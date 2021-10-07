https://ria.ru/20211007/ogranicheniya-1753580159.html
В Кабардино-Балкарии ужесточили ограничения из-за COVID-19
В Кабардино-Балкарии ужесточили ограничения из-за COVID-19 - РИА Новости, 07.10.2021
В Кабардино-Балкарии ужесточили ограничения из-за COVID-19
Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков ввел с 11 октября временный запрет на посещение объектов образования, здравоохранения и социальной сферы с круглосуточным... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T19:45
2021-10-07T19:45
2021-10-07T19:45
общество
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НАЛЬЧИК, 7 окт – РИА Новости. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков ввел с 11 октября временный запрет на посещение объектов образования, здравоохранения и социальной сферы с круглосуточным пребыванием людей, посещать находящихся в них лиц смогут только их родственники, имеющие QR-код о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест или переболевшие COVID-19.Согласно указу Кокова, опубликованному на его официальном сайте, с 11 октября предписано приостановить посещение государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих на территории КБР деятельность в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты, с круглосуточным пребыванием людей.Исключение составляют лишь случаи посещения лиц, находящихся в данных организациях, близкими родственниками, которые имеют сертификат о прохождении полного курса вакцинации от COVID-19, либо действующий QR-код или справку о перенесенном не более полугода назад коронавирусе или отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позже, чем за 72 часа до посещения, или медицинские противопоказания к проведению вакцинации.При этом встречи с посетителями должны проходить по предварительной записи, преимущественно на открытом воздухе или в отдельном помещении с использованием средств индивидуальной защиты.В КБР зарегистрированы 32 469 случаев заражения COVID-19, скончались 822, выздоровели 30 555 человек. В четырех госпиталях, где развернуты 1187 коек, получают медицинскую помощь 1002 пациента, из них в реанимации 113 человек.
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общество, здоровье - общество, кабардино-балкарская республика (кбр), коронавирусы, казбек коков, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Кабардино-Балкарии ужесточили ограничения из-за COVID-19
Глава Кабардино-Балкарии Коков ввел запрет на посещение соцобъектов из-за COVID-19