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https://ria.ru/20211007/krym-1753452302.html
В Совфеде ответили на слова первого главы Литвы о развале России и Крыме
В Совфеде ответили на слова первого главы Литвы о развале России и Крыме - РИА Новости, 07.10.2021
В Совфеде ответили на слова первого главы Литвы о развале России и Крыме
Крым навсегда останется в составе России, а перспективы распада реальны прежде всего для Украины, сформированной как государство с помощью Российской империи и... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T09:26
2021-10-07T09:26
в мире
литва
ссср
республика крым
польша
сергей цеков
витаутас ландсбергис
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости. Крым навсегда останется в составе России, а перспективы распада реальны прежде всего для Украины, сформированной как государство с помощью Российской империи и СССР и отказавшейся от общего прошлого и добрососедских отношений, заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков, комментируя высказывания экс-председателя ВС Литвы Витаутаса Ландсбергиса.Ранее Ландсбергис заявил украинскому изданию "День", что Крым сможет вернуться в состав Украины только после развала России и что это является лишь вопросом времени, "потому что все империи имеют свой конец"."Ландсбергис ничего не говорил о Европейском союзе, который соткан из государств, с зачастую непримиримым видением гуманитарного развития? Конечно это измышления, они все мечтают о том, чтобы Россия распалась, но при этом даже не думают о том, какое может быть будущее у мира, в случае такой гипотетической ситуации. Пусть не надеются. Никогда Крым не вернется в состав Украины", - сказал Цеков РИА Новости.По его мнению, в основе заявлений Ландсбергиса лежит не реальный политический анализ, а злоба по отношению к России."Что касается политического класса Литвы – его характеризует выраженная постоянная злоба в отношении России, как и со стороны рядом находящейся Польши. А что касается Украины, она может стать цивилизованным государством только при условии нормальных, дружественных отношений с Россией. Украина как государство сформировано стараниями России – сначала Российской империи, а затем СССР, и отказ от прошлого привел к этой ситуации. Вообще-то сама Украина находится на грани развала, и вероятность распада этой страны при сохранении существующей политики – это очень вероятно", - сказал Цеков.
https://ria.ru/20211006/krym-1753323071.html
https://ria.ru/20211001/krym-1752756379.html
литва
ссср
республика крым
польша
россия
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в мире, литва, ссср, республика крым, польша, сергей цеков, витаутас ландсбергис, россия
09:26 07.10.2021
 
В Совфеде ответили на слова первого главы Литвы о развале России и Крыме

Сенатор Цеков: перспективы распада реальны прежде всего для Украины

© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкГород Симферополь
Город Симферополь - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости. Крым навсегда останется в составе России, а перспективы распада реальны прежде всего для Украины, сформированной как государство с помощью Российской империи и СССР и отказавшейся от общего прошлого и добрососедских отношений, заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков, комментируя высказывания экс-председателя ВС Литвы Витаутаса Ландсбергиса.
Ранее Ландсбергис заявил украинскому изданию "День", что Крым сможет вернуться в состав Украины только после развала России и что это является лишь вопросом времени, "потому что все империи имеют свой конец".
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"Ландсбергис ничего не говорил о Европейском союзе, который соткан из государств, с зачастую непримиримым видением гуманитарного развития? Конечно это измышления, они все мечтают о том, чтобы Россия распалась, но при этом даже не думают о том, какое может быть будущее у мира, в случае такой гипотетической ситуации. Пусть не надеются. Никогда Крым не вернется в состав Украины", - сказал Цеков РИА Новости.
По его мнению, в основе заявлений Ландсбергиса лежит не реальный политический анализ, а злоба по отношению к России.
"Что касается политического класса Литвы – его характеризует выраженная постоянная злоба в отношении России, как и со стороны рядом находящейся Польши. А что касается Украины, она может стать цивилизованным государством только при условии нормальных, дружественных отношений с Россией. Украина как государство сформировано стараниями России – сначала Российской империи, а затем СССР, и отказ от прошлого привел к этой ситуации. Вообще-то сама Украина находится на грани развала, и вероятность распада этой страны при сохранении существующей политики – это очень вероятно", - сказал Цеков.
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1 октября, 23:18
На Украине определили сроки "возвращения" Крыма
 
В миреЛитваСССРРеспублика КрымПольшаСергей ЦековВитаутас ЛандсбергисРоссия
 
 
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