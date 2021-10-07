11:43 07.10.2021 (обновлено: 13:08 07.10.2021)
В России выявили максимальный с начала года суточный прирост COVID-19
В России выявили 27 550 случаев COVID-19 за сутки, это максимальный прирост с 31 декабря
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении дезинфекции госпиталя COVID-19 городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова в Москве
Последний раз показатель поднимался выше 27 тысяч 1 января — тогда зарегистрировали 27 039 заболевших, а 31 декабря 2020-го их было 27 747.
Накануне сообщалось о 25 133 инфицированных. Темп прироста увеличился с 0,33 до 0,36 процента. Умерли 924 человека, выписались после лечения — 20 330.
Новые случаи выявили во всех 85 регионах, больше всего их в Москве — 5404 (днем ранее было 3589), Санкт-Петербурге — 2418, Подмосковье — 1454, Самарской области — 644, Нижегородской — 621, Воронежской — 604, Башкирии — 578, Свердловской области — 539, Пермском крае — 527, Ростовской области — 515.
Меньше всего заболевших в Ненецком автономном округе — 16, на Чукотке их 17, а в Магаданской области — 22.
В целом за время пандемии в России заразились коронавирусом 7 690 110 человек, 213 549 из них умерли, 6 799 230 вылечились.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 235,6 миллиона зараженных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 236,5 миллиона; более 4,8 миллиона пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. На это указывали и в Роспотребнадзоре: по данным руководителя ведомства Анны Поповой, среди умерших почти нет вакцинированных.