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Кузнецова рассказала, с чего начнет работу в Госдуме
Кузнецова рассказала, с чего начнет работу в Госдуме - РИА Новости, 07.10.2021
Кузнецова рассказала, с чего начнет работу в Госдуме
Депутат Госдумы Анна Кузнецова, покинувшая пост уполномоченного при президенте России по правам ребенка, рассказала в интервью РИА Новости, что начнет свою... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T09:33
2021-10-07T12:25
общество
кемерово
владимир путин
единая россия
госдума рф
анна кузнецова
россия
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы Анна Кузнецова, покинувшая пост уполномоченного при президенте России по правам ребенка, рассказала в интервью РИА Новости, что начнет свою работу в парламенте с "долгов" законодателей по отношению к детям и продвижения предложений, включенных в народную программу "Единой России"."Есть и "долги" законодателей, в том числе к институту уполномоченных по правам ребенка, по сути, к детям. Это, например, закон об ужесточении наказания за преступления против половой неприкосновенности, закон о многодетных - пока нет унифицированного понятия. Ну еще целый перечень предложений, которые мы частично включили в партийную народную программу", - сказала Кузнецова, отвечая на вопрос, с чего она планирует начать работу в Госдуме.Кроме этого, подчеркнула Кузнецова, есть целый комплекс предложений, который был сформирован на форуме "Вектор детства" в Кемерове."С коллегами мы договорились, что нужно внимательно продолжать эту работу, и сейчас, учитывая новые возможности, законодательные инициативы дорабатывать и воплощать в жизнь", - добавила она.В минувшую пятницу президент РФ Владимир Путин освободил Кузнецову от обязанностей детского омбудсмена ввиду ее перехода в Госдуму.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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общество, кемерово, владимир путин, единая россия, госдума рф, анна кузнецова, россия
09:33 07.10.2021 (обновлено: 12:25 07.10.2021)
 
Кузнецова рассказала, с чего начнет работу в Госдуме

Кузнецова планирует начать работу в Госдуме с "долгов" законодателей по отношению к детям

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкАнна Кузнецова
Анна Кузнецова - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы Анна Кузнецова, покинувшая пост уполномоченного при президенте России по правам ребенка, рассказала в интервью РИА Новости, что начнет свою работу в парламенте с "долгов" законодателей по отношению к детям и продвижения предложений, включенных в народную программу "Единой России".
"Есть и "долги" законодателей, в том числе к институту уполномоченных по правам ребенка, по сути, к детям. Это, например, закон об ужесточении наказания за преступления против половой неприкосновенности, закон о многодетных - пока нет унифицированного понятия. Ну еще целый перечень предложений, которые мы частично включили в партийную народную программу", - сказала Кузнецова, отвечая на вопрос, с чего она планирует начать работу в Госдуме.
Кроме этого, подчеркнула Кузнецова, есть целый комплекс предложений, который был сформирован на форуме "Вектор детства" в Кемерове.
"С коллегами мы договорились, что нужно внимательно продолжать эту работу, и сейчас, учитывая новые возможности, законодательные инициативы дорабатывать и воплощать в жизнь", - добавила она.
В минувшую пятницу президент РФ Владимир Путин освободил Кузнецову от обязанностей детского омбудсмена ввиду ее перехода в Госдуму.
Читайте полный текст интервью >>>
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на XX съезде Всероссийской политической партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
3 октября, 22:12
Экс-омбудсмен Кузнецова рассказала о своем талисмане
 
ОбществоКемеровоВладимир ПутинЕдиная РоссияГосдума РФАнна КузнецоваРоссия
 
 
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