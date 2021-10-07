https://ria.ru/20211007/kartoshka-1753445264.html

"Отравитесь": доктор Мясников предупредил, когда ни в коем случае нельзя есть картошку

"Отравитесь": Мясников назвал главную ошибку при приготовлении картофеля - РИА Новости, 07.10.2021

"Отравитесь": доктор Мясников предупредил, когда ни в коем случае нельзя есть картошку

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал об ошибке при выборе картофеля, которая может стать причиной отравления. РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T06:07

2021-10-07T06:07

2021-10-07T10:13

общество

здоровье

россия

александр мясников (врач)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571838818_0:147:3118:1901_1920x0_80_0_0_e44e28d5b8580dbc7663f24124c89bcd.jpg

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал об ошибке при выборе картофеля, которая может стать причиной отравления.По его словам, речь идет о позеленевших клубнях.Подчеркивается, что в зеленых частях картофеля содержится ядовитое соединение соланин.Мясников посоветовал употреблять запеченный или отварной картофель с кожурой, поскольку в ней содержится калий, который полезен для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Также он порекомендовал отдавать предпочтение молодому картофелю.

https://ria.ru/20210916/kartoshka-1750250889.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье, россия, александр мясников (врач)