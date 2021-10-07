https://ria.ru/20211007/kartoshka-1753445264.html
"Отравитесь": доктор Мясников предупредил, когда ни в коем случае нельзя есть картошку
"Отравитесь": Мясников назвал главную ошибку при приготовлении картофеля - РИА Новости, 07.10.2021
"Отравитесь": доктор Мясников предупредил, когда ни в коем случае нельзя есть картошку
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал об ошибке при выборе картофеля, которая может стать причиной отравления. РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T06:07
2021-10-07T06:07
2021-10-07T10:13
общество
здоровье
россия
александр мясников (врач)
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал об ошибке при выборе картофеля, которая может стать причиной отравления.По его словам, речь идет о позеленевших клубнях.Подчеркивается, что в зеленых частях картофеля содержится ядовитое соединение соланин.Мясников посоветовал употреблять запеченный или отварной картофель с кожурой, поскольку в ней содержится калий, который полезен для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Также он порекомендовал отдавать предпочтение молодому картофелю.
https://ria.ru/20210916/kartoshka-1750250889.html
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общество, здоровье, россия, александр мясников (врач)
06:07 07.10.2021 (обновлено: 10:13 07.10.2021)
"Отравитесь": Мясников назвал главную ошибку при приготовлении картофеля
Доктор Мясников: позеленевший картофель может стать причиной пищевого отравления