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Врач рассказала, как правильно планировать беременность после COVID-19
Врач рассказала, как правильно планировать беременность после COVID-19 - РИА Новости, 07.10.2021
Врач рассказала, как правильно планировать беременность после COVID-19
Женщине можно беременеть примерно через два месяца после перенесенного коронавируса, но все индивидуально и следует проконсультироваться с врачом, сообщила РИА... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T20:49
2021-10-07T20:49
2021-10-07T20:51
распространение коронавируса
здоровье - общество
коронавирус в россии
лейла адамян
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Женщине можно беременеть примерно через два месяца после перенесенного коронавируса, но все индивидуально и следует проконсультироваться с врачом, сообщила РИА Новости главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава России Лейла Адамян."Я думаю, что после того, как закончится заболевание, она (женщина – ред.) должна иметь минимум два - через каждые две недели - отрицательных теста. Но оптимально - через два месяца (можно беременеть женщине после заболевания – ред.), раньше не надо. Потом она должна пройти своих докторов обязательно. Она должна быть обследована, потому что в беременность она должна вступать уже подготовленной и дальше уже готовиться к беременности. Это называется прегравидарной подготовкой: она идет к гинекологу, он проверяет все ее данные, уровень гормонов, анализы крови, биохимия", - сказала Адамян.Она отметила, что самое главное - чтобы женщина восстановилась после коронавирусной инфекции."Все зависит от тяжести ее. В ряде случаев коронавирусная инфекция протекает легко… В некоторых случаях - тяжело. После тяжелого течения требуется больше времени для восстановления. Она должна быть полностью реабилитирована", - добавила главный специалист Минздрава.
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здоровье - общество, коронавирус в россии, лейла адамян
20:49 07.10.2021 (обновлено: 20:51 07.10.2021)
Врач рассказала, как правильно планировать беременность после COVID-19
Врач Адамян: женщине можно беременеть примерно через два месяца после COVID-19
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.
Женщине можно беременеть примерно через два месяца после перенесенного коронавируса, но все индивидуально и следует проконсультироваться с врачом, сообщила РИА Новости главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава России Лейла Адамян
.
"Я думаю, что после того, как закончится заболевание, она (женщина – ред.) должна иметь минимум два - через каждые две недели - отрицательных теста. Но оптимально - через два месяца (можно беременеть женщине после заболевания – ред.), раньше не надо. Потом она должна пройти своих докторов обязательно. Она должна быть обследована, потому что в беременность она должна вступать уже подготовленной и дальше уже готовиться к беременности. Это называется прегравидарной подготовкой: она идет к гинекологу, он проверяет все ее данные, уровень гормонов, анализы крови, биохимия", - сказала Адамян.
Она отметила, что самое главное - чтобы женщина восстановилась после коронавирусной инфекции.
"Все зависит от тяжести ее. В ряде случаев коронавирусная инфекция протекает легко… В некоторых случаях - тяжело. После тяжелого течения требуется больше времени для восстановления. Она должна быть полностью реабилитирована", - добавила главный специалист Минздрава.