https://ria.ru/20211007/mekhanika-1753445808.html
Исследование выявило любимые автомобили россиян на "механике"
Исследование выявило любимые автомобили россиян на "механике" - РИА Новости, 07.10.2021
Исследование выявило любимые автомобили россиян на "механике"
Лидерами продаж среди автомобилей с механической коробкой передач стали Lada Granta и Lada Vesta, следует из исследования специалистов "Сберавто" (есть в... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T06:29
2021-10-07T06:29
2021-10-07T13:13
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Лидерами продаж среди автомобилей с механической коробкой передач стали Lada Granta и Lada Vesta, следует из исследования специалистов "Сберавто" (есть в распоряжении РИА Новости), изучивших сделки в сервисе за 9 месяцев текущего года.Чаще всего автомобили Lada на "механике" покупали жители Воронежа, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, 88% автомобилей – с пробегом и 12% – новые. Средний чек на машины составил 300 тсяч рублей, уточняется в исследовании.Renault с механической коробкой передач покупали в Москве и Санкт-Петербурге, при этом процент новых авто был несколько выше – 23%. Средний чек на модели Renault с "механикой" составил 530 тысяч рублей.Автомобили Chevrolet с механической коробкой передач покупали жители Москвы и Екатеринбурга, 98% составили авто с пробегом, и только несколько авто – новых. Средний чек на покупку составил 318 тысяч рублей.Наконец, Ford на "механике" покупали в Петербурге и Москве, все они были с пробегом. Средний чек составил 360 тысяч рублей, рассказали в "Сберавто"."Сберавто" – сервис для выбора и покупки автомобиля онлайн, входит в экосистему "Сбера". Личный помощник подберет автомобиль, кредит и страховку. Авто доставляют к покупателю по всей России или в центры выдачи в крупных городах.
https://ria.ru/20211006/niva-1753282579.html
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санкт-петербург, москва, ford motor, renault s.a, авто, lada granta, россия, сбер
06:29 07.10.2021 (обновлено: 13:13 07.10.2021)
Исследование выявило любимые автомобили россиян на "механике"
Исследование "Сберавто" показало, какие автомобили на "механике" чаще приобретают россияне