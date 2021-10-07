https://ria.ru/20211007/predprinimatelstvo-1753518967.html
Чернышенко рассказал о платформе университетского предпринимательства
Чернышенко рассказал о платформе университетского предпринимательства - РИА Новости, 07.10.2021
Чернышенко рассказал о платформе университетского предпринимательства
Реализация стратегической инициативы "Платформа университетского технологического предпринимательства" позволит создать не менее 30 тысяч новых университетских... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T14:57
2021-10-07T14:57
2021-10-07T15:06
общество
дмитрий чернышенко
россия
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Реализация стратегической инициативы "Платформа университетского технологического предпринимательства" позволит создать не менее 30 тысяч новых университетских стартапов и 150 тысяч высокотехнологичных рабочих мест, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.Ранее кабмин утвердил перечень из 42 инициатив социально-экономического развития до 2030 года, среди которых и "Платформа университетского технологического предпринимательства".Вице-премьер добавил, что инициатива состоит из четырех направлений. Это вовлечение студентов в работу через assessment-технологии, интенсивы, деловые игры, бизнес-тренинги, проводимые в вузах. Также при поддержке предпринимательского сообщества планируется открыть университетские стартап-студии. На пилотном этапе в 2022-2024 годах будет запущена сеть из 15 таких студий. В них пройдут обучение команды и будут сформированы механизмы оказания помощи в бизнес-процессах.В рамках инициативы планируется и поддержка вузов за счет грантов на создание стартапа по программе "Студенческий стартап". Для большей погруженности студентов в процесс создания и развития собственного бизнеса решается вопрос о предоставлении им годового академического отпуска.Чернышенко отметил, что важной частью этой работы будет и поддержка начинающих технологических предпринимателей опытными инвесторами. В рамках инициативы прорабатывается набор долгосрочных стимулов для прихода инвесторов поздних стадий в самые ранние через предоставление длинных займов под низкий процент для инвестирования в студенческие стартапы.
https://ria.ru/20210526/putin-1733955790.html
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общество, дмитрий чернышенко, россия, навигатор абитуриента
14:57 07.10.2021 (обновлено: 15:06 07.10.2021)
Чернышенко рассказал о платформе университетского предпринимательства
Чернышенко: платформа университетского предпринимательства создаст 150 тысяч рабочих мест
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.
Реализация стратегической инициативы "Платформа университетского технологического предпринимательства" позволит создать не менее 30 тысяч новых университетских стартапов и 150 тысяч высокотехнологичных рабочих мест, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко
.
Ранее кабмин утвердил перечень из 42 инициатив социально-экономического развития до 2030 года, среди которых и "Платформа университетского технологического предпринимательства".
"В мире, по статистике, около 25% всех стартапов рождаются в университетах, в России
таких - только 3%... Реализация инициативы технологического предпринимательства в университетах позволит нам создать не менее 30 тысяч новых университетских стартапов и 150 тысяч высокотехнологичных рабочих мест в инновационных секторах экономики, суммарно привлечь 180 миллиардов рублей на ранних стадиях студенческих стартапов", - приводит слова Чернышенко пресс-служба Минобрнауки РФ.
Вице-премьер добавил, что инициатива состоит из четырех направлений. Это вовлечение студентов в работу через assessment-технологии, интенсивы, деловые игры, бизнес-тренинги, проводимые в вузах. Также при поддержке предпринимательского сообщества планируется открыть университетские стартап-студии. На пилотном этапе в 2022-2024 годах будет запущена сеть из 15 таких студий. В них пройдут обучение команды и будут сформированы механизмы оказания помощи в бизнес-процессах.
В рамках инициативы планируется и поддержка вузов за счет грантов на создание стартапа по программе "Студенческий стартап". Для большей погруженности студентов в процесс создания и развития собственного бизнеса решается вопрос о предоставлении им годового академического отпуска.
Чернышенко отметил, что важной частью этой работы будет и поддержка начинающих технологических предпринимателей опытными инвесторами. В рамках инициативы прорабатывается набор долгосрочных стимулов для прихода инвесторов поздних стадий в самые ранние через предоставление длинных займов под низкий процент для инвестирования в студенческие стартапы.