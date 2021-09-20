https://ria.ru/20210920/indiya-1750978629.html

Индия может открыться для иностранных туристов

Индия может открыться для иностранных туристов - РИА Новости, 20.09.2021

Индия может открыться для иностранных туристов

Власти Индии в ближайшие 10 дней могут объявить об открытии страны для иностранных путешественников, сообщает индийское агентство PTI со ссылкой на... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T15:24

2021-09-20T15:24

2021-09-20T15:24

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Власти Индии в ближайшие 10 дней могут объявить об открытии страны для иностранных путешественников, сообщает индийское агентство PTI со ссылкой на представителей властей. Такое решение связано с сокращением количества заболевших коронавирусом. В настоящее время в министерстве внутренних дел обсуждают условия открытия: его планируют сделать поэтапным, чтобы отслеживать эпидемиологическую ситуацию.Уточняется, что первые 500 тысяч путешественников получат бесплатные визы (льготой можно будет воспользоваться только один раз). Это, по мнению властей Индии, поможет восстановить туристическую отрасль, которая находится в упадке с марта 2020 года из-за пандемии.Предполагается, что "акция" продлится до 31 марта 2022 года или до момента, когда будут выданы все бесплатные визы.Напомним, Россия возобновила авиасообщение с Индией в январе этого года, сейчас по маршруту Москва — Дели выполняются два рейса в неделю авиакомпаниями "Аэрофлот" и Air India. Поездки с целью туризма пока не разрешены.

https://ria.ru/20210920/egipet-1750385062.html

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