Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211007/koronavirus-1753537669.html
В Ивановской области ввели обязательную вакцинацию для ряда работников
В Ивановской области ввели обязательную вакцинацию для ряда работников - РИА Новости, 07.10.2021
В Ивановской области ввели обязательную вакцинацию для ряда работников
Обязательная вакцинация ряда категорий граждан введена в Ивановской области, соответствующее постановление главного государственного санитарного врача по... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T16:30
2021-10-07T16:31
распространение коронавируса
общество
ивановская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752480221_0:0:3184:1792_1920x0_80_0_0_f8cbbd5b4bb9036991785598ad62757a.jpg
РЯЗАНЬ, 7 окт – РИА Новости. Обязательная вакцинация ряда категорий граждан введена в Ивановской области, соответствующее постановление главного государственного санитарного врача по региону опубликовано на сайте областного управления Роспотребнадзора."Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показателям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19)... категориям (группам) граждан, подлежащих обязательной вакцинации", - говорится в документе.В постановлении определен перечень подлежащих вакцинации. В их числе работники торговли, в том числе на пунктах выдачи товаров, салонов красоты, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, общественного питания, клиентских подразделений финансовых организаций, организаций, оказывающих услуги почтовой связи, МФЦ, транспорта, учреждений здравоохранения и социальной защиты, детских игровых комнат, театров, гостиниц и туристических баз, учреждений санаторно-курортной деятельности, доставки товаров и продуктов питания, в том числе курьерской, а также органов власти.Руководители организаций должны организовать вакцинацию сотрудников первым компонентом до 20 октября, вторым - до 20 ноября "для обеспечения уровня коллективного иммунитета не менее 80% от списочной численности работников... с учетом вакцинированных и лиц, переболевших COVID-19 и имеющих защитный титр антител IgG".По данным правительства Ивановской области на 7 октября, за сутки выявлены 198 случаев COVID-19. Всего в стационаре находятся 2430 человек, в том числе на койках с кислородом – 1268 человек, на аппаратах ИВЛ – 100 пациентов. На сегодняшний день в Ивановской области вакцинированы первым компонентом вакцины от коронавируса 329 711 человек, завершили полный курс вакцинации 291 210 человек.
https://ria.ru/20211007/koronavirus-1753491222.html
https://ria.ru/20211007/priznak-1753473645.html
ивановская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752480221_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_77a1fad136a0f87ad872793820bd554a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, ивановская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
16:30 07.10.2021 (обновлено: 16:31 07.10.2021)
 
В Ивановской области ввели обязательную вакцинацию для ряда работников

В Ивановской области ввели обязательную вакцинацию для работников МФЦ и сферы торговли

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудники скорой медицинской помощи с пациентом в карантинном центре в Коммунарке
Сотрудники скорой медицинской помощи с пациентом в карантинном центре в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 7 окт – РИА Новости. Обязательная вакцинация ряда категорий граждан введена в Ивановской области, соответствующее постановление главного государственного санитарного врача по региону опубликовано на сайте областного управления Роспотребнадзора.
"Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показателям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19)... категориям (группам) граждан, подлежащих обязательной вакцинации", - говорится в документе.
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
Вчера, 13:00Распространение коронавируса
В России не обнаружили штаммы коронавируса "лямбда" и "мю"
В постановлении определен перечень подлежащих вакцинации. В их числе работники торговли, в том числе на пунктах выдачи товаров, салонов красоты, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, общественного питания, клиентских подразделений финансовых организаций, организаций, оказывающих услуги почтовой связи, МФЦ, транспорта, учреждений здравоохранения и социальной защиты, детских игровых комнат, театров, гостиниц и туристических баз, учреждений санаторно-курортной деятельности, доставки товаров и продуктов питания, в том числе курьерской, а также органов власти.
Руководители организаций должны организовать вакцинацию сотрудников первым компонентом до 20 октября, вторым - до 20 ноября "для обеспечения уровня коллективного иммунитета не менее 80% от списочной численности работников... с учетом вакцинированных и лиц, переболевших COVID-19 и имеющих защитный титр антител IgG".
По данным правительства Ивановской области на 7 октября, за сутки выявлены 198 случаев COVID-19. Всего в стационаре находятся 2430 человек, в том числе на койках с кислородом – 1268 человек, на аппаратах ИВЛ – 100 пациентов. На сегодняшний день в Ивановской области вакцинированы первым компонентом вакцины от коронавируса 329 711 человек, завершили полный курс вакцинации 291 210 человек.
Рука - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
Вчера, 11:39Распространение коронавируса
Врачи рассказали о пугающем симптоме коронавируса
 
Распространение коронавирусаОбществоИвановская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоКоронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:34СМИ назвало товары с максимальным ростом цен к концу года
04:29На Амурском ГПЗ произошел взрыв газа с возгоранием
04:15Нужно ли выключать геолокацию в своем смартфоне? Эксперт дал четкий ответ
04:11Число пострадавших при землетрясении в Японии возросло до 32 человек
04:07В Польше рассказали, как "удар по Москве" обогатит россиян
03:42Сенат США принял законопроект о повышении потолка госдолга
03:35Экологи узнали, каких отходов больше всего на полигонах в России
03:35Россиянам посоветовали продукт для восстановления работы кишечника
03:27Врач рассказал, как укрепить иммунитет без БАДов
03:16Аналитик спрогнозировала, что будет с рублем к Новому году
03:06Россия приступила к модернизации космической системы наведения
03:02Выполнен первый в истории чартерный рейс из Владивостока в Египет
03:00Агроном предупредил об опасности комнатных растений для детей
02:49Мать дагестанца, напавшего на пассажира метро, раскрыла свою версию драки
02:40Диетолог рассказала, что будет, если есть йогурт каждый день
02:38В Европе раскрыли причину газового кризиса
02:36Защита топ-менеджера "Новатэка" потребовала закрыть его дело
02:15Экономист предупредил о грядущем подорожании картофеля
02:15Врач рассказала, с чем связана высокая смертность от COVID-19
01:48В Латвии невакцинированным запретили посещать магазины
Лента новостейМолния