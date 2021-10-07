Андрея Гурьева наградили орденом Пирогова за вклад в борьбу с COVID-19
Андрей Гурьев удостоен ордена Пирогова за вклад в борьбу с COVID-19
© Фото : предоставлено пресс-службой "Фосагро"Генеральный директор группы "ФосАгро", член правления РСПП Андрей Гурьев
© Фото : предоставлено пресс-службой "Фосагро"
МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Председатель Координационного совета РСПП по противодействию коронавирусной инфекции Андрей Гурьев награжден орденом Пирогова "За большой вклад в организацию работы по оказанию медицинской помощи, предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции", сообщается в пресс-релизе РСПП. Член Бюро Правления РСПП, генеральный директор ПАО "ФосАгро" Андрей Гурьев стал первым представителем крупного бизнеса и общественным деятелем, удостоенным ордена Пирогова.
Координационный совет РСПП по противодействию коронавирусной инфекции был создан в марте 2020 года по инициативе Андрея Гурьева и при активной поддержке президента РСПП Александра Шохина. Работа совета нацелена на обмен лучшими практиками в области профилактических мер и на синхронизацию усилий бизнеса, федеральных и региональных органов власти по защите трудовых коллективов и жителей городов присутствия и обеспечению стабильности в деятельности предприятий, прежде всего работающих в непрерывном цикле.
Орден Пирогова — государственная награда Российской Федерации. Учреждён указом президента Российской Федерации от 19 июня 2020 года. Награждаются орденом граждане России за самоотверженность при оказании медицинской помощи в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий, военных действий и других обстоятельствах, сопряжённых с риском для жизни, заслуги в области практической медицинской деятельности и высокоэффективную организацию работы по диагностике, профилактике и лечению особо опасных заболеваний, вклад в укрепление общественного здоровья, предупреждение возникновения и развития инфекционных и неинфекционных заболеваний. Девиз ордена Пирогова — "Милосердие, долг, самоотверженность".
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