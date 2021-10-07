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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211007/dava-1753560163.html
Dava начал поиск девушки в социальных сетях
Dava начал поиск девушки в социальных сетях - РИА Новости, 07.10.2021
Dava начал поиск девушки в социальных сетях
Dava начал поиск девушки в социальных сетях. Он разместил в Instagram фото с оголенным торсом и розой. РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T18:14
2021-10-07T18:14
шоубиз
ольга бузова
знаменитости
отношения
давид манукян (dava)
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Dava начал поиск девушки в социальных сетях. Он разместил в Instagram фото с оголенным торсом и розой.В комментариях многие поклонницы решили испытать судьбу."Муж не разрешает отвечать", "Конечно!", "Желающих много, но выбор только за тобой!" – написали в комментариях.Ранее Давид рассказывал, что впервые в жизни сделал предложение Ольге Бузовой на третий месяц после знакомства. Паре пришлось расстаться, потому что они не сошлись характерами.
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ольга бузова, знаменитости, отношения, давид манукян (dava)
18:14 07.10.2021
 
Dava начал поиск девушки в социальных сетях

Dava объявил о поиске девушки в социальных сетях под фото с голым торсом

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПрезентация проекта "Сахар" Н. Гордиенко
Презентация проекта Сахар Н. Гордиенко - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Dava начал поиск девушки в социальных сетях. Он разместил в Instagram фото с оголенным торсом и розой.

"Это не у меня нет девушки. Это ни у одной девушки нет меня. P.S. Есть желающие?" – написал певец.

В комментариях многие поклонницы решили испытать судьбу.
"Муж не разрешает отвечать", "Конечно!", "Желающих много, но выбор только за тобой!" – написали в комментариях.
Ранее Давид рассказывал, что впервые в жизни сделал предложение Ольге Бузовой на третий месяц после знакомства. Паре пришлось расстаться, потому что они не сошлись характерами.
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28 сентября, 18:09Шоубиз
Dava выбыл из "Ледникового периода" до начала проекта
 
ШоубизОльга БузоваЗнаменитостиотношенияДавид Манукян (Dava)
 
 
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