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Киев рассчитывает на создание единой экономической зоны с ЕС
Киев рассчитывает на создание единой экономической зоны с ЕС - РИА Новости, 07.10.2021
Киев рассчитывает на создание единой экономической зоны с ЕС
Киев рассчитывает в перспективе на создание единой экономической зоны с ЕС, что откроет полный доступ на рынки Евросоюза, заявила вице-премьер по европейской и... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T13:49
2021-10-07T13:49
в мире
украина
киев
евросоюз
ольга стефанишина
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КИЕВ, 7 окт - РИА Новости. Киев рассчитывает в перспективе на создание единой экономической зоны с ЕС, что откроет полный доступ на рынки Евросоюза, заявила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в интервью изданию "Европейская правда"."Мы должны выходить на более амбициозный формат диалога с Евросоюзом и говорить о создании единой экономической зоны. То есть не просто зоны свободной торговли, ведь у нас это уже есть в соответствии с соглашением об ассоциации. Вместо этого мы стремимся к общему экономическому пространству, в основе идеологии которого будет лежать полный доступ ко всем четырем свободам ЕС (свободное перемещение товаров, услуг, рабочей силы и капитала). Это другая идеология и религия - создание единого рынка с ЕС", - сказала Стефанишина в интервью изданию "Европейская правда".По ее словам в начале 2022 года Киев намерен начать диалог о присоединении к Конвенции ЕС о совместном транзите, что поможет бороться с теневым серым импортом. "Также мы завершаем до конца года вторую фазу оценки в рамках Соглашения ACAA (промышленный безвизовый режим). И непосредственно на саммите начнем политические переговоры по заключению этого соглашения", - добавила Стефанишина.По ее словам, Киев также готовит предложения по пересмотру квот в рамках соглашения о зоне свободной торговли с ЕС и включении в него новых позиций.Украина в 2014 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС, которое предусматривает создание зоны свободной торговли. В 2016 году соглашение начало действовать в полную силу, в том числе на Украине открылся рынок ЕС. Помимо зоны свободной торговли, соглашение подразумевает сотрудничество в сферах обороны, предотвращения конфликтов, налогообложения, госфинансов, борьбы с терроризмом, миграции и пограничного контроля. В июне 2017 года ЕС ввел безвизовый режим для Украины, граждане этой страны могут путешествовать внутри ЕС на срок до 90 дней в течение любого 180-дневнего периода.
https://radiosputnik.ria.ru/20211007/zelenskiy-1753460854.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211006/gaz-1753425372.html
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в мире, украина, киев, евросоюз, ольга стефанишина
13:49 07.10.2021
 
Киев рассчитывает на создание единой экономической зоны с ЕС

Киев рассчитывает на создание единого экономического пространства с ЕС

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Европейского союза Шарь Мишель и президент Украины Владимир Зеленский
Президент Европейского союза Шарь Мишель и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 7 окт - РИА Новости. Киев рассчитывает в перспективе на создание единой экономической зоны с ЕС, что откроет полный доступ на рынки Евросоюза, заявила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в интервью изданию "Европейская правда".
"Мы должны выходить на более амбициозный формат диалога с Евросоюзом и говорить о создании единой экономической зоны. То есть не просто зоны свободной торговли, ведь у нас это уже есть в соответствии с соглашением об ассоциации. Вместо этого мы стремимся к общему экономическому пространству, в основе идеологии которого будет лежать полный доступ ко всем четырем свободам ЕС (свободное перемещение товаров, услуг, рабочей силы и капитала). Это другая идеология и религия - создание единого рынка с ЕС", - сказала Стефанишина в интервью изданию "Европейская правда".
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По ее словам в начале 2022 года Киев намерен начать диалог о присоединении к Конвенции ЕС о совместном транзите, что поможет бороться с теневым серым импортом. "Также мы завершаем до конца года вторую фазу оценки в рамках Соглашения ACAA (промышленный безвизовый режим). И непосредственно на саммите начнем политические переговоры по заключению этого соглашения", - добавила Стефанишина.
По ее словам, Киев также готовит предложения по пересмотру квот в рамках соглашения о зоне свободной торговли с ЕС и включении в него новых позиций.
Украина в 2014 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС, которое предусматривает создание зоны свободной торговли. В 2016 году соглашение начало действовать в полную силу, в том числе на Украине открылся рынок ЕС. Помимо зоны свободной торговли, соглашение подразумевает сотрудничество в сферах обороны, предотвращения конфликтов, налогообложения, госфинансов, борьбы с терроризмом, миграции и пограничного контроля. В июне 2017 года ЕС ввел безвизовый режим для Украины, граждане этой страны могут путешествовать внутри ЕС на срок до 90 дней в течение любого 180-дневнего периода.
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