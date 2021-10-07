https://ria.ru/20211007/minzdrav-1753586888.html

Врач рассказала, как правильно планировать беременность после COVID-19

Врач рассказала, как правильно планировать беременность после COVID-19 - РИА Новости, 07.10.2021

Врач рассказала, как правильно планировать беременность после COVID-19

Женщине можно беременеть примерно через два месяца после перенесенного коронавируса, но все индивидуально и следует проконсультироваться с врачом, сообщила РИА... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T20:49

2021-10-07T20:49

2021-10-07T20:51

распространение коронавируса

здоровье - общество

коронавирус в россии

лейла адамян

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Женщине можно беременеть примерно через два месяца после перенесенного коронавируса, но все индивидуально и следует проконсультироваться с врачом, сообщила РИА Новости главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава России Лейла Адамян."Я думаю, что после того, как закончится заболевание, она (женщина – ред.) должна иметь минимум два - через каждые две недели - отрицательных теста. Но оптимально - через два месяца (можно беременеть женщине после заболевания – ред.), раньше не надо. Потом она должна пройти своих докторов обязательно. Она должна быть обследована, потому что в беременность она должна вступать уже подготовленной и дальше уже готовиться к беременности. Это называется прегравидарной подготовкой: она идет к гинекологу, он проверяет все ее данные, уровень гормонов, анализы крови, биохимия", - сказала Адамян.Она отметила, что самое главное - чтобы женщина восстановилась после коронавирусной инфекции."Все зависит от тяжести ее. В ряде случаев коронавирусная инфекция протекает легко… В некоторых случаях - тяжело. После тяжелого течения требуется больше времени для восстановления. Она должна быть полностью реабилитирована", - добавила главный специалист Минздрава.

https://ria.ru/20211007/zachatie-1753582565.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, коронавирус в россии, лейла адамян