https://ria.ru/20211007/nikitin-1753486959.html
Экс-главу Тамбовской области назначили сенатором от заксобрания региона
Экс-главу Тамбовской области назначили сенатором от заксобрания региона - РИА Новости, 07.10.2021
Экс-главу Тамбовской области назначили сенатором от заксобрания региона
Тамбовская областная дума наделила экс-губернатора Александра Никитина полномочиями сенатора РФ от заксобрания региона, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T12:43
2021-10-07T12:43
2021-10-07T12:43
политика
тамбовская область
владимир путин
тамбовская областная дума
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ВОРОНЕЖ, 6 окт - РИА Новости. Тамбовская областная дума наделила экс-губернатора Александра Никитина полномочиями сенатора РФ от заксобрания региона, сообщил РИА Новости представитель облдумы.В понедельник президент России Владимир Путин освободил от должности главу Тамбовской области Никитина, назначив врио Максима Егорова. В среду региональное отделение "Единой России" выдвинуло кандидатуру Никитина на должность сенатора от областной думы."Сегодня депутаты Тамбовской областной думы седьмого созыва единогласно наделили полномочиями сенатора Российской Федерации Александра Валерьевича Никитина", - сказал собеседник агентства.В связи с переходом в Совет Федерации депутатские полномочия Никитина в региональном заксобрании прекращены.Представителем от законодательного органа государственной власти Тамбовской области с 14 октября 2020 года была Светлана Коростелева. Срок ее полномочий - до сентября 2021 года.Выборы в Тамбовскую областную думу прошли 17-19 сентября. Никитин возглавлял список "Единой России" на выборах в областную думу по единому избирательному округу.
https://ria.ru/20211001/senator-1752720165.html
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политика, тамбовская область, владимир путин, тамбовская областная дума, единая россия, совет федерации рф, александр никитин, россия
Экс-главу Тамбовской области назначили сенатором от заксобрания региона
Экс-главу Тамбовской области Никитина назначили сенатором от заксобрания региона