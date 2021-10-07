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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211007/feyk-1753487608.html
В Петербурге блогера обязали отработать 200 часов за фейки о вакцинации
В Петербурге блогера обязали отработать 200 часов за фейки о вакцинации - РИА Новости, 07.10.2021
В Петербурге блогера обязали отработать 200 часов за фейки о вакцинации
Приморский районный суд Петербурга приговорил блогера Антона Мысливца к 200 часам обязательных работ за распространение фейков о смертельной опасности вакцины... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T12:46
2021-10-07T12:46
распространение коронавируса
происшествия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
здоровье - общество
россия
вакцинация россиян от covid-19
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт - РИА Новости. Приморский районный суд Петербурга приговорил блогера Антона Мысливца к 200 часам обязательных работ за распространение фейков о смертельной опасности вакцины от коронавируса, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга."Приморский районный суд назначил наказание в виде обязательных работ сроком на 200 часов Антону Мысливцу, признанному виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 207.1 (Публичное распределение заведомо ложной информации) УК РФ", - говорится в сообщении объединённой пресс-службы.По версии следствия, Мысливец в социальной сети "ВКонтакте" и на YouTube создал сообщество "Крамола". В 2020 году по его указанию был изготовлен видеоролик, в котором говорилось, что для сокращения населения России создана вакцина от COVID-19, применение которой влечет летальный исход.Как полагает следствие, своими действиями Мысливец создал реальную угрозу формирования у населения негативного отношения к принимаемым мерам по профилактике, лечению и противодействию COVID-19, а также побуждал к отказу от необходимой медицинской помощи.СК, сообщая в конце августа о завершении расследования дела, отмечал, что Мысливец признал вину и пояснил, что распространял фейк для повышения числа просмотров контента, преследуя коммерческие цели.Максимальная санкция статьи - ограничение свободы на срок до трех лет.
https://ria.ru/20210716/nakazanie-1741505315.html
https://ria.ru/20210717/vaktsinatsiya-1741633841.html
санкт-петербург
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происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество, россия, вакцинация россиян от covid-19
12:46 07.10.2021
 
В Петербурге блогера обязали отработать 200 часов за фейки о вакцинации

В Петербурге блогера Мысливца обязали отработать 200 часов за фейки о вакцине от COVID-19

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 окт - РИА Новости. Приморский районный суд Петербурга приговорил блогера Антона Мысливца к 200 часам обязательных работ за распространение фейков о смертельной опасности вакцины от коронавируса, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
"Приморский районный суд назначил наказание в виде обязательных работ сроком на 200 часов Антону Мысливцу, признанному виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 207.1 (Публичное распределение заведомо ложной информации) УК РФ", - говорится в сообщении объединённой пресс-службы.
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По версии следствия, Мысливец в социальной сети "ВКонтакте" и на YouTube создал сообщество "Крамола". В 2020 году по его указанию был изготовлен видеоролик, в котором говорилось, что для сокращения населения России создана вакцина от COVID-19, применение которой влечет летальный исход.
Как полагает следствие, своими действиями Мысливец создал реальную угрозу формирования у населения негативного отношения к принимаемым мерам по профилактике, лечению и противодействию COVID-19, а также побуждал к отказу от необходимой медицинской помощи.
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СК, сообщая в конце августа о завершении расследования дела, отмечал, что Мысливец признал вину и пояснил, что распространял фейк для повышения числа просмотров контента, преследуя коммерческие цели.
Максимальная санкция статьи - ограничение свободы на срок до трех лет.
 
Распространение коронавирусаПроисшествияСанкт-ПетербургСледственный комитет России (СК РФ)Здоровье - ОбществоРоссияВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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