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https://ria.ru/20211007/nikitin-1753486959.html
Экс-главу Тамбовской области назначили сенатором от заксобрания региона
Экс-главу Тамбовской области назначили сенатором от заксобрания региона - РИА Новости, 07.10.2021
Экс-главу Тамбовской области назначили сенатором от заксобрания региона
Тамбовская областная дума наделила экс-губернатора Александра Никитина полномочиями сенатора РФ от заксобрания региона, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T12:43
2021-10-07T12:43
политика
тамбовская область
владимир путин
тамбовская областная дума
единая россия
совет федерации рф
александр никитин
россия
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ВОРОНЕЖ, 6 окт - РИА Новости. Тамбовская областная дума наделила экс-губернатора Александра Никитина полномочиями сенатора РФ от заксобрания региона, сообщил РИА Новости представитель облдумы.В понедельник президент России Владимир Путин освободил от должности главу Тамбовской области Никитина, назначив врио Максима Егорова. В среду региональное отделение "Единой России" выдвинуло кандидатуру Никитина на должность сенатора от областной думы."Сегодня депутаты Тамбовской областной думы седьмого созыва единогласно наделили полномочиями сенатора Российской Федерации Александра Валерьевича Никитина", - сказал собеседник агентства.В связи с переходом в Совет Федерации депутатские полномочия Никитина в региональном заксобрании прекращены.Представителем от законодательного органа государственной власти Тамбовской области с 14 октября 2020 года была Светлана Коростелева. Срок ее полномочий - до сентября 2021 года.Выборы в Тамбовскую областную думу прошли 17-19 сентября. Никитин возглавлял список "Единой России" на выборах в областную думу по единому избирательному округу.
https://ria.ru/20211001/senator-1752720165.html
https://ria.ru/20210929/perminov-1752285613.html
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политика, тамбовская область, владимир путин, тамбовская областная дума, единая россия, совет федерации рф, александр никитин, россия
12:43 07.10.2021
 
Экс-главу Тамбовской области назначили сенатором от заксобрания региона

Экс-главу Тамбовской области Никитина назначили сенатором от заксобрания региона

© Фото : пресс-служба администрации Тамбовской областиАлександр Никитин
Александр Никитин - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© Фото : пресс-служба администрации Тамбовской области
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 6 окт - РИА Новости. Тамбовская областная дума наделила экс-губернатора Александра Никитина полномочиями сенатора РФ от заксобрания региона, сообщил РИА Новости представитель облдумы.
В понедельник президент России Владимир Путин освободил от должности главу Тамбовской области Никитина, назначив врио Максима Егорова. В среду региональное отделение "Единой России" выдвинуло кандидатуру Никитина на должность сенатора от областной думы.
Член Совета Федерации от народного собрания Ингушетии Белан Хамчиев - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
1 октября, 17:54
Хамчиева переназначили сенатором от Ингушетии
"Сегодня депутаты Тамбовской областной думы седьмого созыва единогласно наделили полномочиями сенатора Российской Федерации Александра Валерьевича Никитина", - сказал собеседник агентства.
В связи с переходом в Совет Федерации депутатские полномочия Никитина в региональном заксобрании прекращены.
Представителем от законодательного органа государственной власти Тамбовской области с 14 октября 2020 года была Светлана Коростелева. Срок ее полномочий - до сентября 2021 года.
Выборы в Тамбовскую областную думу прошли 17-19 сентября. Никитин возглавлял список "Единой России" на выборах в областную думу по единому избирательному округу.
Депутат Государственной Думы Дмитрий Перминов - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
29 сентября, 12:17
Перминова избрали сенатором от Омской области
 
ПолитикаТамбовская областьВладимир ПутинТамбовская областная ДумаЕдиная РоссияСовет Федерации РФАлександр НикитинРоссия
 
 
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