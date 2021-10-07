https://ria.ru/20211007/kuznetsova-1753464312.html

Анна Кузнецова: в Госдуме продолжу борьбу за права детей с новыми силами

Анна Кузнецова: в Госдуме продолжу борьбу за права детей с новыми силами - РИА Новости, 07.10.2021

Анна Кузнецова: в Госдуме продолжу борьбу за права детей с новыми силами

Депутат Госдумы Анна Кузнецова, освобожденная президентом РФ от обязанностей детского омбудсмена ввиду перехода в парламент, рассказала в интервью РИА Новости о РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T12:00

2021-10-07T12:00

2021-10-07T12:00

дети

интервью

госдума рф

анна кузнецова

россия

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Депутат Госдумы Анна Кузнецова, освобожденная президентом РФ от обязанностей детского омбудсмена ввиду перехода в парламент, рассказала в интервью РИА Новости о своих достижениях на посту уполномоченного за пять лет, планах по работе в Госдуме, а также дала напутствие будущему омбудсмену. Беседовала Алена Самарева.– Анна Юрьевна, на протяжении пяти лет вы возглавляли институт уполномоченного при президенте России по правам ребенка. За это время произошло много изменений, как в федеральной структуре власти, так и в сфере межнационального взаимодействия. Расскажите, сколько инициатив было предложено вами за этот срок, и сколько из них удалось воплотить в жизнь?– Да, непростое время было – предстояло собрать команду, отладить работу внутри аппарата, выстроить взаимодействие с коллегами в регионах, с ведомствами, с коллегами за рубежом. Тогда уполномоченные по правам ребенка в регионах работали на основании различных нормативных документов, не было единства. В 2018 году, благодаря президенту, был принят наш закон 501-ФЗ (федеральный закон "Об уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации" – ред.). И это заложило фундамент единых подходов в работе уполномоченных. Не имея законодательной инициативы и не являясь органом исполнительной власти, мы выполняли свою функцию – сигнализировали о нарушениях прав, работали с обращениями, ведомствами, выезжали с проверками, выявляя системные сбои, параллельно предлагали решения, а также решали проблемы доступными нам способами.Например, сегодня акция "Безопасность детства" – это общественное движение, где задействованы профильные ведомства, силовые структуры, родительские сообщества. Мы начинали эту работу с уполномоченными вручную. Подсчеты показывают, что по итогам этой акции у нас на 48% снизилось число детей, пострадавших на детских площадках, и на 71% – тех, которые погибли. Это много или мало? Следующим шагом стала разработка государственной стратегии комплексной детской безопасности. Сегодня есть соответствующее поручение президента, ведомства над ним работают. Надеюсь, что на основе этой стратегии будет воплощен целый комплекс инициатив, в том числе законодательных.Далее – проблема развития детского позитивного контента. Мы увидели, что не хватает детям хороших добрых фильмов, передач. Мы создали экспертный совет по позитивному контенту, работали, предлагали инициативы. В итоге сейчас президент поручил министерству просвещения разработать программу по созданию, развитию и продвижению детского позитивного контента. Это важно, и, я надеюсь, что благодаря ему, у наших детей будут и фильмы, и передачи, и все, что нужно для их развития.Другие инициативы. Непросто далось решение по включению в план мероприятий Десятилетия детства тем, направленных на популяризацию традиционных семейных ценностей, но мы добились включения в школьную программу семьяведения.Если говорить о здоровье, социальной поддержке – это продление инвалидности до 18 лет детям больным фенилкетонурией (наследственное заболевание, характеризующееся поражением головного мозга – ред.), сахарным диабетом, мы долго этого добивались.Совместно с общественными организациями мы последовательно выступали за расширение перечня редких болезней, препараты для лечения которых закупаются за счет федерального бюджета, предложения услышаны.После принятия закона о паллиативной помощи, что стало результатом общей работы, мы провели мониторинг организации паллиативной помощи в регионах, намечены планы по совершенствованию этой деятельности.Еще одно решение – модернизация деятельности сиротских учреждений, принят и реализуется комплекс мер. Детские дома-интернаты – это моя личная боль, мы выявляли массу нарушений. Сначала в профильном ведомстве нас не услышали. Тогда мы сами поехали по этим учреждениям, пригласили представителей НКО, врачей, мы забирали из домов-интернатов больных детей, везли их в федеральные клиники, лечили, и в следующем году я уже была с докладом у президента. Речь шла о том, что необходимо срочно менять эту систему, и такое поручение было дано. Сейчас над ним работает правительство, профильное ведомство. Надеюсь, что оно будет исполнено достойно. Кстати, в рамках парламентского контроля, как депутат Госдумы, я эту тему не отпущу, и буду очень внимательно следить за тем, как это решение президента дойдет до каждого ребенка, как оно будет исполняться в конкретном регионе.Перечислять можно много – это и возвращение российских детей из Сирии, Ирака, работа по помощи российским детям за рубежом, заключены пять международных меморандумов, которые облегчили работу по помощи нашим детям за рубежом. И буквально в последние дни выборной кампании, в которой я участвовала в составе федеральной "пятерки" по предложению президента, удалось реализовать инициативу по созданию совета при исполкоме СНГ по вопросам защиты детства. Одной из задач этого совета предполагается разрешение и конкретных вопросов. Более того, перед советом еще стоят и стратегические задачи – выработка предложений по вопросам защиты детства, обмен опытом, лучшими практиками. Это уникальный формат, способный решать сразу комплекс задач, который был поддержан единогласно представителями государств СНГ. Я очень рада.Еще, кстати, с Днем отца уже скоро будем поздравлять наших пап. Мы не один год работали в этом направлении вместе с нашими общественными активистами из Совета отцов. Но День отца – это не просто праздник, мы с коллегами-уполномоченными на встрече это подчеркнули. Это новый шаг в семейной политике, семья обрела "целостность". Это веха, на самом деле. Я надеюсь, что в дальнейшем во все основополагающие документы войдет семья, как она есть – папа, мама и дети. Как сказал президент – большая, крепкая семья – образ будущего. Вот сейчас этот образ практически восстанавливается этими шагами.– Сформирован ли вами перечень предложений, который первоочередно планируете продвигать в Госдуме? Можете сейчас выделить две-три инициативы, которые стоят на повестке остро и требуют скорейшего решения?– Буквально на днях мы провели встречу с нашими коллегами-уполномоченными. Кстати, в Госдуму прошла моя коллега – уполномоченный по правам ребенка в Калужской области Ольга Владимировна Коробова, мы теперь вдвоем с ней представляем институт в парламенте.С детскими омбудсменами мы обсуждали службу ранней помощи и необходимость единообразного подхода в этой сфере, закон о наставничестве – эта тема несколько раз поднималась, в нескольких регионах принят закон на местном уровне, но следующего шага пока не хватает. Есть и "долги" законодателей, в том числе к институту уполномоченных по правам ребенка, по сути к детям. Это, например, закон об ужесточении наказания за преступления против половой неприкосновенности, закон о многодетных – пока нет унифицированного понятия. Ну еще целый перечень предложений, которые мы частично включили в партийную народную программу.Более того, в плане действий "Вектор детства" есть целый комплекс предложений, который был сформирован на форуме в Кемерово вместе с законодателями, представителями профильных ведомств. С коллегами мы договорились, что нужно внимательно продолжать эту работу, и сейчас, учитывая новые возможности, законодательные инициативы дорабатывать и воплощать в жизнь.– Анна Юрьевна, обсуждался ли вопрос о назначении вас вице-спикером Госдумы?– Вопрос назначения будет решаться официально, 12 октября на первом пленарном заседании Госдумы, пока мою кандидатуру просто предложили на заседании бюро высшего совета и генерального совета партии "Единая Россия". У меня есть главное – поручение президента работать в направлении защиты семьи и детства. И я буду работать в этом направлении. Как бы не называлась должность, эту задачу нужно реализовать максимально точно, правильно, с полной ответственностью, самоотдачей. Для меня – это большая честь, но и, конечно, тревога, потому что знаю, какой это огромный пласт вопросов. Более того, у нас нет единого органа исполнительной власти, который бы занимался вопросами семьи и детства. На посту уполномоченного удалось добиться поручения президента, чтобы такой орган власти был определен, но пока его нет. Нам предстоит очень серьезная и кропотливая, глубокая и внимательная работа.– За время работы на посту детского омбудсмена вы, наверняка, успели сформировать обширный круг друзей и единомышленников. Уходя с должности уполномоченного при президенте России по правам ребенка, можете ли вы выделить потенциальных кандидатов на этот пост? Возможно, порекомендовать.– Конечно, вокруг активности института сложилась крепкая команда защиты детства – это точно. И я считаю, что те, кто прошел вместе с нами этот путь, они погружены в проблемы детства настолько, что могут обеспечить преемственность работы и идти дальше – очень много достойных людей. Но не будем опережать события. Принимает решение президент, и этого нужно дождаться. Если человек неравнодушный, хочет искренне бороться за детей, я уверена, что все получится, тем более команда, которая есть, ему будет помогать, и я тоже, если, конечно, потребуется.– Какие напутствия можете дать будущему детскому омбудсмену?– Могу сказать по своему опыту, что в первую очередь нужно выстроить этапность работы, необходимо внимательное отношение к обращениям граждан, постараться соблюсти преемственность задач, которые сейчас решаются, ведь развивается очень много проектов – к ним привыкли, их ждут. К примеру, "Письмо солдату" уже пересекло границы России. Уверена, будут и новые проекты и инициативы, но все это будущие решения Главное – делать эту работу от чистого сердца. Есть те, кто даст профессиональный совет, – уполномоченные по правам ребенка в регионах.– С какими чувствами вы уходите с должности российского омбудсмена по правам детей?– Я оставляю здесь часть себя. Что скрывать – мы все люди, мы многое пережили вместе, с коллегами, с сотрудниками, единомышленниками привязались друг к другу. Но мы решили не расставаться! И вместе будем работать дальше ради детей с новой силой! И за счет, во-первых, опыта, полученного на посту уполномоченного по правам ребенка, и благодаря тем новым возможностям, которые дает нам новый формат работы в Государственной думе.Я очень благодарна всем тем, с кем мы сотрудничали. Мы продолжим эту борьбу с новыми силами, с новыми ресурсами, опираясь на поддержку президента. Сейчас есть возможность выстроить законодательную систему поддержки семей страны, насколько это возможно, внимательно следить за исполнением возложенных на ведомства задач в этом направлении.Более того, к работе в Госдуме добавляется еще деятельность комиссии по защите семьи и детства, которая будет создана в партии по поручению президента. Владимир Владимирович поручил мне ее возглавить. Здесь мы будем очень внимательно следить за тем, как исполняются просемейные инициативы, предложения народной программы. Ведь они появились после общения с родителями, встреч с общественными организациями. Целый просемейный блок удалось включить в народную программу из наработанных инициатив на посту уполномоченного. Вот теперь будем следить и помогать реализовывать, так как это полезно людям. Для меня это – большая работа, которую доверил президент, а ее результат призван помочь многим. И это очень важно для меня.Пусть должность теперь будет называться иначе, мы продолжаем работать в самой дорогой мне сфере – защите наших детей, семей России.

https://realty.ria.ru/directly_questions/20210121/rebenok-1594028608.html

https://ria.ru/20200907/deti-s-invalidnostyu-1576789888.html

https://ria.ru/20211004/prazdnik-1753027364.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211007/kuznetsova-1753458203.html

https://ria.ru/20210805/pokhischenie-1744484756.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дети, интервью, госдума рф, анна кузнецова, россия