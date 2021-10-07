https://ria.ru/20211007/polsha-1753553973.html
В НАТО придумали способ победить российскую армию
В США предложили способ "сдержать русских" в Европе - РИА Новости, 07.10.2021
В НАТО придумали способ победить российскую армию
Администрация президента США Джо Байдена должна ускорить предстоящие продажи оружия Польше, чтобы укрепить восточный фланг НАТО для сдерживания России, написал... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T17:38
2021-10-07T17:38
2021-10-07T18:18
в мире
сша
европа
польша
нато
дональд трамп
роберт о'брайен
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576562807_0:156:3087:1892_1920x0_80_0_0_9f566f8de8d673dfec25d100bbdfa10a.jpg
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена должна ускорить предстоящие продажи оружия Польше, чтобы укрепить восточный фланг НАТО для сдерживания России, написал в издании RealClearDefense бывший советник Дональда Трампа по безопасности Роберт О'Брайен."США должны поощрять инвестиции Польши в собственную оборону. <…> Так Россия точно поймет, что, несмотря на хаос, устроенный в Кабуле, Америка по-прежнему лидирует и НАТО нельзя недооценивать", — объяснил он свою позицию.По словам О'Брайена, Россия во время учений многократно продемонстрировала, что ее военная сила будет уникальным вызовом для солдат НАТО. Альянс создавался для иных целей, поэтому он не готов к подобному противостоянию, добавил бывший советник.По его мнению, американские силы в Германии или на континентальной части США мало что делают для "сдерживания русских"."Любые действия таких сил почти наверняка будут слишком незначительными и запоздалыми", — подчеркнул О'Брайен.Надежды на укрепление восточной границы Североатлантического альянса экс-советник возложил на Польшу. По его мнению, приобретение Варшавой самолетов F-35, современных средств ПВО, а также танков "Абрамс" докажут России, что "НАТО лучше не проверять на прочность".Ранее Польша подписала контракт на покупку 32 истребителей F-35 общей стоимостью 4,6 миллиарда долларов. Ожидается, что первые самолеты построят в 2024 году, а к полноценной эксплуатации польская авиация приступит в 2026-м.В марте 2018-го Варшава договорилась с Вашингтоном о поставках систем противовоздушной обороны Patriot. Планируется, что на первом этапе — в 2021-2022 годах — польская армия получит две батареи с ракетами PAC-3 MSE и элементами системы управления и связи IBCS. Первую партию составят 16 пусковых установок, четыре радиолокационные станции и 208 ракет. В правительстве Польши неоднократно заявляли, что новые системы ПВО разместят у границ России.
https://ria.ru/20210930/nastuplenie-1752442463.html
https://ria.ru/20211006/france-1753239226.html
https://ria.ru/20210917/strakh-1750569235.html
сша
европа
польша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576562807_356:0:3087:2048_1920x0_80_0_0_e0ad9ed0d2490bc843ac9692c6b43740.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, европа, польша, нато, дональд трамп, роберт о'брайен, россия
17:38 07.10.2021 (обновлено: 18:18 07.10.2021)
В США предложили способ "сдержать русских" в Европе
Экс-советник Трампа О'Брайен призвал поощрять инвестиции в оборону Польши из-за России