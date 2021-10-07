https://ria.ru/20211007/polsha-1753553973.html

В НАТО придумали способ победить российскую армию

В США предложили способ "сдержать русских" в Европе - РИА Новости, 07.10.2021

В НАТО придумали способ победить российскую армию

Администрация президента США Джо Байдена должна ускорить предстоящие продажи оружия Польше, чтобы укрепить восточный фланг НАТО для сдерживания России, написал... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T17:38

2021-10-07T17:38

2021-10-07T18:18

в мире

сша

европа

польша

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дональд трамп

роберт о'брайен

россия

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена должна ускорить предстоящие продажи оружия Польше, чтобы укрепить восточный фланг НАТО для сдерживания России, написал в издании RealClearDefense бывший советник Дональда Трампа по безопасности Роберт О'Брайен."США должны поощрять инвестиции Польши в собственную оборону. <…> Так Россия точно поймет, что, несмотря на хаос, устроенный в Кабуле, Америка по-прежнему лидирует и НАТО нельзя недооценивать", — объяснил он свою позицию.По словам О'Брайена, Россия во время учений многократно продемонстрировала, что ее военная сила будет уникальным вызовом для солдат НАТО. Альянс создавался для иных целей, поэтому он не готов к подобному противостоянию, добавил бывший советник.По его мнению, американские силы в Германии или на континентальной части США мало что делают для "сдерживания русских"."Любые действия таких сил почти наверняка будут слишком незначительными и запоздалыми", — подчеркнул О'Брайен.Надежды на укрепление восточной границы Североатлантического альянса экс-советник возложил на Польшу. По его мнению, приобретение Варшавой самолетов F-35, современных средств ПВО, а также танков "Абрамс" докажут России, что "НАТО лучше не проверять на прочность".Ранее Польша подписала контракт на покупку 32 истребителей F-35 общей стоимостью 4,6 миллиарда долларов. Ожидается, что первые самолеты построят в 2024 году, а к полноценной эксплуатации польская авиация приступит в 2026-м.В марте 2018-го Варшава договорилась с Вашингтоном о поставках систем противовоздушной обороны Patriot. Планируется, что на первом этапе — в 2021-2022 годах — польская армия получит две батареи с ракетами PAC-3 MSE и элементами системы управления и связи IBCS. Первую партию составят 16 пусковых установок, четыре радиолокационные станции и 208 ракет. В правительстве Польши неоднократно заявляли, что новые системы ПВО разместят у границ России.

https://ria.ru/20210930/nastuplenie-1752442463.html

https://ria.ru/20211006/france-1753239226.html

https://ria.ru/20210917/strakh-1750569235.html

сша

европа

польша

россия

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в мире, сша, европа, польша, нато, дональд трамп, роберт о'брайен, россия