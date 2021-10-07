https://ria.ru/20211007/gazprom-1753563119.html

"Газпром" рассказал, какие страны не испытывают проблем из-за цен на газ

"Газпром" рассказал, какие страны не испытывают проблем из-за цен на газ - РИА Новости, 07.10.2021

"Газпром" рассказал, какие страны не испытывают проблем из-за цен на газ

Европейские страны, чьи компании имеют с "Газпромом" долгосрочные контракты, никаких проблем с высокими ценами не испытывают, заявил журналистам председатель... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T18:14

2021-10-07T18:14

2021-10-07T18:14

экономика

санкт-петербург

владимир путин

евросоюз

газпром

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753196266_436:0:2530:1178_1920x0_80_0_0_5aa084a7d654d9715a594678f964aeba.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт - РИА Новости. Европейские страны, чьи компании имеют с "Газпромом" долгосрочные контракты, никаких проблем с высокими ценами не испытывают, заявил журналистам председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков."Что касается цен, вы видите, что в тех странах, которые имеют долгосрочные контракты, никаких проблем сегодня нет. Те страны, которые в своё время отказались от долгосрочных контрактов и решили приобретать на бирже, они имеют проблемы сегодня, цены резко подскочили", - отметил он.Зубков подчеркнул, что "Газпром" обеспечивает все контрактные обязательства."То, что "Газпром" надежный поставщик энергии, показали 60 лет поставок газа в Европу", - добавил он.Цена на "голубое топливо" и оптовую электроэнергию в Евросоюзе бьют рекорды, все это повышает стоимость электричества для жителей ЕС.Президент России Владимир Путин в среду провел совещание по энергетике, на котором много внимания было уделено ценам на европейском газовом рынке. В частности, глава государства подчеркнул, что "Газпром" выполняет и должен продолжать выполнять контрактные обязательства. Вместе с тем он призвал продумать возможность аккуратного увеличения предложения на рынке, например на бирже в Санкт-Петербурге.Фьючерсная цена на европейском газовом рынке по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, в среду достигла своего рекордного значения в 1937 долларов за 1 тысячу кубометров, а в четверг начала падать, опустившись даже ниже 1000 долларов. После этого цена на газ немного выровнялась и в 18.00 мск котировалась на уровне 1161 доллар.

https://ria.ru/20211006/gaz-1753373661.html

https://ria.ru/20211006/gaz-1753347458.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, санкт-петербург, владимир путин, евросоюз, газпром