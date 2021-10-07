Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211007/koronavirus-1753582870.html
Андрея Гурьева наградили орденом Пирогова за вклад в борьбу с COVID-19
Андрея Гурьева наградили орденом Пирогова за вклад в борьбу с COVID-19 - РИА Новости, 07.10.2021
Андрея Гурьева наградили орденом Пирогова за вклад в борьбу с COVID-19
Андрей Гурьев стал первым представителем крупного бизнеса и общественным деятелем, удостоенным ордена Пирогова. РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T20:12
2021-10-07T20:12
общество
новости компаний - экономика
фосагро
андрей гурьев
александр шохин
российский союз промышленников и предпринимателей
россия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155961/69/1559616964_0:123:2044:1273_1920x0_80_0_0_a8cd7f5151eb6a287e51c6f9eb83f526.jpg
МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Председатель Координационного совета РСПП по противодействию коронавирусной инфекции Андрей Гурьев награжден орденом Пирогова "За большой вклад в организацию работы по оказанию медицинской помощи, предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции", сообщается в пресс-релизе РСПП. Член Бюро Правления РСПП, генеральный директор ПАО "ФосАгро" Андрей Гурьев стал первым представителем крупного бизнеса и общественным деятелем, удостоенным ордена Пирогова.Координационный совет РСПП по противодействию коронавирусной инфекции был создан в марте 2020 года по инициативе Андрея Гурьева и при активной поддержке президента РСПП Александра Шохина. Работа совета нацелена на обмен лучшими практиками в области профилактических мер и на синхронизацию усилий бизнеса, федеральных и региональных органов власти по защите трудовых коллективов и жителей городов присутствия и обеспечению стабильности в деятельности предприятий, прежде всего работающих в непрерывном цикле.Орден Пирогова — государственная награда Российской Федерации. Учреждён указом президента Российской Федерации от 19 июня 2020 года. Награждаются орденом граждане России за самоотверженность при оказании медицинской помощи в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий, военных действий и других обстоятельствах, сопряжённых с риском для жизни, заслуги в области практической медицинской деятельности и высокоэффективную организацию работы по диагностике, профилактике и лечению особо опасных заболеваний, вклад в укрепление общественного здоровья, предупреждение возникновения и развития инфекционных и неинфекционных заболеваний. Девиз ордена Пирогова — "Милосердие, долг, самоотверженность".
https://ria.ru/20210922/kompaniya-1751346380.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155961/69/1559616964_93:0:1952:1394_1920x0_80_0_0_b072925410eba18bfadc3ec345123cda.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, новости компаний - экономика, фосагро, андрей гурьев, александр шохин, российский союз промышленников и предпринимателей, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
20:12 07.10.2021
 
Андрея Гурьева наградили орденом Пирогова за вклад в борьбу с COVID-19

Андрей Гурьев удостоен ордена Пирогова за вклад в борьбу с COVID-19

© Фото : предоставлено пресс-службой "Фосагро"Генеральный директор группы "ФосАгро", член правления РСПП Андрей Гурьев
Генеральный директор группы ФосАгро, член правления РСПП Андрей Гурьев - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой "Фосагро"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Председатель Координационного совета РСПП по противодействию коронавирусной инфекции Андрей Гурьев награжден орденом Пирогова "За большой вклад в организацию работы по оказанию медицинской помощи, предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции", сообщается в пресс-релизе РСПП. Член Бюро Правления РСПП, генеральный директор ПАО "ФосАгро" Андрей Гурьев стал первым представителем крупного бизнеса и общественным деятелем, удостоенным ордена Пирогова.
Координационный совет РСПП по противодействию коронавирусной инфекции был создан в марте 2020 года по инициативе Андрея Гурьева и при активной поддержке президента РСПП Александра Шохина. Работа совета нацелена на обмен лучшими практиками в области профилактических мер и на синхронизацию усилий бизнеса, федеральных и региональных органов власти по защите трудовых коллективов и жителей городов присутствия и обеспечению стабильности в деятельности предприятий, прежде всего работающих в непрерывном цикле.
Орден Пирогова — государственная награда Российской Федерации. Учреждён указом президента Российской Федерации от 19 июня 2020 года. Награждаются орденом граждане России за самоотверженность при оказании медицинской помощи в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий, военных действий и других обстоятельствах, сопряжённых с риском для жизни, заслуги в области практической медицинской деятельности и высокоэффективную организацию работы по диагностике, профилактике и лечению особо опасных заболеваний, вклад в укрепление общественного здоровья, предупреждение возникновения и развития инфекционных и неинфекционных заболеваний. Девиз ордена Пирогова — "Милосердие, долг, самоотверженность".
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
22 сентября, 17:53
ООН подтвердила ФосАгро статус компании-лидера Глобального договора
 
ОбществоНовости компаний - ЭкономикаФосАгроАндрей ГурьевАлександр ШохинРоссийский союз промышленников и предпринимателейРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:34СМИ назвало товары с максимальным ростом цен к концу года
04:29На Амурском ГПЗ произошел взрыв газа с возгоранием
04:15Нужно ли выключать геолокацию в своем смартфоне? Эксперт дал четкий ответ
04:11Число пострадавших при землетрясении в Японии возросло до 32 человек
04:07В Польше рассказали, как "удар по Москве" обогатит россиян
03:42Сенат США принял законопроект о повышении потолка госдолга
03:35Экологи узнали, каких отходов больше всего на полигонах в России
03:35Россиянам посоветовали продукт для восстановления работы кишечника
03:27Врач рассказал, как укрепить иммунитет без БАДов
03:16Аналитик спрогнозировала, что будет с рублем к Новому году
03:06Россия приступила к модернизации космической системы наведения
03:02Выполнен первый в истории чартерный рейс из Владивостока в Египет
03:00Агроном предупредил об опасности комнатных растений для детей
02:49Мать дагестанца, напавшего на пассажира метро, раскрыла свою версию драки
02:40Диетолог рассказала, что будет, если есть йогурт каждый день
02:38В Европе раскрыли причину газового кризиса
02:36Защита топ-менеджера "Новатэка" потребовала закрыть его дело
02:15Экономист предупредил о грядущем подорожании картофеля
02:15Врач рассказала, с чем связана высокая смертность от COVID-19
01:48В Латвии невакцинированным запретили посещать магазины
Лента новостейМолния