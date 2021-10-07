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"КП в Беларуси" попросило Мининформ восстановить доступ к своему сайту
"КП в Беларуси" попросило Мининформ восстановить доступ к своему сайту - РИА Новости, 07.10.2021
"КП в Беларуси" попросило Мининформ восстановить доступ к своему сайту
"Комсомольская правда в Беларуси" направила в Мининформ республики обращение с просьбой восстановить доступ к своему интернет-ресурсу www.kp.by, сообщили на... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T15:28
2021-10-07T15:29
в мире
белоруссия
комсомольская правда (издательство)
россия
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МИНСК, 7 окт – РИА Новости. "Комсомольская правда в Беларуси" направила в Мининформ республики обращение с просьбой восстановить доступ к своему интернет-ресурсу www.kp.by, сообщили на сайте ведомства.Ранее "Комсомольская правда" заявила, что, проанализировав последние события, приняла решение закрыть в Минске свое представительство ЗАО "БелКП-ПРЕСС"."В связи с распространением 5 октября информации о прекращении работы представительства "Комсомольской правды" в Беларуси" сообщаем, что на сегодняшний день в министерство информации документы на прекращение выпуска газеты "Комсомольская правда" в Беларуси" не поступали", - говорится в сообщении."Вместе с тем, 5 октября т.г. в Мининформ обратилось ЗАО "БелКП-ПРЕСС" (субъект хозяйствования Республики Беларусь) с просьбой о возобновлении доступа к интернет-ресурсу www.kp.by", - добавили на сайте.Согласно сообщению, при этом в письме указано, что компания принимает во внимание правовую оценку, которую Мининформ дал публикации, после которой заблокировали сайт и "гарантирует доведение данной правовой оценки до работников редакции с целью недопущения в последующем появления материалов, нарушающих требования законодательства".Вечером во вторник стало известно, что издание "Комсомольская правда в Беларуси" закрывается. Редколлегия отметила, что всем сотрудникам будут выплачены денежные компенсации или предложено трудоустройство в других проектах медиахолдинга.Решение о прекращении работы в Беларуси последовало после задержания журналиста КП Геннадия Можейко. Ему инкриминировано разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни и оскорбление представителя власти. Министерство информации Белоруссии заблокировало доступ к сайту kp.by после публикации, которая была признана нарушающей белорусское законодательство.В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "Комсомольская правда" приняла единственно правильное решение о закрытии филиала в Белоруссии, но можно выразить сожаление, что Минск не допустил его работу. До этого, комментируя задержание Можейко, Песков заявил, что такие действия против журналистов, если они связаны с его рабочей деятельностью, одобрять нельзя, но отметил, что деталей произошедшего пока нет. При этом он указал, что РФ не может защищать интересы Можейко с юридической точки зрения, поскольку он гражданин Белоруссии.Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг "Комсомольской правды" в Белоруссии, напомнила, что это филиал российского издания, российская сторона надеется на соблюдение прав журналистов в соответствии с общепринятыми международными нормами, посольство РФ постоянно контактирует по этим вопросам с белорусской стороной.
https://ria.ru/20211004/belorussiya-1753037780.html
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в мире, белоруссия, комсомольская правда (издательство), россия
15:28 07.10.2021 (обновлено: 15:29 07.10.2021)
 
"КП в Беларуси" попросило Мининформ восстановить доступ к своему сайту

"КП в Беларуси" попросило Министерство информации восстановить доступ к своему сайту

© Fotolia / Pavel IgnatovБлокировка доступа
Блокировка доступа - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© Fotolia / Pavel Ignatov
Читать ria.ru в
МИНСК, 7 окт – РИА Новости. "Комсомольская правда в Беларуси" направила в Мининформ республики обращение с просьбой восстановить доступ к своему интернет-ресурсу www.kp.by, сообщили на сайте ведомства.
Ранее "Комсомольская правда" заявила, что, проанализировав последние события, приняла решение закрыть в Минске свое представительство ЗАО "БелКП-ПРЕСС".
"В связи с распространением 5 октября информации о прекращении работы представительства "Комсомольской правды" в Беларуси" сообщаем, что на сегодняшний день в министерство информации документы на прекращение выпуска газеты "Комсомольская правда" в Беларуси" не поступали", - говорится в сообщении.
"Вместе с тем, 5 октября т.г. в Мининформ обратилось ЗАО "БелКП-ПРЕСС" (субъект хозяйствования Республики Беларусь) с просьбой о возобновлении доступа к интернет-ресурсу www.kp.by", - добавили на сайте.
Согласно сообщению, при этом в письме указано, что компания принимает во внимание правовую оценку, которую Мининформ дал публикации, после которой заблокировали сайт и "гарантирует доведение данной правовой оценки до работников редакции с целью недопущения в последующем появления материалов, нарушающих требования законодательства".
Вечером во вторник стало известно, что издание "Комсомольская правда в Беларуси" закрывается. Редколлегия отметила, что всем сотрудникам будут выплачены денежные компенсации или предложено трудоустройство в других проектах медиахолдинга.
Журналист Комсомольской правды в Беларуси Геннадий Можейко - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
4 октября, 17:05
В МВД Белоруссии рассказали о задержании Можейко
Решение о прекращении работы в Беларуси последовало после задержания журналиста КП Геннадия Можейко. Ему инкриминировано разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни и оскорбление представителя власти. Министерство информации Белоруссии заблокировало доступ к сайту kp.by после публикации, которая была признана нарушающей белорусское законодательство.
В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "Комсомольская правда" приняла единственно правильное решение о закрытии филиала в Белоруссии, но можно выразить сожаление, что Минск не допустил его работу. До этого, комментируя задержание Можейко, Песков заявил, что такие действия против журналистов, если они связаны с его рабочей деятельностью, одобрять нельзя, но отметил, что деталей произошедшего пока нет. При этом он указал, что РФ не может защищать интересы Можейко с юридической точки зрения, поскольку он гражданин Белоруссии.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг "Комсомольской правды" в Белоруссии, напомнила, что это филиал российского издания, российская сторона надеется на соблюдение прав журналистов в соответствии с общепринятыми международными нормами, посольство РФ постоянно контактирует по этим вопросам с белорусской стороной.
Сотрудники правоохранительных органов в Минске - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
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В миреБелоруссияКомсомольская правда (издательство)Россия
 
 
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