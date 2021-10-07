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https://ria.ru/20211007/kontrakt-1753481563.html
В Киеве возмутились реакцией других стран на контракт России с Венгрией
В Киеве возмутились реакцией других стран на контракт России с Венгрией - РИА Новости, 07.10.2021
В Киеве возмутились реакцией других стран на контракт России с Венгрией
Киев считает подписание Венгрией контракта на поставки газа в обход Украины следствием материализации рисков, связанных с запуском "Северного потока-2", однако... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T12:14
2021-10-07T12:14
экономика
киев
газпром
алексей миллер
балтийское море
wintershall
северный поток — 2
uniper
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КИЕВ, 7 окт - РИА Новости. Киев считает подписание Венгрией контракта на поставки газа в обход Украины следствием материализации рисков, связанных с запуском "Северного потока-2", однако другие игроки рынка не видят в этом угрозы, заявила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции страны Ольга Стефанишина в интервью изданию "Европейская правда".Ранее украинский МИД заявил, что Киев разочарован решением Венгрии подписать новый долгосрочный контракт с "Газпромом" на поставку газа в обход Украины и считает, что он наносит ущерб двусторонним украино-венгерским отношениям. Киев обратится в Европейскую комиссию из-за контракта Венгрии с РФ на поставку газа в обход Украины. С 1 октября "Газпром" прекратил транзит газа в Венгрию через Украину. Глава МИД ранее заявлял, что Киев готов к переговорам с Венгрией по данному вопросу."Венгерский прецедент интересен с точки зрения того, что это первый контракт, который заключен в обход Украины. Это прямая материализация тех рисков запуска "Северного потока-2", о которых мы давно говорили. Но, к сожалению, сейчас никто из игроков, кроме Украины, не квалифицирует эту ситуацию как производную от системной работы РФ. Для наших партнеров пока это не красные линии", - сказала Стефанишина.По ее словам, Киев будет обсуждать эту ситуацию с Германией, США, Европейской комиссией, в частности намерены поднять вопрос в рамках консультаций с Европейской комиссией в соответствии с соглашением об ассоциации."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Финансовыми партнерами компании являются европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall."Газпром" в сентябре объявил об полном окончании строительства "Северного потока 2", а с июня ведется работа над сертификацией оператора газопровода в качестве независимого для начала поставок газа. Глава "Газпрома" Алексей Миллер говорил, что компания может поставить первый газ на европейский рынок по "Северному потоку 2" уже в этом отопительном сезоне и до конца года экспортировать по нему около 5,6 миллиарда кубометров газа.В России неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
https://ria.ru/20211007/gaz-1753475519.html
https://ria.ru/20211001/kontrakt-1752651636.html
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экономика, киев, газпром, алексей миллер, балтийское море, wintershall, северный поток — 2, uniper, россия, ольга стефанишина
12:14 07.10.2021
 
В Киеве возмутились реакцией других стран на контракт России с Венгрией

Вице-премьер Стефанишина возмутилась реакцией других стран на контракт России с Венгрией

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие
Газодобывающее предприятие - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 7 окт - РИА Новости. Киев считает подписание Венгрией контракта на поставки газа в обход Украины следствием материализации рисков, связанных с запуском "Северного потока-2", однако другие игроки рынка не видят в этом угрозы, заявила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции страны Ольга Стефанишина в интервью изданию "Европейская правда".
Ранее украинский МИД заявил, что Киев разочарован решением Венгрии подписать новый долгосрочный контракт с "Газпромом" на поставку газа в обход Украины и считает, что он наносит ущерб двусторонним украино-венгерским отношениям. Киев обратится в Европейскую комиссию из-за контракта Венгрии с РФ на поставку газа в обход Украины. С 1 октября "Газпром" прекратил транзит газа в Венгрию через Украину. Глава МИД ранее заявлял, что Киев готов к переговорам с Венгрией по данному вопросу.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
11:44
Шмыгаль признал право Венгрии на газовый контракт с Россией
"Венгерский прецедент интересен с точки зрения того, что это первый контракт, который заключен в обход Украины. Это прямая материализация тех рисков запуска "Северного потока-2", о которых мы давно говорили. Но, к сожалению, сейчас никто из игроков, кроме Украины, не квалифицирует эту ситуацию как производную от системной работы РФ. Для наших партнеров пока это не красные линии", - сказала Стефанишина.
По ее словам, Киев будет обсуждать эту ситуацию с Германией, США, Европейской комиссией, в частности намерены поднять вопрос в рамках консультаций с Европейской комиссией в соответствии с соглашением об ассоциации.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
1 октября, 13:03
Премьер Венгрии ответил на критику контракта с Россией по газу
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Финансовыми партнерами компании являются европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.
"Газпром" в сентябре объявил об полном окончании строительства "Северного потока 2", а с июня ведется работа над сертификацией оператора газопровода в качестве независимого для начала поставок газа. Глава "Газпрома" Алексей Миллер говорил, что компания может поставить первый газ на европейский рынок по "Северному потоку 2" уже в этом отопительном сезоне и до конца года экспортировать по нему около 5,6 миллиарда кубометров газа.
В России неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
Комплекс подготовки экспортного газа на Украине - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
30 сентября, 02:45
На Украине заявили об "очень странной" реакции Венгрии на скандал с газом
 
ЭкономикаКиевГазпромАлексей МиллерБалтийское мореWintershallСеверный поток — 2UniperРоссияОльга Стефанишина
 
 
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