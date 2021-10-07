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Кандидатуру Кузнецовой предложили на пост вице-спикера Госдумы
Кандидатуру Кузнецовой предложили на пост вице-спикера Госдумы - РИА Новости, 07.10.2021
Кандидатуру Кузнецовой предложили на пост вице-спикера Госдумы
Депутат Госдумы Анна Кузнецова, покинувшая пост уполномоченного при президенте России по правам ребенка, подтвердила в интервью РИА Новости, что ее кандидатуру... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T10:01
2021-10-07T12:05
политика
владимир путин
единая россия
госдума рф
анна кузнецова
россия
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы Анна Кузнецова, покинувшая пост уполномоченного при президенте России по правам ребенка, подтвердила в интервью РИА Новости, что ее кандидатуру предложили на пост вице-спикера Госдумы, отметив, что этот вопрос обсуждался на заседании бюро высшего совета и генсовета "Единой России".Ранее источники в партии информировали РИА Новости, что Кузнецова, которая вошла в пятёрку федерального списка "Единой России" на выборах, может занять пост вице-спикера Госдумы."Вопрос назначения будет решаться официально 12 октября на первом пленарном заседании Госдумы, пока мою кандидатуру просто предложили на заседании бюро высшего совета и генерального совета партии "Единая Россия", - сказала Кузнецова, отвечая на вопрос, обсуждался ли вопрос назначения ее вице-спикером Госдумы.Главное, подчеркнула Кузнецова, это работать в направлении защиты семьи и детства, как и поручил президент."Как бы не называлась должность, эту задачу нужно реализовать максимально точно, правильно, с полной ответственностью, самоотдачей", - заключила она.В минувшую пятницу президент РФ Владимир Путин освободил Кузнецову от обязанностей детского омбудсмена ввиду ее перехода в Госдуму.Читайте полный текст интервью Анны Кузнецовой &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20211007/kuznetsova-1753453068.html
https://ria.ru/20211006/nato-1753391903.html
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политика, владимир путин, единая россия, госдума рф, анна кузнецова, россия
10:01 07.10.2021 (обновлено: 12:05 07.10.2021)
 
Кандидатуру Кузнецовой предложили на пост вице-спикера Госдумы

Кузнецова подтвердила, что ее кандидатуру предложили на пост вице-спикера Госдумы

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова во время интервью МИА "Россия сегодня"
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова во время интервью МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы Анна Кузнецова, покинувшая пост уполномоченного при президенте России по правам ребенка, подтвердила в интервью РИА Новости, что ее кандидатуру предложили на пост вице-спикера Госдумы, отметив, что этот вопрос обсуждался на заседании бюро высшего совета и генсовета "Единой России".
Ранее источники в партии информировали РИА Новости, что Кузнецова, которая вошла в пятёрку федерального списка "Единой России" на выборах, может занять пост вице-спикера Госдумы.
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"Вопрос назначения будет решаться официально 12 октября на первом пленарном заседании Госдумы, пока мою кандидатуру просто предложили на заседании бюро высшего совета и генерального совета партии "Единая Россия", - сказала Кузнецова, отвечая на вопрос, обсуждался ли вопрос назначения ее вице-спикером Госдумы.
Главное, подчеркнула Кузнецова, это работать в направлении защиты семьи и детства, как и поручил президент.
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"Как бы не называлась должность, эту задачу нужно реализовать максимально точно, правильно, с полной ответственностью, самоотдачей", - заключила она.
В минувшую пятницу президент РФ Владимир Путин освободил Кузнецову от обязанностей детского омбудсмена ввиду ее перехода в Госдуму.
Читайте полный текст интервью Анны Кузнецовой >>>
 
ПолитикаВладимир ПутинЕдиная РоссияГосдума РФАнна КузнецоваРоссия
 
 
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