https://ria.ru/20211007/mekhanika-1753445808.html

Исследование выявило любимые автомобили россиян на "механике"

Исследование выявило любимые автомобили россиян на "механике" - РИА Новости, 07.10.2021

Исследование выявило любимые автомобили россиян на "механике"

Лидерами продаж среди автомобилей с механической коробкой передач стали Lada Granta и Lada Vesta, следует из исследования специалистов "Сберавто" (есть в... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T06:29

2021-10-07T06:29

2021-10-07T13:13

санкт-петербург

москва

ford motor

renault s.a

авто

lada granta

россия

сбер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/07/1753452279_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8d9f1a9e70df74faaf7f1068889d4006.jpg

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Лидерами продаж среди автомобилей с механической коробкой передач стали Lada Granta и Lada Vesta, следует из исследования специалистов "Сберавто" (есть в распоряжении РИА Новости), изучивших сделки в сервисе за 9 месяцев текущего года.Чаще всего автомобили Lada на "механике" покупали жители Воронежа, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, 88% автомобилей – с пробегом и 12% – новые. Средний чек на машины составил 300 тсяч рублей, уточняется в исследовании.Renault с механической коробкой передач покупали в Москве и Санкт-Петербурге, при этом процент новых авто был несколько выше – 23%. Средний чек на модели Renault с "механикой" составил 530 тысяч рублей.Автомобили Chevrolet с механической коробкой передач покупали жители Москвы и Екатеринбурга, 98% составили авто с пробегом, и только несколько авто – новых. Средний чек на покупку составил 318 тысяч рублей.Наконец, Ford на "механике" покупали в Петербурге и Москве, все они были с пробегом. Средний чек составил 360 тысяч рублей, рассказали в "Сберавто"."Сберавто" – сервис для выбора и покупки автомобиля онлайн, входит в экосистему "Сбера". Личный помощник подберет автомобиль, кредит и страховку. Авто доставляют к покупателю по всей России или в центры выдачи в крупных городах.

https://ria.ru/20211006/niva-1753282579.html

санкт-петербург

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, москва, ford motor, renault s.a, авто, lada granta, россия, сбер