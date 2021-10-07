11:17 07.10.2021 (обновлено: 11:35 07.10.2021)
Глава Еврокомиссии призвала ускорить климатические реформы
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала ускорить климатические реформы
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге
БРЮССЕЛЬ, 7 окт - РИА Новости, Мария Князева. Евросоюзу необходимо ускорить климатические реформы, чтобы стать более независимым в энергетической сфере, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на конференции в четверг.
"Мы должны ускорить нашу "Зеленую сделку", чтобы стать более независимыми в энергетической сфере", - заявила она.
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Так называемая "Зелёная сделка" - это проект Еврокомиссии по перестройке Евросоюза таким образом, чтобы он оказывал меньше негативного влияния на окружающую среду.
Власти ЕС ранее договорились о том, что к середине века регион должен стать климатически нейтральным - когда итоговый объем выбросов парниковых газов в атмосферу должен стать нулевым. Климатическая нейтральность может быть достигнута за счет сокращения выбросов и применения технологий улавливания и хранения вредных газов.
Переход к климатической нейтральности потребует перестройки производства и потребления энергии, серьезного сокращения выбросов парниковых газов различными отраслями экономики, снижения использования ископаемых видов топлива и роста потребления возобновляемой энергии, а также триллионов евро инвестиций.