https://ria.ru/20211007/feyk-1753487608.html

В Петербурге блогера обязали отработать 200 часов за фейки о вакцинации

В Петербурге блогера обязали отработать 200 часов за фейки о вакцинации - РИА Новости, 07.10.2021

В Петербурге блогера обязали отработать 200 часов за фейки о вакцинации

Приморский районный суд Петербурга приговорил блогера Антона Мысливца к 200 часам обязательных работ за распространение фейков о смертельной опасности вакцины... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T12:46

2021-10-07T12:46

2021-10-07T12:46

распространение коронавируса

происшествия

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

здоровье - общество

россия

вакцинация россиян от covid-19

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт - РИА Новости. Приморский районный суд Петербурга приговорил блогера Антона Мысливца к 200 часам обязательных работ за распространение фейков о смертельной опасности вакцины от коронавируса, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга."Приморский районный суд назначил наказание в виде обязательных работ сроком на 200 часов Антону Мысливцу, признанному виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 207.1 (Публичное распределение заведомо ложной информации) УК РФ", - говорится в сообщении объединённой пресс-службы.По версии следствия, Мысливец в социальной сети "ВКонтакте" и на YouTube создал сообщество "Крамола". В 2020 году по его указанию был изготовлен видеоролик, в котором говорилось, что для сокращения населения России создана вакцина от COVID-19, применение которой влечет летальный исход.Как полагает следствие, своими действиями Мысливец создал реальную угрозу формирования у населения негативного отношения к принимаемым мерам по профилактике, лечению и противодействию COVID-19, а также побуждал к отказу от необходимой медицинской помощи.СК, сообщая в конце августа о завершении расследования дела, отмечал, что Мысливец признал вину и пояснил, что распространял фейк для повышения числа просмотров контента, преследуя коммерческие цели.Максимальная санкция статьи - ограничение свободы на срок до трех лет.

https://ria.ru/20210716/nakazanie-1741505315.html

https://ria.ru/20210717/vaktsinatsiya-1741633841.html

санкт-петербург

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество, россия, вакцинация россиян от covid-19