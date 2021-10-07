https://ria.ru/20211007/indiya-1753529487.html

Индия возобновит прием туристов с 15 октября

Индия возобновит прием туристов с 15 октября - РИА Новости, 07.10.2021

Индия возобновит прием туристов с 15 октября

Индия возобновит прием туристов, прибывающих чартерными рейсами, с середины октября, сообщило министерство внутренних дел страны. РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T16:44

2021-10-07T16:44

2021-10-07T16:44

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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 окт — РИА Новости. Индия возобновит прием туристов, прибывающих чартерными рейсами, с середины октября, сообщило министерство внутренних дел страны.Путешественники, пересекающие границу на других самолетах, смогут сделать это только с 15 ноября, заявили в МВД.Ранее правительство Индии приняло решение сделать бесплатными первые 500 тысяч туристических виз, которые будут выдаваться после открытия страны.Международные и внутренние пассажирские авиарейсы в Индии были приостановлены с конца марта 2020 года в связи с режимом изоляции, введенным из-за пандемии коронавируса. В середине июля прошлого года министерство авиации Индии одобрило запуск программы "воздушных пузырей" — международных рейсов в рамках соглашений между двумя странами, позволяющих авиакомпаниям совершать оговоренное число полетов. Подобные соглашения Индия заключила уже с 28 государствами, в том числе с Россией.Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, общее число заразившихся превысило 33,8 миллиона, умерли более 449 тысяч, а число получающих лечение составляет 244 тысячи человек.

https://ria.ru/20210928/indiya-1752171406.html

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индия, новости - туризм, туристы, россия, коронавирус covid-19