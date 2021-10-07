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Кузнецова дала напутствие будущему детскому омбудсмену
Кузнецова дала напутствие будущему детскому омбудсмену - РИА Новости, 07.10.2021
Кузнецова дала напутствие будущему детскому омбудсмену
Депутат Госдумы Анна Кузнецова, покинувшая пост уполномоченного при президенте России по правам ребенка, в интервью РИА Новости сообщила, что, по ее мнению,... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T11:49
2021-10-07T11:49
2021-10-07T12:07
общество
владимир путин
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы Анна Кузнецова, покинувшая пост уполномоченного при президенте России по правам ребенка, в интервью РИА Новости сообщила, что, по ее мнению, новому детскому омбудсмену в первую очередь нужно выстроить в работе этапность и соблюсти преемственность задач."Могу сказать по своему опыту, что в первую очередь нужно выстроить этапность работы, необходимо внимательное отношение к обращениям граждан, постараться соблюсти преемственность задач, которые сейчас решаются, ведь развиваются очень много проектов – к ним привыкли, их ждут. К примеру, "Письмо солдату" уже пересекло границы России. Уверена, будут и новые проекты и инициативы", - сказала Кузнецова.Она также подчеркнула, что всю работу нужно делать от чистого сердца."Есть те, кто даст профессиональный совет – уполномоченные по правам ребенка в регионах", - добавила она.В минувшую пятницу президент РФ Владимир Путин освободил Кузнецову от обязанностей детского омбудсмена ввиду ее перехода в Госдуму.Читайте полный текст интервью Анны Кузнецовой >>>
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общество, владимир путин, госдума рф, анна кузнецова, россия
11:49 07.10.2021 (обновлено: 12:07 07.10.2021)
Кузнецова дала напутствие будущему детскому омбудсмену
Депутат Кузнецова: новому детскому омбудсмену нужно выстроить в работе этапность