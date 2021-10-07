https://ria.ru/20211007/klimat-1753469803.html

Глава Еврокомиссии призвала ускорить климатические реформы

Глава Еврокомиссии призвала ускорить климатические реформы - РИА Новости, 07.10.2021

Глава Еврокомиссии призвала ускорить климатические реформы

Евросоюзу необходимо ускорить климатические реформы, чтобы стать более независимым в энергетической сфере, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T11:17

2021-10-07T11:17

2021-10-07T11:35

еврокомиссия

в мире

евросоюз

урсула фон дер ляйен

климат

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БРЮССЕЛЬ, 7 окт - РИА Новости, Мария Князева. Евросоюзу необходимо ускорить климатические реформы, чтобы стать более независимым в энергетической сфере, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на конференции в четверг."Мы должны ускорить нашу "Зеленую сделку", чтобы стать более независимыми в энергетической сфере", - заявила она.Так называемая "Зелёная сделка" - это проект Еврокомиссии по перестройке Евросоюза таким образом, чтобы он оказывал меньше негативного влияния на окружающую среду.Власти ЕС ранее договорились о том, что к середине века регион должен стать климатически нейтральным - когда итоговый объем выбросов парниковых газов в атмосферу должен стать нулевым. Климатическая нейтральность может быть достигнута за счет сокращения выбросов и применения технологий улавливания и хранения вредных газов.Переход к климатической нейтральности потребует перестройки производства и потребления энергии, серьезного сокращения выбросов парниковых газов различными отраслями экономики, снижения использования ископаемых видов топлива и роста потребления возобновляемой энергии, а также триллионов евро инвестиций.

https://ria.ru/20210904/klimat-1748693326.html

https://ria.ru/20211007/ugol-1753381418.html

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еврокомиссия, в мире, евросоюз, урсула фон дер ляйен, климат