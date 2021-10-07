Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211007/gaz-1753519897.html
Глава Uniper назвал заявления Путина о газе вакциной от роста цен
Глава Uniper назвал заявления Путина о газе вакциной от роста цен - РИА Новости, 07.10.2021
Глава Uniper назвал заявления Путина о газе вакциной от роста цен
Слова президента РФ Владимира Путина о возможном увеличении экспорта газа в Европу является "вакциной от роста цен" на это сырье, заявил председатель правления... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T15:02
2021-10-07T15:02
экономика
санкт-петербург
европа
владимир путин
газпром
uniper
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151806/96/1518069600_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_601ec99edcfde6d1335ede0b35126aed.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт - РИА Новости. Слова президента РФ Владимира Путина о возможном увеличении экспорта газа в Европу является "вакциной от роста цен" на это сырье, заявил председатель правления германской энергокомпании Uniper Клаус-Дитер Маубах."Вакцина от роста цен", - так в шутку назвал слова Путина о вероятном увеличении поставок газа в Европу Маубах на пленарном заседании Петербургского международного газового форума (ПМГФ).Слова президента о ценах на газ, также отметил Маубах, произвели немедленный эффект на рынок.Президент России Владимир Путин в среду провел совещание по энергетике, на котором много внимания было уделено ценам на европейском газовом рынке. В частности, глава государства подчеркнул, что "Газпром" выполняет и должен продолжать выполнять контрактные обязательства. Вместе с тем он призвал продумать возможность аккуратного увеличения предложения на рынке, например на бирже в Санкт-Петербурге.Фьючерсная цена на европейском газовом рынке по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, в среду достигла своего рекордного значения в 1937 долларов за 1 тысячу кубометров, а в четверг начала падать, опустившись даже ниже 1000 долларов. После этого цена на газ немного выровнялась и в 14.42 мск котировалась на уровне 1244 долларов.
https://ria.ru/20211006/merkel-1753418118.html
https://ria.ru/20211007/gaz-1753446142.html
санкт-петербург
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151806/96/1518069600_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c688eaf24768a2e51047252139e2b505.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, санкт-петербург, европа, владимир путин, газпром, uniper, россия
15:02 07.10.2021
 
Глава Uniper назвал заявления Путина о газе вакциной от роста цен

Глава Uniper Маубах назвал заявления Путина об экспорте газа вакциной от роста цен

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие
Газодобывающее предприятие - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт - РИА Новости. Слова президента РФ Владимира Путина о возможном увеличении экспорта газа в Европу является "вакциной от роста цен" на это сырье, заявил председатель правления германской энергокомпании Uniper Клаус-Дитер Маубах.
"Вакцина от роста цен", - так в шутку назвал слова Путина о вероятном увеличении поставок газа в Европу Маубах на пленарном заседании Петербургского международного газового форума (ПМГФ).
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
6 октября, 20:39
Меркель заявила, что Европа делает недостаточно заказов на газ из России
Слова президента о ценах на газ, также отметил Маубах, произвели немедленный эффект на рынок.
Президент России Владимир Путин в среду провел совещание по энергетике, на котором много внимания было уделено ценам на европейском газовом рынке. В частности, глава государства подчеркнул, что "Газпром" выполняет и должен продолжать выполнять контрактные обязательства. Вместе с тем он призвал продумать возможность аккуратного увеличения предложения на рынке, например на бирже в Санкт-Петербурге.
Фьючерсная цена на европейском газовом рынке по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, в среду достигла своего рекордного значения в 1937 долларов за 1 тысячу кубометров, а в четверг начала падать, опустившись даже ниже 1000 долларов. После этого цена на газ немного выровнялась и в 14.42 мск котировалась на уровне 1244 долларов.
Объекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток — 2 в России - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
Вчера, 07:07
Эксперт объяснил, почему ввод "Северного потока — 2" снизит цены на газ
 
ЭкономикаСанкт-ПетербургЕвропаВладимир ПутинГазпромUniperРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:34СМИ назвало товары с максимальным ростом цен к концу года
04:29На Амурском ГПЗ произошел взрыв газа с возгоранием
04:15Нужно ли выключать геолокацию в своем смартфоне? Эксперт дал четкий ответ
04:11Число пострадавших при землетрясении в Японии возросло до 32 человек
04:07В Польше рассказали, как "удар по Москве" обогатит россиян
03:42Сенат США принял законопроект о повышении потолка госдолга
03:35Экологи узнали, каких отходов больше всего на полигонах в России
03:35Россиянам посоветовали продукт для восстановления работы кишечника
03:27Врач рассказал, как укрепить иммунитет без БАДов
03:16Аналитик спрогнозировала, что будет с рублем к Новому году
03:06Россия приступила к модернизации космической системы наведения
03:02Выполнен первый в истории чартерный рейс из Владивостока в Египет
03:00Агроном предупредил об опасности комнатных растений для детей
02:49Мать дагестанца, напавшего на пассажира метро, раскрыла свою версию драки
02:40Диетолог рассказала, что будет, если есть йогурт каждый день
02:38В Европе раскрыли причину газового кризиса
02:36Защита топ-менеджера "Новатэка" потребовала закрыть его дело
02:15Экономист предупредил о грядущем подорожании картофеля
02:15Врач рассказала, с чем связана высокая смертность от COVID-19
01:48В Латвии невакцинированным запретили посещать магазины
Лента новостейМолния