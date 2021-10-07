https://ria.ru/20211007/koronavirus-1753537669.html

В Ивановской области ввели обязательную вакцинацию для ряда работников

В Ивановской области ввели обязательную вакцинацию для ряда работников - РИА Новости, 07.10.2021

В Ивановской области ввели обязательную вакцинацию для ряда работников

Обязательная вакцинация ряда категорий граждан введена в Ивановской области, соответствующее постановление главного государственного санитарного врача по... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T16:30

2021-10-07T16:30

2021-10-07T16:31

распространение коронавируса

общество

ивановская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

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вакцинация россиян от covid-19

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РЯЗАНЬ, 7 окт – РИА Новости. Обязательная вакцинация ряда категорий граждан введена в Ивановской области, соответствующее постановление главного государственного санитарного врача по региону опубликовано на сайте областного управления Роспотребнадзора."Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показателям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19)... категориям (группам) граждан, подлежащих обязательной вакцинации", - говорится в документе.В постановлении определен перечень подлежащих вакцинации. В их числе работники торговли, в том числе на пунктах выдачи товаров, салонов красоты, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, общественного питания, клиентских подразделений финансовых организаций, организаций, оказывающих услуги почтовой связи, МФЦ, транспорта, учреждений здравоохранения и социальной защиты, детских игровых комнат, театров, гостиниц и туристических баз, учреждений санаторно-курортной деятельности, доставки товаров и продуктов питания, в том числе курьерской, а также органов власти.Руководители организаций должны организовать вакцинацию сотрудников первым компонентом до 20 октября, вторым - до 20 ноября "для обеспечения уровня коллективного иммунитета не менее 80% от списочной численности работников... с учетом вакцинированных и лиц, переболевших COVID-19 и имеющих защитный титр антител IgG".По данным правительства Ивановской области на 7 октября, за сутки выявлены 198 случаев COVID-19. Всего в стационаре находятся 2430 человек, в том числе на койках с кислородом – 1268 человек, на аппаратах ИВЛ – 100 пациентов. На сегодняшний день в Ивановской области вакцинированы первым компонентом вакцины от коронавируса 329 711 человек, завершили полный курс вакцинации 291 210 человек.

https://ria.ru/20211007/koronavirus-1753491222.html

https://ria.ru/20211007/priznak-1753473645.html

ивановская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, ивановская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19