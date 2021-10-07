https://ria.ru/20211007/kuznetsova-1753458627.html

Кузнецова в Госдуме будет бороться за права детей

Кузнецова в Госдуме будет бороться за права детей - РИА Новости, 07.10.2021

Кузнецова в Госдуме будет бороться за права детей

Депутат Госдумы Анна Кузнецова, покинувшая пост уполномоченного при президенте России по правам ребенка, сообщила в интервью РИА Новости, что в парламенте... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T10:22

2021-10-07T10:22

2021-10-07T12:03

политика

владимир путин

госдума рф

анна кузнецова

россия

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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы Анна Кузнецова, покинувшая пост уполномоченного при президенте России по правам ребенка, сообщила в интервью РИА Новости, что в парламенте продолжит борьбу за права детей с новыми силами и ресурсами.Более того, подчеркнула Кузнецова, к работе в Госдуме добавляется деятельность Комиссии по защите семьи и детства, которая будет создана в партии по поручению президента."Владимир Владимирович поручил мне ее возглавить. Здесь мы будем очень внимательно следить за тем, как исполняются просемейные инициативы, предложения народной программы. Для меня это большая работа, которую доверил президент, а ее результат призван помочь многим", - заключила она.В минувшую пятницу президент РФ Владимир Путин освободил Кузнецову от обязанностей детского омбудсмена ввиду ее перехода в Госдуму.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20211001/kuznetsova-1752667319.html

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политика, владимир путин, госдума рф, анна кузнецова, россия