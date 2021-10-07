10:22 07.10.2021 (обновлено: 12:03 07.10.2021)
Кузнецова в Госдуме будет бороться за права детей
Кузнецова пообещала с новыми силами и ресурсами продолжить в Госдуме борьбу за права детей
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на XX съезде Всероссийской политической партии "Единая Россия"
МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы Анна Кузнецова, покинувшая пост уполномоченного при президенте России по правам ребенка, сообщила в интервью РИА Новости, что в парламенте продолжит борьбу за права детей с новыми силами и ресурсами.
"Мы продолжим эту борьбу с новыми силами, с новыми ресурсами, опираясь на поддержку президента. Сейчас есть возможность выстроить законодательную систему поддержки семей страны, насколько это возможно, внимательно следить за исполнением возложенных на ведомства задач в этом направлении", - сказала Кузнецова.
1 октября, 14:20Путин освободил Кузнецову от должности детского омбудсмена
Более того, подчеркнула Кузнецова, к работе в Госдуме добавляется деятельность Комиссии по защите семьи и детства, которая будет создана в партии по поручению президента.
"Владимир Владимирович поручил мне ее возглавить. Здесь мы будем очень внимательно следить за тем, как исполняются просемейные инициативы, предложения народной программы. Для меня это большая работа, которую доверил президент, а ее результат призван помочь многим", - заключила она.
В минувшую пятницу президент РФ Владимир Путин освободил Кузнецову от обязанностей детского омбудсмена ввиду ее перехода в Госдуму.