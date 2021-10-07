https://ria.ru/20211007/gosduma-1753456245.html

Кандидатуру Кузнецовой предложили на пост вице-спикера Госдумы

Кандидатуру Кузнецовой предложили на пост вице-спикера Госдумы - РИА Новости, 07.10.2021

Кандидатуру Кузнецовой предложили на пост вице-спикера Госдумы

Депутат Госдумы Анна Кузнецова, покинувшая пост уполномоченного при президенте России по правам ребенка, подтвердила в интервью РИА Новости, что ее кандидатуру... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T10:01

2021-10-07T10:01

2021-10-07T12:05

политика

владимир путин

единая россия

госдума рф

анна кузнецова

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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы Анна Кузнецова, покинувшая пост уполномоченного при президенте России по правам ребенка, подтвердила в интервью РИА Новости, что ее кандидатуру предложили на пост вице-спикера Госдумы, отметив, что этот вопрос обсуждался на заседании бюро высшего совета и генсовета "Единой России".Ранее источники в партии информировали РИА Новости, что Кузнецова, которая вошла в пятёрку федерального списка "Единой России" на выборах, может занять пост вице-спикера Госдумы."Вопрос назначения будет решаться официально 12 октября на первом пленарном заседании Госдумы, пока мою кандидатуру просто предложили на заседании бюро высшего совета и генерального совета партии "Единая Россия", - сказала Кузнецова, отвечая на вопрос, обсуждался ли вопрос назначения ее вице-спикером Госдумы.Главное, подчеркнула Кузнецова, это работать в направлении защиты семьи и детства, как и поручил президент."Как бы не называлась должность, эту задачу нужно реализовать максимально точно, правильно, с полной ответственностью, самоотдачей", - заключила она.В минувшую пятницу президент РФ Владимир Путин освободил Кузнецову от обязанностей детского омбудсмена ввиду ее перехода в Госдуму.Читайте полный текст интервью Анны Кузнецовой >>>

https://ria.ru/20211007/kuznetsova-1753453068.html

https://ria.ru/20211006/nato-1753391903.html

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политика, владимир путин, единая россия, госдума рф, анна кузнецова, россия