https://ria.ru/20211007/gaz-1753519897.html

Глава Uniper назвал заявления Путина о газе вакциной от роста цен

Глава Uniper назвал заявления Путина о газе вакциной от роста цен - РИА Новости, 07.10.2021

Глава Uniper назвал заявления Путина о газе вакциной от роста цен

Слова президента РФ Владимира Путина о возможном увеличении экспорта газа в Европу является "вакциной от роста цен" на это сырье, заявил председатель правления... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T15:02

2021-10-07T15:02

2021-10-07T15:02

экономика

санкт-петербург

европа

владимир путин

газпром

uniper

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт - РИА Новости. Слова президента РФ Владимира Путина о возможном увеличении экспорта газа в Европу является "вакциной от роста цен" на это сырье, заявил председатель правления германской энергокомпании Uniper Клаус-Дитер Маубах."Вакцина от роста цен", - так в шутку назвал слова Путина о вероятном увеличении поставок газа в Европу Маубах на пленарном заседании Петербургского международного газового форума (ПМГФ).Слова президента о ценах на газ, также отметил Маубах, произвели немедленный эффект на рынок.Президент России Владимир Путин в среду провел совещание по энергетике, на котором много внимания было уделено ценам на европейском газовом рынке. В частности, глава государства подчеркнул, что "Газпром" выполняет и должен продолжать выполнять контрактные обязательства. Вместе с тем он призвал продумать возможность аккуратного увеличения предложения на рынке, например на бирже в Санкт-Петербурге.Фьючерсная цена на европейском газовом рынке по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, в среду достигла своего рекордного значения в 1937 долларов за 1 тысячу кубометров, а в четверг начала падать, опустившись даже ниже 1000 долларов. После этого цена на газ немного выровнялась и в 14.42 мск котировалась на уровне 1244 долларов.

https://ria.ru/20211006/merkel-1753418118.html

https://ria.ru/20211007/gaz-1753446142.html

санкт-петербург

европа

россия

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экономика, санкт-петербург, европа, владимир путин, газпром, uniper, россия