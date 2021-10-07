https://ria.ru/20211007/metro-1753444202.html

Избитый в метро москвич ополчился на убежавших от него пассажиров

Жертва избиения в метро раскрыл подробности нападения - РИА Новости, 07.10.2021

Избитый в метро москвич ополчился на убежавших от него пассажиров

Пострадавший в результате нападения трех мужчин в московском метро Роман Ковалев рассказал телеканалу "360", что вагон был забит людьми, однако никто не пришел... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T04:11

2021-10-07T04:11

2021-10-07T07:16

происшествия

москва

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

республика дагестан

россия

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Пострадавший в результате нападения трех мужчин в московском метро Роман Ковалев рассказал телеканалу "360", что вагон был забит людьми, однако никто не пришел ему на помощь.По словам потерпевшего, он пытался заступиться за девушку, с которой вступил в конфликт один из участников потасовки.В итоге компания выбрала пассажира в качестве своей жертвы, один из нападавших нанес ему удар сбоку или сзади.Перед тем, как покинуть вагон, лежащего на полу Ковалева стал добивать мужчина в красной куртке, уточнил Ковалев."На самом деле был полностью битком вагон, сидели и стояли люди. И в итоге, когда конфликт начался, мужики все отскочили на другую часть. Видимо, у нас такой менталитет", — посетовал пострадавший.Инцидент произошел вечером 4 октября в вагоне поезда на Арбатско-Покровской линии, между станциями "Измайловская" и "Первомайская". На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, как три человека бьют пострадавшего ногами и применяют против него борцовские приемы, на полу заметна кровь. По словам очевидцев, мужчина заступился за девушку. Его госпитализировали с переломами лицевой кости и носа, а также ушибами.Источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что задержанные оказались уроженцами Дагестана, они приехали в Москву на заработки. В момент нападения мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения. Двое нападавших ранее судимы за кражу, еще один — по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.Суд арестовал подозреваемых, возбуждено дело по статье "Хулиганство". Глава СК Александр Бастрыкин также поручил возбудить дела о покушении на убийство и насилии к представителю власти.

https://ria.ru/20211006/raskayanie-1753403595.html

https://ria.ru/20211006/metro-1753424832.html

https://ria.ru/20211007/dagestan-1753441690.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан, россия