https://ria.ru/20211005/predstavitelstvo-1753258437.html

"Комсомольская правда" закрывает представительство в Минске

"Комсомольская правда" закрывает представительство в Минске - РИА Новости, 05.10.2021

"Комсомольская правда" закрывает представительство в Минске

"Комсомольская правда" приняла решение закрыть свое представительство в Минске, говорится в сообщении на сайте издания. РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T22:21

2021-10-05T22:21

2021-10-05T23:55

минск

белоруссия

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. "Комсомольская правда" приняла решение закрыть свое представительство в Минске, говорится в сообщении на сайте издания."Всем сотрудникам будут выплачены денежные компенсации или предложена работа на других предприятиях КП", — отметили в газете.Доступ к сайту "Комсомольской правды в Беларуси" заблокировали 29 сентября. Министерство информации Белоруссии утверждает, что это сделали из-за публикации, содержащей сведения, способствующие формированию источников угроз национальной безопасности. Как сообщал РИА Новости главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин, речь идет об опубликованных воспоминаниях одноклассницы Андрея Зельцера, который, как предполагается, застрелил сотрудника КГБ.Спустя несколько дней стало известно о задержании журналиста "КП в Беларуси" Геннадия Можейко в рамках дел о "разжигании расовой, национальной или религиозной вражды или розни" и "оскорблении представителя власти". По словами Сунгоркина, его задержали в Москве, однако в Минске эту информацию опровергли.Сейчас он находится под стражей в СИЗО в городе Жодино.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что такие действия против журналистов, если они связаны с их рабочей деятельностью, одобрять нельзя, но отметил, что деталей произошедшего пока нет. При этом он указал, что Москва не может защищать интересы Можейко с юридической точки зрения, поскольку он гражданин Белоруссии.Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что "КП в Беларуси" — это филиал российского издания. Она призвала Минск соблюдать права журналистов и добавила, что посольство постоянно контактирует по этим вопросам с белорусской стороной.

https://ria.ru/20211004/sroki-1753046939.html

https://ria.ru/20211004/szhr-1753058400.html

минск

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