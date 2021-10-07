https://ria.ru/20211007/dostup-1753524714.html

"КП в Беларуси" попросило Мининформ восстановить доступ к своему сайту

"КП в Беларуси" попросило Мининформ восстановить доступ к своему сайту - РИА Новости, 07.10.2021

"КП в Беларуси" попросило Мининформ восстановить доступ к своему сайту

"Комсомольская правда в Беларуси" направила в Мининформ республики обращение с просьбой восстановить доступ к своему интернет-ресурсу www.kp.by, сообщили на... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T15:28

2021-10-07T15:28

2021-10-07T15:29

в мире

белоруссия

комсомольская правда (издательство)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/90883/50/908835073_0:188:2000:1313_1920x0_80_0_0_9bb7ba21e13964ebfa2e1d4c730c04ef.jpg

МИНСК, 7 окт – РИА Новости. "Комсомольская правда в Беларуси" направила в Мининформ республики обращение с просьбой восстановить доступ к своему интернет-ресурсу www.kp.by, сообщили на сайте ведомства.Ранее "Комсомольская правда" заявила, что, проанализировав последние события, приняла решение закрыть в Минске свое представительство ЗАО "БелКП-ПРЕСС"."В связи с распространением 5 октября информации о прекращении работы представительства "Комсомольской правды" в Беларуси" сообщаем, что на сегодняшний день в министерство информации документы на прекращение выпуска газеты "Комсомольская правда" в Беларуси" не поступали", - говорится в сообщении."Вместе с тем, 5 октября т.г. в Мининформ обратилось ЗАО "БелКП-ПРЕСС" (субъект хозяйствования Республики Беларусь) с просьбой о возобновлении доступа к интернет-ресурсу www.kp.by", - добавили на сайте.Согласно сообщению, при этом в письме указано, что компания принимает во внимание правовую оценку, которую Мининформ дал публикации, после которой заблокировали сайт и "гарантирует доведение данной правовой оценки до работников редакции с целью недопущения в последующем появления материалов, нарушающих требования законодательства".Вечером во вторник стало известно, что издание "Комсомольская правда в Беларуси" закрывается. Редколлегия отметила, что всем сотрудникам будут выплачены денежные компенсации или предложено трудоустройство в других проектах медиахолдинга.Решение о прекращении работы в Беларуси последовало после задержания журналиста КП Геннадия Можейко. Ему инкриминировано разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни и оскорбление представителя власти. Министерство информации Белоруссии заблокировало доступ к сайту kp.by после публикации, которая была признана нарушающей белорусское законодательство.В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "Комсомольская правда" приняла единственно правильное решение о закрытии филиала в Белоруссии, но можно выразить сожаление, что Минск не допустил его работу. До этого, комментируя задержание Можейко, Песков заявил, что такие действия против журналистов, если они связаны с его рабочей деятельностью, одобрять нельзя, но отметил, что деталей произошедшего пока нет. При этом он указал, что РФ не может защищать интересы Можейко с юридической точки зрения, поскольку он гражданин Белоруссии.Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг "Комсомольской правды" в Белоруссии, напомнила, что это филиал российского издания, российская сторона надеется на соблюдение прав журналистов в соответствии с общепринятыми международными нормами, посольство РФ постоянно контактирует по этим вопросам с белорусской стороной.

https://ria.ru/20211004/belorussiya-1753037780.html

https://ria.ru/20211002/obysk-1752798839.html

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, комсомольская правда (издательство), россия