https://ria.ru/20211007/mid-1753549430.html

Россия заявила о готовности помочь Таджикистану при обострении на границе

Россия заявила о готовности помочь Таджикистану при обострении на границе - РИА Новости, 07.10.2021

Россия заявила о готовности помочь Таджикистану при обострении на границе

Москва при необходимости готова на решительные меры для помощи Таджикистану при обострении на таджикско-афганской границе, заявила представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T17:17

2021-10-07T17:17

2021-10-07T17:17

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Москва при необходимости готова на решительные меры для помощи Таджикистану при обострении на таджикско-афганской границе, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова."Обстановка в Афганистане и на таджикско-афганской границе находится в фокусе нашего самого пристального внимания. Москва и Душанбе поддерживают контакты по линии оборонных ведомств, погранслужб, дипломатических представительств. Мы продолжаем сотрудничество в сфере укрепления обороноспособности Таджикистана, его погранслужбы с учетом всех оперативных потребностей", - заявила Захарова на своем брифинге.Она заверила, что 201-ая российская военная база "оснащена всем необходимым для оказания содействия правительству республики Таджикистан в случае обострения обстановки"."Если потребуются, будут предприняты самые решительные меры в соответствии с принципами российско-таджикистанского союзничества и стратегического партнерства", - добавила Захарова.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Террористическая организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20211006/terrorizm-1753321179.html

https://ria.ru/20211007/kandagar-1753486830.html

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в мире, оон, талибан, таджикистан, афганистан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, россия