https://ria.ru/20211007/krym-1753452302.html

В Совфеде ответили на слова первого главы Литвы о развале России и Крыме

В Совфеде ответили на слова первого главы Литвы о развале России и Крыме - РИА Новости, 07.10.2021

В Совфеде ответили на слова первого главы Литвы о развале России и Крыме

Крым навсегда останется в составе России, а перспективы распада реальны прежде всего для Украины, сформированной как государство с помощью Российской империи и... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T09:26

2021-10-07T09:26

2021-10-07T09:26

в мире

литва

ссср

республика крым

польша

сергей цеков

витаутас ландсбергис

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости. Крым навсегда останется в составе России, а перспективы распада реальны прежде всего для Украины, сформированной как государство с помощью Российской империи и СССР и отказавшейся от общего прошлого и добрососедских отношений, заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков, комментируя высказывания экс-председателя ВС Литвы Витаутаса Ландсбергиса.Ранее Ландсбергис заявил украинскому изданию "День", что Крым сможет вернуться в состав Украины только после развала России и что это является лишь вопросом времени, "потому что все империи имеют свой конец"."Ландсбергис ничего не говорил о Европейском союзе, который соткан из государств, с зачастую непримиримым видением гуманитарного развития? Конечно это измышления, они все мечтают о том, чтобы Россия распалась, но при этом даже не думают о том, какое может быть будущее у мира, в случае такой гипотетической ситуации. Пусть не надеются. Никогда Крым не вернется в состав Украины", - сказал Цеков РИА Новости.По его мнению, в основе заявлений Ландсбергиса лежит не реальный политический анализ, а злоба по отношению к России."Что касается политического класса Литвы – его характеризует выраженная постоянная злоба в отношении России, как и со стороны рядом находящейся Польши. А что касается Украины, она может стать цивилизованным государством только при условии нормальных, дружественных отношений с Россией. Украина как государство сформировано стараниями России – сначала Российской империи, а затем СССР, и отказ от прошлого привел к этой ситуации. Вообще-то сама Украина находится на грани развала, и вероятность распада этой страны при сохранении существующей политики – это очень вероятно", - сказал Цеков.

https://ria.ru/20211006/krym-1753323071.html

https://ria.ru/20211001/krym-1752756379.html

литва

ссср

республика крым

польша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, литва, ссср, республика крым, польша, сергей цеков, витаутас ландсбергис, россия