении будут использованы новые технологии очистки воды."Ввод объекта позволит закрыть всю существующую и перспективную потребность в подключении жилых и промышленных объектов к канализационным сетям в Благовещенске. Что в первую очередь отразится на развитии строительной отрасли областного центра", - рассказал министр ЖКХ области Алексей Тарасов, его слова также приводятся в сообщении.Как отметил Орлов, всего по нацпроекту "Жилье" в Приамурье в 2021 году планируется ввод 220 тысяч квадратных метров жилья."Это неплохой показатель, но потенциал области не реализован в полном объеме. Для увеличения количества вводимых объектов необходимо решать две задачи, первая из которых – спрос. Для этого в области действует ряд программ, в частности, дальневосточная и сельская ипотеки. Второе — это обеспечение объектов необходимой инфраструктурой, данный вопрос получил решение сегодня", - отметил Орлов.Дополнительно подана заявка на предоставление бюджетных кредитов региону на строительство и реконструкцию водозабора "Северный", а также строительство детского сада на 350 мест в Северном жилом районе.

https://ria.ru/20211006/puteprovod-1753280928.html

https://ria.ru/20211001/rasshirenie-1752622950.html

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экономика, благовещенск, амурская область, алексей тарасов, василий орлов (губернатор), россия