Киев рассчитывает на создание единой экономической зоны с ЕС
Киев рассчитывает на создание единого экономического пространства с ЕС
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Европейского союза Шарь Мишель и президент Украины Владимир Зеленский
КИЕВ, 7 окт - РИА Новости. Киев рассчитывает в перспективе на создание единой экономической зоны с ЕС, что откроет полный доступ на рынки Евросоюза, заявила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в интервью изданию "Европейская правда".
"Мы должны выходить на более амбициозный формат диалога с Евросоюзом и говорить о создании единой экономической зоны. То есть не просто зоны свободной торговли, ведь у нас это уже есть в соответствии с соглашением об ассоциации. Вместо этого мы стремимся к общему экономическому пространству, в основе идеологии которого будет лежать полный доступ ко всем четырем свободам ЕС (свободное перемещение товаров, услуг, рабочей силы и капитала). Это другая идеология и религия - создание единого рынка с ЕС", - сказала Стефанишина в интервью изданию "Европейская правда".
По ее словам в начале 2022 года Киев намерен начать диалог о присоединении к Конвенции ЕС о совместном транзите, что поможет бороться с теневым серым импортом. "Также мы завершаем до конца года вторую фазу оценки в рамках Соглашения ACAA (промышленный безвизовый режим). И непосредственно на саммите начнем политические переговоры по заключению этого соглашения", - добавила Стефанишина.
По ее словам, Киев также готовит предложения по пересмотру квот в рамках соглашения о зоне свободной торговли с ЕС и включении в него новых позиций.
Украина в 2014 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС, которое предусматривает создание зоны свободной торговли. В 2016 году соглашение начало действовать в полную силу, в том числе на Украине открылся рынок ЕС. Помимо зоны свободной торговли, соглашение подразумевает сотрудничество в сферах обороны, предотвращения конфликтов, налогообложения, госфинансов, борьбы с терроризмом, миграции и пограничного контроля. В июне 2017 года ЕС ввел безвизовый режим для Украины, граждане этой страны могут путешествовать внутри ЕС на срок до 90 дней в течение любого 180-дневнего периода.
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