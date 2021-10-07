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Москва ждет от Берлина, Лондона и ОЗХО ответов на вопросы по Навальному
Москва ждет от Берлина, Лондона и ОЗХО ответов на вопросы по Навальному - РИА Новости, 07.10.2021
Москва ждет от Берлина, Лондона и ОЗХО ответов на вопросы по Навальному
Российская сторона ждет от ФРГ, Великобритании и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) ответов в десятидневный срок на ряд вопросов по инциденту с РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T23:37
2021-10-07T23:40
в мире
сша
нидерланды
владимир путин
алексей навальный
александр шульгин
дело об отравлении скрипалей
россия
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Российская сторона ждет от ФРГ, Великобритании и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) ответов в десятидневный срок на ряд вопросов по инциденту с Алексеем Навальным, без этих ответов список вопросов к РФ выглядит как грубая провокация, сообщил РИА Новости посол России в Нидерландах, постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин.Ранее США и еще 44 страны по линии ОЗХО направили России список вопросов об инциденте с Навальным и ждут ответа в течение 10 дней."Хотелось бы также получить во исполнение пункта 2 статьи IX КЗХО (Конвенции о запрещении химического оружия – ред.) в десятидневный срок исчерпывающие ответы на другие важные вопросы, которые могли бы способствовать установлению истины в произошедшем с Алексеем Навальным", - сказал Шульгин.В частности, ФРГ должна разъяснить, что за человек сопровождал Навального на борту чартерного медицинского рейса из Омска в Берлин и от какого он был ведомства, а от ФРГ и технического секретариата ОЗХО ждут ответа на вопрос, почему от России до последнего скрывали сам факт "скорее демонстративного, а не объективно востребованного оказания ФРГ содействия 4-6 сентября 2020 года" по линии организации, сообщил дипломат."Почему столь тщательно скрывается роль во всей этой истории сопровождавшей Алексея Навального в Берлин новоиспеченной подданной Великобритании и, судя по различным сведениям, имеющей тесные связи с британским разведсообществом госпожи Марии Певчих?" - продолжил Шульгин.Российская сторона хотела бы знать, по каким причинам российским следователям не дают возможность опросить Певчих, почему на купленной ей в зоне вылета бутылке с водой были найдены следы неких химикатов и почему это вещественное доказательство впоследствии не передали российским правоохранителям. По его словам, еще один вопрос - почему от российских профильных специалистов до сих пор скрывается формула химических веществ, которые якобы были обнаружены в биоматериалах российского гражданина за пределами РФ.Россия ранее запросила власти ФРГ и технический секретариат ОЗХО по поводу видеоматериалов, которые должны были быть отсняты специалистами ОЗХО при отборе биопроб у Навального в берлинской клинике, а затем при их разделении и опечатывании в гаагской штаб-квартире ОЗХО для передачи в две назначенные для их исследования зарубежные лаборатории, напомнил посол."Отсутствие ответов на вышеупомянутые вопросы и каких-либо верифицируемых данных по случившемуся с Алексеем Навальным в целом свидетельствует в пользу версии об осуществлении в этом случае очередной грубой провокации против Российской Федерации", - сказал Шульгин.В августе прошлого года Навального госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было. Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок".В декабре президент РФ Владимир Путин заявил, что по поводу "отравления" Навального проводится проверка, но уголовное дело без материалов завести нельзя, а Запад игнорирует просьбы РФ представить хотя бы официальное заключение по инциденту. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция.
https://ria.ru/20211004/navalnyy-1753082287.html
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в мире, сша, нидерланды, владимир путин, алексей навальный, александр шульгин, дело об отравлении скрипалей, россия
23:37 07.10.2021 (обновлено: 23:40 07.10.2021)
 
Москва ждет от Берлина, Лондона и ОЗХО ответов на вопросы по Навальному

Россия направила ФРГ, Британии и ОЗХО встречные вопросы по делу Навального

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Российская сторона ждет от ФРГ, Великобритании и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) ответов в десятидневный срок на ряд вопросов по инциденту с Алексеем Навальным, без этих ответов список вопросов к РФ выглядит как грубая провокация, сообщил РИА Новости посол России в Нидерландах, постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин.
Ранее США и еще 44 страны по линии ОЗХО направили России список вопросов об инциденте с Навальным и ждут ответа в течение 10 дней.
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"Хотелось бы также получить во исполнение пункта 2 статьи IX КЗХО (Конвенции о запрещении химического оружия – ред.) в десятидневный срок исчерпывающие ответы на другие важные вопросы, которые могли бы способствовать установлению истины в произошедшем с Алексеем Навальным", - сказал Шульгин.
В частности, ФРГ должна разъяснить, что за человек сопровождал Навального на борту чартерного медицинского рейса из Омска в Берлин и от какого он был ведомства, а от ФРГ и технического секретариата ОЗХО ждут ответа на вопрос, почему от России до последнего скрывали сам факт "скорее демонстративного, а не объективно востребованного оказания ФРГ содействия 4-6 сентября 2020 года" по линии организации, сообщил дипломат.
"Почему столь тщательно скрывается роль во всей этой истории сопровождавшей Алексея Навального в Берлин новоиспеченной подданной Великобритании и, судя по различным сведениям, имеющей тесные связи с британским разведсообществом госпожи Марии Певчих?" - продолжил Шульгин.
Российская сторона хотела бы знать, по каким причинам российским следователям не дают возможность опросить Певчих, почему на купленной ей в зоне вылета бутылке с водой были найдены следы неких химикатов и почему это вещественное доказательство впоследствии не передали российским правоохранителям. По его словам, еще один вопрос - почему от российских профильных специалистов до сих пор скрывается формула химических веществ, которые якобы были обнаружены в биоматериалах российского гражданина за пределами РФ.
Россия ранее запросила власти ФРГ и технический секретариат ОЗХО по поводу видеоматериалов, которые должны были быть отсняты специалистами ОЗХО при отборе биопроб у Навального в берлинской клинике, а затем при их разделении и опечатывании в гаагской штаб-квартире ОЗХО для передачи в две назначенные для их исследования зарубежные лаборатории, напомнил посол.
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"Отсутствие ответов на вышеупомянутые вопросы и каких-либо верифицируемых данных по случившемуся с Алексеем Навальным в целом свидетельствует в пользу версии об осуществлении в этом случае очередной грубой провокации против Российской Федерации", - сказал Шульгин.
В августе прошлого года Навального госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было. Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок".
В декабре президент РФ Владимир Путин заявил, что по поводу "отравления" Навального проводится проверка, но уголовное дело без материалов завести нельзя, а Запад игнорирует просьбы РФ представить хотя бы официальное заключение по инциденту. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция.
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