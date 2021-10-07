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Кузнецова в Госдуме будет бороться за права детей
Кузнецова в Госдуме будет бороться за права детей - РИА Новости, 07.10.2021
Кузнецова в Госдуме будет бороться за права детей
Депутат Госдумы Анна Кузнецова, покинувшая пост уполномоченного при президенте России по правам ребенка, сообщила в интервью РИА Новости, что в парламенте... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T10:22
2021-10-07T12:03
политика
владимир путин
госдума рф
анна кузнецова
россия
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы Анна Кузнецова, покинувшая пост уполномоченного при президенте России по правам ребенка, сообщила в интервью РИА Новости, что в парламенте продолжит борьбу за права детей с новыми силами и ресурсами.Более того, подчеркнула Кузнецова, к работе в Госдуме добавляется деятельность Комиссии по защите семьи и детства, которая будет создана в партии по поручению президента."Владимир Владимирович поручил мне ее возглавить. Здесь мы будем очень внимательно следить за тем, как исполняются просемейные инициативы, предложения народной программы. Для меня это большая работа, которую доверил президент, а ее результат призван помочь многим", - заключила она.В минувшую пятницу президент РФ Владимир Путин освободил Кузнецову от обязанностей детского омбудсмена ввиду ее перехода в Госдуму.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20211001/kuznetsova-1752667319.html
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политика, владимир путин, госдума рф, анна кузнецова, россия
10:22 07.10.2021 (обновлено: 12:03 07.10.2021)
 
Кузнецова в Госдуме будет бороться за права детей

Кузнецова пообещала с новыми силами и ресурсами продолжить в Госдуме борьбу за права детей

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на XX съезде Всероссийской политической партии "Единая Россия"
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на XX съезде Всероссийской политической партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы Анна Кузнецова, покинувшая пост уполномоченного при президенте России по правам ребенка, сообщила в интервью РИА Новости, что в парламенте продолжит борьбу за права детей с новыми силами и ресурсами.
"Мы продолжим эту борьбу с новыми силами, с новыми ресурсами, опираясь на поддержку президента. Сейчас есть возможность выстроить законодательную систему поддержки семей страны, насколько это возможно, внимательно следить за исполнением возложенных на ведомства задач в этом направлении", - сказала Кузнецова.
Анна Кузнецова - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
1 октября, 14:20
Путин освободил Кузнецову от должности детского омбудсмена
Более того, подчеркнула Кузнецова, к работе в Госдуме добавляется деятельность Комиссии по защите семьи и детства, которая будет создана в партии по поручению президента.
"Владимир Владимирович поручил мне ее возглавить. Здесь мы будем очень внимательно следить за тем, как исполняются просемейные инициативы, предложения народной программы. Для меня это большая работа, которую доверил президент, а ее результат призван помочь многим", - заключила она.
В минувшую пятницу президент РФ Владимир Путин освободил Кузнецову от обязанностей детского омбудсмена ввиду ее перехода в Госдуму.
Читайте полный текст интервью >>>
Агитационный плакат партии Единая Россия о предстоящих выборах в единый день голосования 19 сентября - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
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ПолитикаВладимир ПутинГосдума РФАнна КузнецоваРоссия
 
 
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