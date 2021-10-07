12:52 07.10.2021 (обновлено: 13:02 07.10.2021)
В Кремле не подтвердили обращение Можейко за гражданством России
Песков: мне не известно, чтобы Можейко обращался за российским гражданством
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудник пенсионного фонда держит в руках паспорт РФ
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ему не известно, чтобы журналист "КП в Беларуси" Геннадий Можейко обращался за российским гражданством.
"Дело в том, что он же все равно останется при этом гражданином Белоруссии, и все равно у него будут свои отношения с белорусскими властями. И, собственно, насколько я знаю, он не обращался за российским гражданством", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, может ли рассчитывать Можейко на российское гражданство и помощь РФ в своем деле в таком случае.
4 октября, 17:05В МВД Белоруссии рассказали о задержании Можейко
Ранее МВД Белоруссии сообщило, что белорус Можейко был задержан 1 октября в республике в рамках возбужденного уголовного дела по признакам состава преступлений, предусмотренных уголовными статьями о "разжигании расовой, национальной или религиозной вражды или розни" и "оскорблении представителя власти". По данным МВД, журналист хотел выехать через РФ в третью страну, но ему было отказано в выезде из России, поскольку он находился в списке лиц, чье пребывание на российской территории нежелательно. Мужчине было предписано покинуть Россию, что он и сделал в установленном порядке. Можейко 4 октября был допрошен в Минске в качестве подозреваемого, а затем в отношении него была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Мужчина был переведен в СИЗО в Жодино (Минская область).
Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин ранее сообщил РИА Новости, что Можейко задерживали в Москве, он попал в изолятор на улице Окрестина в Минске, а дома у него прошел обыск. По словам Сунгоркина, редакция газеты наняла двух адвокатов для Можейко. Он также заявил, что "Комсомольская правда" ждет от властей России и Белоруссии официальных ответов на свои вопросы по задержанию журналиста.
5 октября, 22:21"Комсомольская правда" закрывает представительство в Минске
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя задержание Можейко, ранее заявил, что такие действия против журналистов, если они связаны с его рабочей деятельностью, одобрять нельзя, но отметил, что деталей произошедшего пока нет. При этом он указал, что РФ не может защищать интересы Можейко с юридической точки зрения, поскольку он гражданин Белоруссии.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг "Комсомольской правды" в Белоруссии, напомнила, что это филиал российского издания, российская сторона надеется на соблюдение прав журналистов в соответствии с общепринятыми международными нормами, посольство РФ постоянно контактирует по этим вопросам с белорусской стороной.