https://ria.ru/20220216/akademotpusk-1773167898.html

Право на академический отпуск: как студенту сделать перерыв в учебе

Академический отпуск: причины, срок, как взять в университете или колледже

Право на академический отпуск: как студенту сделать перерыв в учебе

Иногда студенту колледжа или университета необходимо взять перерыв в обучении, тогда он должен оформить академический отпуск. Причины могут быть разные, но... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T17:02

2022-02-16T17:02

2022-02-16T17:06

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Иногда студенту колледжа или университета необходимо взять перерыв в обучении, тогда он должен оформить академический отпуск. Причины могут быть разные, но необходимо важное обоснование. Как написать заявление, на какое время разрешено прервать учебу и какие обстоятельства считаются уважительными - в материале РИА Новости.Академический отпускВзять академический отпуск может любой студент учреждения высшего или среднего специального образования на очной или заочной форме обучения. Но у студента должна быть веская причина: например, медицинские показания, беременность, военная служба, финансовое положение. Академический отпуск можно брать неограниченное количество раз, но каждый раз перерыв в учебе не должен длиться более двух лет. Вопрос регулирует Приказ Минобрнауки России от 13.06.2013 № 455 "Об утверждении Порядка и оснований предоставления академического отпуска обучающимся". Если университет, колледж или другое образовательное заведение сочтет заявленные для отпуска причины недостаточными, он может отклонить заявление.“Основанием для принятия решения о предоставлении академического отпуска является личное заявление обучающегося, а также заключение врачебной комиссии медицинской организации (для предоставления академического отпуска по медицинским показаниям), повестка военного комиссариата, содержащая время и место отправки к месту прохождения военной службы (для предоставления академического отпуска в случае призыва на военную службу), документы, подтверждающие основание предоставления академического отпуска (при наличии), - комментирует Татьяна Трофименко, ведущий юрист Европейской юридической службы. - Встречаются случаи, когда академический отпуск предоставляется в связи с невозможностью оплаты учебы. Для этого необходимы справки с места работы, например, подтверждающие увольнение в связи с сокращением штата, либо доказательства отстранения от работы на период ограничительных мер, связанных с пандемией.Порядок предоставления академического отпуска утверждается локальным актом образовательной организации на основании ст. 29 "Информационная открытость образовательной организации" закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".Кто может получитьНа получение академического отпуска при освоении университетской программы могут рассчитывать не только студенты и курсанты, но и аспиранты, ординаторы, интерны и стажеры. Право на него имеют обучающиеся в учреждениях среднего профессионального и высшего образования: университетах, техникумах, колледжах, лицеях, военных и медицинских училищах.Причины и основанияМинистерство образования и науки акцентирует внимание на том, что возможность получить отпуск предоставляется только тем студентам, которые не в состоянии освоить образовательную программу обычным способом из-за объективных причин (то есть на учебу будет не хватать сил или времени в силу разных обстоятельств, например, беременности). В противном случае основание для подачи заявления об отпуске несерьезное.По семейным обстоятельствамВ законодательстве не указаны семейные обстоятельства, на основании которых может быть предоставлен отпуск. Определение обоснованности причины выносится по усмотрению декана факультета или ректората. Если студент планирует сделать перерыв, например, в связи с болезнью одного из членов семьи, он должен приложить к заявлению подтверждающую документацию.Медицинские основанияСтудент может быть временно освобожден от необходимости выполнять свои обязанности, предусмотренные законом № 273-ФЗ, по медицинским показаниям. Решение о выдаче справки выносится по усмотрению медкомиссии (ее можно пройти в поликлинике вуза или в одной из муниципальных клиник, с которыми университет заключил договор).БеременностьСерьезным поводом для получения отпуска в университете является беременность. Основанием для освобождения от посещения лекций и сдачи экзаменов будет справка из женской консультации или университетской поликлиники, если таковая имеется. 30-я неделя беременности – стандартный срок выдачи справки (для студентов дневной формы обучения выдается справка 095/у, согласно пункту 16 Приказа № 1012н).Военная службаНесмотря на то, что очное обучение дает право на отсрочку от армии, это не означает, что студент обязан пользоваться им каждый раз, когда приходит повестка. Если учащийся хочет исполнить свой гражданский долг, деканат не может отказать. Для этого нужно будет только принести соответствующие документы.Финансовое положениеС этим часто сталкиваются студенты, обучающиеся на платной основе. Однако если несвоевременная оплата сопровождается плохой успеваемостью, то руководство института может отказать в отпуске. Такое право обычно предусмотрено в договоре, поэтому оспорить его не удастся даже в суде.Другие причиныИные причины для предоставления академического отпуска часто прописываются отдельно в каждом учебном заведении. Например, в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова действует Положение об академическом отпуске. В нем указаны следующие дополнительные причины:Можно ли получить без причиныВ пункте 12 федерального закона № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" отмечено, что основанием для получения академического отпуска являются причины “в рамках действующего законодательства”. Именно поэтому без указания конкретной причины его получить нельзя. К тому же, ответственность за это решение ложится на плечи ректора.Сколько длится академический отпускВ соответствии с Порядком и основаниями предоставления академического отпуска обучающимся, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 13.06.2013 года № 455, академический отпуск предоставляется обучающемуся в связи с невозможностью освоения образовательной программы по медицинским показаниям, семейным и иным обстоятельствам на период времени, не превышающий двух лет.СрокиРешение о предоставлении академического отпуска принимается руководителем образовательной организации в десятидневный срок со дня получения от обучающегося заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии) и оформляется приказом руководителя.КоличествоАкадемический отпуск предоставляется обучающемуся неограниченное количество раз. Никаких предписаний по поводу перерыва между академическими отпусками не предусмотрено. То есть студент может взять несколько перерывов подряд. Часто так делают молодые мамы, которым нужен срок больше двух лет для воспитания ребенка.Как взять академический отпускВ зависимости от конкретной ситуации к заявлению обучающегося о предоставлении академического отпуска прилагаются медицинское заключение, повестка военного комиссариата или иные документы, которые могут обосновать необходимость предоставления академического отпуска.Куда обращатьсяДля оформления академического отпуска студент должен подать в деканат (или через учебную часть) образовательной организации заявление, а также приложить документы, отражающие факт невозможности освоения образовательной программы. Так, студент может представить заключение врачебной комиссии, повестку военного комиссариата, копию свидетельства о смерти кормильца, справку о среднедушевом доходе семьи, ходатайство от организации, где обучающий проходит спортивную подготовку, другие документы.После рассмотрения заявления издается локальный нормативный акт образовательной организации о предоставлении обучающемуся академического отпуска, в котором указываются основание и даты его начала и окончания.ДокументыВ зависимости от конкретной ситуации к заявлению обучающегося о предоставлении академического отпуска прилагаются медицинское заключение, повестка военного комиссариата или иные документы, которые могут обосновать эту необходимость.ЗаявлениеОбразца заявления, утвержденного на федеральном уровне, не существует. Поэтому оно пишется в свободной форме, нужно заполнить стандартную “шапку”: имя заявителя и на чье имя подается. В самом заявлении нужно указать причину, по которой необходим перерыв в обучении. Большинство учебных заведений имеют свой собственный образец заявления.ОбразецНиже приведены варианты заявлений на академический отпуск по разным причинам. Оформление зависит от конкретной ситуации студента, в целом оно стандартное. Для примера можно посмотреть на образцы МГУ имени М.В.Ломоносова.Причины отказа в академическом отпускеРешение о предоставлении отпуска принимает декан. Так как медицинские показания или призыв на военную службу являются основанием для предоставления академического отпуска, в деканате не могут отказать при наличии подтверждающих документов. Но если причины не являются уважительными, отпуск может быть не предоставлен. Например, недостаточно желания студента отдохнуть или работать в учебное время.Также представленные документы должны быть законными и действительными. Если справка о болезни поддельная или просрочена, в отпуске будет отказано.Справка для выхода из академаЕсли студент взял отпуск на два года, то по его окончании он обязан вернуться к учебе. Далее необходимо принести в университет заявление о выходе из академического отпуска. Для примера также можно взять образец МГУ имени М.В.Ломоносова:

https://ria.ru/20210603/posobiya-1735400543.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200825/vuz-1576309298.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мгу имени м. в. ломоносова, общество, образование, навигатор абитуриента