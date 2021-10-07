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МИД: Россия настроена на поиск истины в делах Скрипалей и Навального
МИД: Россия настроена на поиск истины в делах Скрипалей и Навального - РИА Новости, 07.10.2021
МИД: Россия настроена на поиск истины в делах Скрипалей и Навального
Россия решительно настроена на установление истины в инцидентах с бывшим офицером ГРУ Сергеем Скрипалем и блогером Алексеем Навальным, заявил на заседании... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T01:14
2021-10-07T01:49
в мире
алексей навальный
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
дело об отравлении скрипалей
россия
оон
франция
москва
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ООН, 7 окт – РИА Новости. Россия решительно настроена на установление истины в инцидентах с бывшим офицером ГРУ Сергеем Скрипалем и блогером Алексеем Навальным, заявил на заседании первого комитета Генассамблеи ООН и. о. замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов.По его словам, Москва подтверждает готовность к предметному взаимодействию по линии правоохранительных органов и соответствующих экспертов."Будем продолжать требовать от властей Великобритании и Германии исчерпывающей официальной информации, а также выполнения своих международно-правовых обязательств, в том числе и по конвенции о запрещении химического оружия", - добавил он.Навального 20 августа прошлого года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.МИД РФ спустя год после инцидента с Навальным заявил, что это была спланированная провокация, направленная на дискредитацию России, дело было раскручено Западом для сдерживания страны и новых нападок на нее. В министерстве отметили, что Берлин так и не предоставил никаких проверяемых доказательств своих обвинений в адрес РФ, а ОЗХО "замотала" запрос Москвы о содействии, помешав возбуждению дела.В Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. 4 июля 2018 года - через четыре месяца после отравления Скрипалей – британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. 8 июля пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес скончалась в окружной больнице Солсбери. Второй пострадавший — 45-летний Чарли Роули – выжил.Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, а Стерджес стала случайной жертвой после того, как ее партнер Роули подарил ей найденный в парке флакон с веществом, которое он считал духами. Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис десятки дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования.
https://ria.ru/20211007/obvineniya-1753440393.html
https://ria.ru/20211007/ozkho-1753440819.html
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в мире, алексей навальный, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), дело об отравлении скрипалей, россия, оон, франция, москва, великобритания, форин-офис, главное разведывательное управление рф, сергей лавров, генеральная ассамблея оон, сергей скрипаль
01:14 07.10.2021 (обновлено: 01:49 07.10.2021)
 
МИД: Россия настроена на поиск истины в делах Скрипалей и Навального

Дипломат Воронцов: Россия настроена на поиск истины в инцидентах со Скрипалями и Навальным

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМосковский Кремль и здание МИД России
Московский Кремль и здание МИД России - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ООН, 7 окт – РИА Новости. Россия решительно настроена на установление истины в инцидентах с бывшим офицером ГРУ Сергеем Скрипалем и блогером Алексеем Навальным, заявил на заседании первого комитета Генассамблеи ООН и. о. замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов.
"Позиция России… не изменилась. Мы решительно настроены на установление истины в обоих инцидентах", - сказал Воронцов.
По его словам, Москва подтверждает готовность к предметному взаимодействию по линии правоохранительных органов и соответствующих экспертов.
"Будем продолжать требовать от властей Великобритании и Германии исчерпывающей официальной информации, а также выполнения своих международно-правовых обязательств, в том числе и по конвенции о запрещении химического оружия", - добавил он.
Навального 20 августа прошлого года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.
Полицейский в Солсбери на месте, где были обнаружены в тяжелом состоянии Сергей Скрипаль и его дочь - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
01:40
МИД отверг обвинения Запада в применении "Новичка"
МИД РФ спустя год после инцидента с Навальным заявил, что это была спланированная провокация, направленная на дискредитацию России, дело было раскручено Западом для сдерживания страны и новых нападок на нее. В министерстве отметили, что Берлин так и не предоставил никаких проверяемых доказательств своих обвинений в адрес РФ, а ОЗХО "замотала" запрос Москвы о содействии, помешав возбуждению дела.
В Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. 4 июля 2018 года - через четыре месяца после отравления Скрипалей – британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. 8 июля пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес скончалась в окружной больнице Солсбери. Второй пострадавший — 45-летний Чарли Роули – выжил.
Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, а Стерджес стала случайной жертвой после того, как ее партнер Роули подарил ей найденный в парке флакон с веществом, которое он считал духами. Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис десятки дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования.
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
01:49
В МИД заявили, что ОЗХО "есть что скрывать" в деле Навального
 
В миреАлексей НавальныйМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Дело об отравлении СкрипалейРоссияООНФранцияМоскваВеликобританияФорин-офисГлавное разведывательное управление РФСергей ЛавровГенеральная Ассамблея ООНСергей Скрипаль
 
 
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