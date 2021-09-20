https://ria.ru/20210920/indiya-1750978629.html
Индия может открыться для иностранных туристов
Индия может открыться для иностранных туристов - РИА Новости, 20.09.2021
Индия может открыться для иностранных туристов
Власти Индии в ближайшие 10 дней могут объявить об открытии страны для иностранных путешественников, сообщает индийское агентство PTI со ссылкой на... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T15:24
2021-09-20T15:24
2021-09-20T15:24
туризм
индия
дели
москва
аэрофлот
новости - туризм
туристы
air india
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155145/68/1551456878_553:0:4194:2048_1920x0_80_0_0_697e328c82179b9ef31c5e692f0ea0d9.jpg
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Власти Индии в ближайшие 10 дней могут объявить об открытии страны для иностранных путешественников, сообщает индийское агентство PTI со ссылкой на представителей властей. Такое решение связано с сокращением количества заболевших коронавирусом. В настоящее время в министерстве внутренних дел обсуждают условия открытия: его планируют сделать поэтапным, чтобы отслеживать эпидемиологическую ситуацию.Уточняется, что первые 500 тысяч путешественников получат бесплатные визы (льготой можно будет воспользоваться только один раз). Это, по мнению властей Индии, поможет восстановить туристическую отрасль, которая находится в упадке с марта 2020 года из-за пандемии.Предполагается, что "акция" продлится до 31 марта 2022 года или до момента, когда будут выданы все бесплатные визы.Напомним, Россия возобновила авиасообщение с Индией в январе этого года, сейчас по маршруту Москва — Дели выполняются два рейса в неделю авиакомпаниями "Аэрофлот" и Air India. Поездки с целью туризма пока не разрешены.
https://ria.ru/20210920/egipet-1750385062.html
индия
дели
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155145/68/1551456878_1008:0:3739:2048_1920x0_80_0_0_eb00032ac250b88d2fbfddcc28b8692f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индия, дели, москва, аэрофлот, новости - туризм, туристы, air india, россия, коронавирус covid-19
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости.
Власти Индии в ближайшие 10 дней могут объявить об открытии страны для иностранных путешественников, сообщает
индийское агентство PTI со ссылкой на представителей властей.
Такое решение связано с сокращением количества заболевших коронавирусом. В настоящее время в министерстве внутренних дел обсуждают условия открытия: его планируют сделать поэтапным, чтобы отслеживать эпидемиологическую ситуацию.
Уточняется, что первые 500 тысяч путешественников получат бесплатные визы (льготой можно будет воспользоваться только один раз). Это, по мнению властей Индии, поможет восстановить туристическую отрасль, которая находится в упадке с марта 2020 года из-за пандемии.
Предполагается, что "акция" продлится до 31 марта 2022 года или до момента, когда будут выданы все бесплатные визы.
Напомним, Россия возобновила авиасообщение с Индией в январе этого года, сейчас по маршруту Москва — Дели выполняются два рейса в неделю авиакомпаниями "Аэрофлот" и Air India. Поездки с целью туризма пока не разрешены.