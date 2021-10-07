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В Польше вдоль трамвайных линий высадят арки из плюща
В Польше вдоль трамвайных линий высадят арки из плюща - РИА Новости, 07.10.2021
В Польше вдоль трамвайных линий высадят арки из плюща
В Варшаве высадят плющ вокруг опор линий электропередач на трамвайных путях, сообщает "Европульс". РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T06:48
2021-10-07T06:48
2021-10-07T06:48
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. В Варшаве высадят плющ вокруг опор линий электропередач на трамвайных путях, сообщает "Европульс".Это вьющееся растение образует живые арки прямо на маршрутах. Создавая новые зеленые зоны, мэрия надеется смягчить последствия глобального потепления.Для посадок будут использовать специальные виды растений, которые устойчивы к суровым условиям — морозу, жаре и не требуют большого количества воды, а также легко цепляются за гладкие поверхности: стволы или провода.Высадка плюща поможет не только противостоять последствиям парникового эффекта, но и вернуть в город насекомых. В прошлом месяце с этой же целью в Варшаве разбили двадцать цветочных "островков", засаженных шалфеем, васильками и маргаритками.
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В Польше вдоль трамвайных линий высадят арки из плюща
В Варшаве увеличат количество зеленых зон для очистки воздуха и привлечения насекомых