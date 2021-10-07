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https://ria.ru/20211007/metro-1753444202.html
Избитый в метро москвич ополчился на убежавших от него пассажиров
Жертва избиения в метро раскрыл подробности нападения - РИА Новости, 07.10.2021
Избитый в метро москвич ополчился на убежавших от него пассажиров
Пострадавший в результате нападения трех мужчин в московском метро Роман Ковалев рассказал телеканалу "360", что вагон был забит людьми, однако никто не пришел... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T04:11
2021-10-07T07:16
происшествия
москва
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
республика дагестан
россия
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Пострадавший в результате нападения трех мужчин в московском метро Роман Ковалев рассказал телеканалу "360", что вагон был забит людьми, однако никто не пришел ему на помощь.По словам потерпевшего, он пытался заступиться за девушку, с которой вступил в конфликт один из участников потасовки.В итоге компания выбрала пассажира в качестве своей жертвы, один из нападавших нанес ему удар сбоку или сзади.Перед тем, как покинуть вагон, лежащего на полу Ковалева стал добивать мужчина в красной куртке, уточнил Ковалев."На самом деле был полностью битком вагон, сидели и стояли люди. И в итоге, когда конфликт начался, мужики все отскочили на другую часть. Видимо, у нас такой менталитет", — посетовал пострадавший.Инцидент произошел вечером 4 октября в вагоне поезда на Арбатско-Покровской линии, между станциями "Измайловская" и "Первомайская". На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, как три человека бьют пострадавшего ногами и применяют против него борцовские приемы, на полу заметна кровь. По словам очевидцев, мужчина заступился за девушку. Его госпитализировали с переломами лицевой кости и носа, а также ушибами.Источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что задержанные оказались уроженцами Дагестана, они приехали в Москву на заработки. В момент нападения мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения. Двое нападавших ранее судимы за кражу, еще один — по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.Суд арестовал подозреваемых, возбуждено дело по статье "Хулиганство". Глава СК Александр Бастрыкин также поручил возбудить дела о покушении на убийство и насилии к представителю власти.
https://ria.ru/20211006/raskayanie-1753403595.html
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происшествия, москва, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан, россия
04:11 07.10.2021 (обновлено: 07:16 07.10.2021)
 
Жертва избиения в метро раскрыл подробности нападения

Жертва избиения в метро: вагон был битком, но никто не попытался остановить нападавших

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Пострадавший в результате нападения трех мужчин в московском метро Роман Ковалев рассказал телеканалу "360", что вагон был забит людьми, однако никто не пришел ему на помощь.
По словам потерпевшего, он пытался заступиться за девушку, с которой вступил в конфликт один из участников потасовки.
"Я подошел, просто чтобы он свой рот закрыл. Не агрессивно это делал", — отметил Ковалев.
В итоге компания выбрала пассажира в качестве своей жертвы, один из нападавших нанес ему удар сбоку или сзади.
"Потом я уже не помню, втроем начали месить. Я потерялся на какой-то момент, в челюсть прилетело. Но сознание не потерял. Втроем забили", — пояснил собеседник телеканала.
Перед тем, как покинуть вагон, лежащего на полу Ковалева стал добивать мужчина в красной куртке, уточнил Ковалев.
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"На самом деле был полностью битком вагон, сидели и стояли люди. И в итоге, когда конфликт начался, мужики все отскочили на другую часть. Видимо, у нас такой менталитет", — посетовал пострадавший.
Инцидент произошел вечером 4 октября в вагоне поезда на Арбатско-Покровской линии, между станциями "Измайловская" и "Первомайская". На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, как три человека бьют пострадавшего ногами и применяют против него борцовские приемы, на полу заметна кровь. По словам очевидцев, мужчина заступился за девушку. Его госпитализировали с переломами лицевой кости и носа, а также ушибами.
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Источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что задержанные оказались уроженцами Дагестана, они приехали в Москву на заработки. В момент нападения мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения. Двое нападавших ранее судимы за кражу, еще один — по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.
Суд арестовал подозреваемых, возбуждено дело по статье "Хулиганство". Глава СК Александр Бастрыкин также поручил возбудить дела о покушении на убийство и насилии к представителю власти.
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