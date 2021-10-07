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"Газпром" рассказал, какие страны не испытывают проблем из-за цен на газ
"Газпром" рассказал, какие страны не испытывают проблем из-за цен на газ - РИА Новости, 07.10.2021
"Газпром" рассказал, какие страны не испытывают проблем из-за цен на газ
Европейские страны, чьи компании имеют с "Газпромом" долгосрочные контракты, никаких проблем с высокими ценами не испытывают, заявил журналистам председатель... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T18:14
2021-10-07T18:14
экономика
санкт-петербург
владимир путин
евросоюз
газпром
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт - РИА Новости. Европейские страны, чьи компании имеют с "Газпромом" долгосрочные контракты, никаких проблем с высокими ценами не испытывают, заявил журналистам председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков."Что касается цен, вы видите, что в тех странах, которые имеют долгосрочные контракты, никаких проблем сегодня нет. Те страны, которые в своё время отказались от долгосрочных контрактов и решили приобретать на бирже, они имеют проблемы сегодня, цены резко подскочили", - отметил он.Зубков подчеркнул, что "Газпром" обеспечивает все контрактные обязательства."То, что "Газпром" надежный поставщик энергии, показали 60 лет поставок газа в Европу", - добавил он.Цена на "голубое топливо" и оптовую электроэнергию в Евросоюзе бьют рекорды, все это повышает стоимость электричества для жителей ЕС.Президент России Владимир Путин в среду провел совещание по энергетике, на котором много внимания было уделено ценам на европейском газовом рынке. В частности, глава государства подчеркнул, что "Газпром" выполняет и должен продолжать выполнять контрактные обязательства. Вместе с тем он призвал продумать возможность аккуратного увеличения предложения на рынке, например на бирже в Санкт-Петербурге.Фьючерсная цена на европейском газовом рынке по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, в среду достигла своего рекордного значения в 1937 долларов за 1 тысячу кубометров, а в четверг начала падать, опустившись даже ниже 1000 долларов. После этого цена на газ немного выровнялась и в 18.00 мск котировалась на уровне 1161 доллар.
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экономика, санкт-петербург, владимир путин, евросоюз, газпром
18:14 07.10.2021
 
"Газпром" рассказал, какие страны не испытывают проблем из-за цен на газ

"Газпром": страны с долгосрочными контрактами проблем из-за скачка цен не испытывают

© AP Photo / Michel SpinglerКомпрессорная станция на севере Франции
Компрессорная станция на севере Франции - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© AP Photo / Michel Spingler
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт - РИА Новости. Европейские страны, чьи компании имеют с "Газпромом" долгосрочные контракты, никаких проблем с высокими ценами не испытывают, заявил журналистам председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков.
"Что касается цен, вы видите, что в тех странах, которые имеют долгосрочные контракты, никаких проблем сегодня нет. Те страны, которые в своё время отказались от долгосрочных контрактов и решили приобретать на бирже, они имеют проблемы сегодня, цены резко подскочили", - отметил он.
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Зубков подчеркнул, что "Газпром" обеспечивает все контрактные обязательства.
"То, что "Газпром" надежный поставщик энергии, показали 60 лет поставок газа в Европу", - добавил он.
Цена на "голубое топливо" и оптовую электроэнергию в Евросоюзе бьют рекорды, все это повышает стоимость электричества для жителей ЕС.
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Президент России Владимир Путин в среду провел совещание по энергетике, на котором много внимания было уделено ценам на европейском газовом рынке. В частности, глава государства подчеркнул, что "Газпром" выполняет и должен продолжать выполнять контрактные обязательства. Вместе с тем он призвал продумать возможность аккуратного увеличения предложения на рынке, например на бирже в Санкт-Петербурге.
Фьючерсная цена на европейском газовом рынке по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, в среду достигла своего рекордного значения в 1937 долларов за 1 тысячу кубометров, а в четверг начала падать, опустившись даже ниже 1000 долларов. После этого цена на газ немного выровнялась и в 18.00 мск котировалась на уровне 1161 доллар.
 
ЭкономикаСанкт-ПетербургВладимир ПутинЕвросоюзГазпром
 
 
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