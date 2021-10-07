Россия заявила о готовности помочь Таджикистану при обострении на границе
МИД заявил о готовности России помочь Таджикистану при обострении ситуации на границе
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Москва при необходимости готова на решительные меры для помощи Таджикистану при обострении на таджикско-афганской границе, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Обстановка в Афганистане и на таджикско-афганской границе находится в фокусе нашего самого пристального внимания. Москва и Душанбе поддерживают контакты по линии оборонных ведомств, погранслужб, дипломатических представительств. Мы продолжаем сотрудничество в сфере укрепления обороноспособности Таджикистана, его погранслужбы с учетом всех оперативных потребностей", - заявила Захарова на своем брифинге.
Она заверила, что 201-ая российская военная база "оснащена всем необходимым для оказания содействия правительству республики Таджикистан в случае обострения обстановки".
"Если потребуются, будут предприняты самые решительные меры в соответствии с принципами российско-таджикистанского союзничества и стратегического партнерства", - добавила Захарова.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.
В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
*Террористическая организация, запрещенная на территории России