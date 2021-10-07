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Глава Еврокомиссии призвала ускорить климатические реформы
Глава Еврокомиссии призвала ускорить климатические реформы - РИА Новости, 07.10.2021
Глава Еврокомиссии призвала ускорить климатические реформы
Евросоюзу необходимо ускорить климатические реформы, чтобы стать более независимым в энергетической сфере, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T11:17
2021-10-07T11:35
еврокомиссия
в мире
евросоюз
урсула фон дер ляйен
климат
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БРЮССЕЛЬ, 7 окт - РИА Новости, Мария Князева. Евросоюзу необходимо ускорить климатические реформы, чтобы стать более независимым в энергетической сфере, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на конференции в четверг."Мы должны ускорить нашу "Зеленую сделку", чтобы стать более независимыми в энергетической сфере", - заявила она.Так называемая "Зелёная сделка" - это проект Еврокомиссии по перестройке Евросоюза таким образом, чтобы он оказывал меньше негативного влияния на окружающую среду.Власти ЕС ранее договорились о том, что к середине века регион должен стать климатически нейтральным - когда итоговый объем выбросов парниковых газов в атмосферу должен стать нулевым. Климатическая нейтральность может быть достигнута за счет сокращения выбросов и применения технологий улавливания и хранения вредных газов.Переход к климатической нейтральности потребует перестройки производства и потребления энергии, серьезного сокращения выбросов парниковых газов различными отраслями экономики, снижения использования ископаемых видов топлива и роста потребления возобновляемой энергии, а также триллионов евро инвестиций.
https://ria.ru/20210904/klimat-1748693326.html
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еврокомиссия, в мире, евросоюз, урсула фон дер ляйен, климат
11:17 07.10.2021 (обновлено: 11:35 07.10.2021)
 
Глава Еврокомиссии призвала ускорить климатические реформы

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала ускорить климатические реформы

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 7 окт - РИА Новости, Мария Князева. Евросоюзу необходимо ускорить климатические реформы, чтобы стать более независимым в энергетической сфере, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на конференции в четверг.
"Мы должны ускорить нашу "Зеленую сделку", чтобы стать более независимыми в энергетической сфере", - заявила она.
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4 сентября, 14:39
Эксперт рассказал, в чем слабость Парижского соглашения по климату
Так называемая "Зелёная сделка" - это проект Еврокомиссии по перестройке Евросоюза таким образом, чтобы он оказывал меньше негативного влияния на окружающую среду.
Власти ЕС ранее договорились о том, что к середине века регион должен стать климатически нейтральным - когда итоговый объем выбросов парниковых газов в атмосферу должен стать нулевым. Климатическая нейтральность может быть достигнута за счет сокращения выбросов и применения технологий улавливания и хранения вредных газов.
Переход к климатической нейтральности потребует перестройки производства и потребления энергии, серьезного сокращения выбросов парниковых газов различными отраслями экономики, снижения использования ископаемых видов топлива и роста потребления возобновляемой энергии, а также триллионов евро инвестиций.
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