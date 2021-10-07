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Кузнецова рассказала, с чего начнет работу в Госдуме

Кузнецова рассказала, с чего начнет работу в Госдуме - РИА Новости, 07.10.2021

Кузнецова рассказала, с чего начнет работу в Госдуме

Депутат Госдумы Анна Кузнецова, покинувшая пост уполномоченного при президенте России по правам ребенка, рассказала в интервью РИА Новости, что начнет свою... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T09:33

2021-10-07T09:33

2021-10-07T12:25

общество

кемерово

владимир путин

единая россия

госдума рф

анна кузнецова

россия

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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы Анна Кузнецова, покинувшая пост уполномоченного при президенте России по правам ребенка, рассказала в интервью РИА Новости, что начнет свою работу в парламенте с "долгов" законодателей по отношению к детям и продвижения предложений, включенных в народную программу "Единой России"."Есть и "долги" законодателей, в том числе к институту уполномоченных по правам ребенка, по сути, к детям. Это, например, закон об ужесточении наказания за преступления против половой неприкосновенности, закон о многодетных - пока нет унифицированного понятия. Ну еще целый перечень предложений, которые мы частично включили в партийную народную программу", - сказала Кузнецова, отвечая на вопрос, с чего она планирует начать работу в Госдуме.Кроме этого, подчеркнула Кузнецова, есть целый комплекс предложений, который был сформирован на форуме "Вектор детства" в Кемерове."С коллегами мы договорились, что нужно внимательно продолжать эту работу, и сейчас, учитывая новые возможности, законодательные инициативы дорабатывать и воплощать в жизнь", - добавила она.В минувшую пятницу президент РФ Владимир Путин освободил Кузнецову от обязанностей детского омбудсмена ввиду ее перехода в Госдуму.Читайте полный текст интервью >>>

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общество, кемерово, владимир путин, единая россия, госдума рф, анна кузнецова, россия