https://ria.ru/20211007/ogranicheniya-1753580159.html

В Кабардино-Балкарии ужесточили ограничения из-за COVID-19

В Кабардино-Балкарии ужесточили ограничения из-за COVID-19 - РИА Новости, 07.10.2021

В Кабардино-Балкарии ужесточили ограничения из-за COVID-19

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков ввел с 11 октября временный запрет на посещение объектов образования, здравоохранения и социальной сферы с круглосуточным... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T19:45

2021-10-07T19:45

2021-10-07T19:45

общество

здоровье - общество

кабардино-балкарская республика (кбр)

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коронавирус в россии

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НАЛЬЧИК, 7 окт – РИА Новости. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков ввел с 11 октября временный запрет на посещение объектов образования, здравоохранения и социальной сферы с круглосуточным пребыванием людей, посещать находящихся в них лиц смогут только их родственники, имеющие QR-код о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест или переболевшие COVID-19.Согласно указу Кокова, опубликованному на его официальном сайте, с 11 октября предписано приостановить посещение государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих на территории КБР деятельность в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты, с круглосуточным пребыванием людей.Исключение составляют лишь случаи посещения лиц, находящихся в данных организациях, близкими родственниками, которые имеют сертификат о прохождении полного курса вакцинации от COVID-19, либо действующий QR-код или справку о перенесенном не более полугода назад коронавирусе или отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позже, чем за 72 часа до посещения, или медицинские противопоказания к проведению вакцинации.При этом встречи с посетителями должны проходить по предварительной записи, преимущественно на открытом воздухе или в отдельном помещении с использованием средств индивидуальной защиты.В КБР зарегистрированы 32 469 случаев заражения COVID-19, скончались 822, выздоровели 30 555 человек. В четырех госпиталях, где развернуты 1187 коек, получают медицинскую помощь 1002 пациента, из них в реанимации 113 человек.

https://ria.ru/20211006/lokdaun-1753318253.html

https://ria.ru/20211005/lokdaun-1753198757.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество, кабардино-балкарская республика (кбр), коронавирусы, казбек коков, коронавирус covid-19, коронавирус в россии