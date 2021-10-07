https://ria.ru/20211007/khorvatiya-1753310660.html

В Хорватии посадят леса с помощью дронов

В Хорватии посадят леса с помощью дронов - РИА Новости, 07.10.2021

В Хорватии посадят леса с помощью дронов

В Хорватии впервые в мире начали засаживать леса в труднодоступных районах с помощью дронов, сообщает "Европульс". РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T00:32

2021-10-07T00:32

2021-10-07T00:32

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. В Хорватии впервые в мире начали засаживать леса в труднодоступных районах с помощью дронов, сообщает "Европульс".Для этого были созданы специальные семенные бомбочки, которые летающие устройства сбрасывают с высоты в горных и удаленных участках.На землю попадает смесь из глины, песка и семян местных пород деревьев. Дроны имеют вытянутую форму, так что один аппарат может перевозить до девяти капсул.Конструкция бомбочек сделана таким образом, чтобы она легко вставлялась в грузовой отсек дрона и так же без проблем выпадала из него по команде. Управляют аппаратами в автоматическом режиме.Интерес к хорватскому проекту уже проявили Греция, Албания и США.

https://ria.ru/20211005/lakhdenpokhya-1752295423.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, хорватия, греция, новости - туризм, туризм, экология, технологии, изобретение, леса