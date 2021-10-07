Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Амурская область
Амурская область
https://ria.ru/20211007/priamure-1753449290.html
Приамурью выделили инвестиционный бюджетный кредит на 2,5 миллиарда рублей
Приамурью выделили инвестиционный бюджетный кредит на 2,5 миллиарда рублей - РИА Новости, 07.10.2021
Приамурью выделили инвестиционный бюджетный кредит на 2,5 миллиарда рублей
Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что региону выделен инвестиционный бюджетный кредит на 2,5 миллиарда рублей, деньги пойдут на... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T08:36
2021-10-07T08:36
амурская область
экономика
благовещенск
амурская область
алексей тарасов
василий орлов (губернатор)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151131/06/1511310627_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_78f886187b0f7dc4f62661bc84afd099.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 окт – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что региону выделен инвестиционный бюджетный кредит на 2,5 миллиарда рублей, деньги пойдут на софинансирование реконструкции очистных сооружений в Благовещенске.Всего, как уточняет правительство Приамурья, на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию были рассмотрены и одобрены заявки на инфраструктурные бюджетные кредиты для 12 субъектов РФ. Бюджетный кредит предоставляется под 3% годовых."Реконструкция очистных сооружений даст возможность подключить к ним новые объекты. Одним из крупнейших объектов комплексной жилищной застройки в Благовещенске является "Северный жилой район", где планируется строительство около 500 тысяч квадратных метров жилья и всей сопутствующей социальной инфраструктуры. По планам, реконструкция очистных сооружений начнется в 2022 году", - сказал Орлов, его цитирует правительство Приамурья.Проект реконструкции очистных сооружений предполагает увеличение мощности переработки с 60 до 85 тысяч кубометров в сутки. При его обновлении будут использованы новые технологии очистки воды."Ввод объекта позволит закрыть всю существующую и перспективную потребность в подключении жилых и промышленных объектов к канализационным сетям в Благовещенске. Что в первую очередь отразится на развитии строительной отрасли областного центра", - рассказал министр ЖКХ области Алексей Тарасов, его слова также приводятся в сообщении.Как отметил Орлов, всего по нацпроекту "Жилье" в Приамурье в 2021 году планируется ввод 220 тысяч квадратных метров жилья."Это неплохой показатель, но потенциал области не реализован в полном объеме. Для увеличения количества вводимых объектов необходимо решать две задачи, первая из которых – спрос. Для этого в области действует ряд программ, в частности, дальневосточная и сельская ипотеки. Второе — это обеспечение объектов необходимой инфраструктурой, данный вопрос получил решение сегодня", - отметил Орлов.Дополнительно подана заявка на предоставление бюджетных кредитов региону на строительство и реконструкцию водозабора "Северный", а также строительство детского сада на 350 мест в Северном жилом районе.
https://ria.ru/20211006/puteprovod-1753280928.html
https://ria.ru/20211001/rasshirenie-1752622950.html
благовещенск
амурская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151131/06/1511310627_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_e3406a44fcd7cf61925782e34b84405d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, благовещенск, амурская область, алексей тарасов, василий орлов (губернатор), россия
08:36 07.10.2021
 
Приамурью выделили инвестиционный бюджетный кредит на 2,5 миллиарда рублей

Василий Орлов: Приамурью выделили инвестиционный бюджетный кредит на 2,5 миллиарда рублей

© РИА Новости / Александр Чипурин / Перейти в фотобанкВид на китайский город Хэйхэ с набережной реки Амур в городе Благовещенске
Вид на китайский город Хэйхэ с набережной реки Амур в городе Благовещенске - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Александр Чипурин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 окт – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что региону выделен инвестиционный бюджетный кредит на 2,5 миллиарда рублей, деньги пойдут на софинансирование реконструкции очистных сооружений в Благовещенске.
Всего, как уточняет правительство Приамурья, на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию были рассмотрены и одобрены заявки на инфраструктурные бюджетные кредиты для 12 субъектов РФ. Бюджетный кредит предоставляется под 3% годовых.
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
Вчера, 09:33Амурская область
Глава Приамурья рассказал о новом путепроводе в поселке Новобурейский
"Реконструкция очистных сооружений даст возможность подключить к ним новые объекты. Одним из крупнейших объектов комплексной жилищной застройки в Благовещенске является "Северный жилой район", где планируется строительство около 500 тысяч квадратных метров жилья и всей сопутствующей социальной инфраструктуры. По планам, реконструкция очистных сооружений начнется в 2022 году", - сказал Орлов, его цитирует правительство Приамурья.
Проект реконструкции очистных сооружений предполагает увеличение мощности переработки с 60 до 85 тысяч кубометров в сутки. При его обновлении будут использованы новые технологии очистки воды.
Паводок в Амурской области - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
1 октября, 10:59Амурская область
В Приамурье расширят ПДП для потерявших жилье из-за паводка
"Ввод объекта позволит закрыть всю существующую и перспективную потребность в подключении жилых и промышленных объектов к канализационным сетям в Благовещенске. Что в первую очередь отразится на развитии строительной отрасли областного центра", - рассказал министр ЖКХ области Алексей Тарасов, его слова также приводятся в сообщении.
Как отметил Орлов, всего по нацпроекту "Жилье" в Приамурье в 2021 году планируется ввод 220 тысяч квадратных метров жилья.
"Это неплохой показатель, но потенциал области не реализован в полном объеме. Для увеличения количества вводимых объектов необходимо решать две задачи, первая из которых – спрос. Для этого в области действует ряд программ, в частности, дальневосточная и сельская ипотеки. Второе — это обеспечение объектов необходимой инфраструктурой, данный вопрос получил решение сегодня", - отметил Орлов.
Дополнительно подана заявка на предоставление бюджетных кредитов региону на строительство и реконструкцию водозабора "Северный", а также строительство детского сада на 350 мест в Северном жилом районе.
 
Амурская областьЭкономикаБлаговещенскАмурская областьАлексей ТарасовВасилий Орлов (губернатор)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:21Российский муфтият получил особый статус при ООН
13:19Власти Дагестана осудили земляков, избивших мужчину в московском метро
13:18В Кремле заявили о необходимости пропаганды вакцинации от COVID-19
13:18Зеленский подписал закон о противодействии антисемитизму на Украине
13:15Пашинян поздравил Путина с днем рождения
13:13МВД будет уведомлять о запрете другого родителя на вывоз ребенка за рубеж
13:12Избившим пассажира метро грозит до 15 лет колонии
13:11В Кремле рассказали, слышал ли Путин песни про себя
13:09Европа обвинила Россию в причастности к кризису на границе ЕС с Белоруссией
13:07В Москве зафиксировали новый рекорд атмосферного давления
13:03Песков ответил на вопрос о письме матери Сачкова Путину
13:03В Кремле заявили об отсутствии иллюзий по возобновлению диалога с НАТО
13:01Мужчина, которого избили в московском метро, дал интервью
13:00В России не обнаружили штаммы коронавируса "лямбда" и "мю"
12:59Новый смартфон Samsung фиксирует падения для отказа в ремонте
12:58Песков рассказал, как Путин проводит день рождения
12:57В Петербурге раскрыли заказное убийство, совершенное в 2000 году
12:56Путин проведет совещание с членами Совбеза
12:56Ученые оценили риск заражения COVID-19 в офисах и школах
12:56В Кремле призвали россиян вакцинироваться от COVID-19
Лента новостейМолния