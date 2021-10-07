https://ria.ru/20211007/dava-1753560163.html

Dava начал поиск девушки в социальных сетях

Dava начал поиск девушки в социальных сетях - РИА Новости, 07.10.2021

Dava начал поиск девушки в социальных сетях

Dava начал поиск девушки в социальных сетях. Он разместил в Instagram фото с оголенным торсом и розой. РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T18:14

2021-10-07T18:14

2021-10-07T18:14

шоубиз

ольга бузова

знаменитости

отношения

давид манукян (dava)

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Dava начал поиск девушки в социальных сетях. Он разместил в Instagram фото с оголенным торсом и розой.В комментариях многие поклонницы решили испытать судьбу."Муж не разрешает отвечать", "Конечно!", "Желающих много, но выбор только за тобой!" – написали в комментариях.Ранее Давид рассказывал, что впервые в жизни сделал предложение Ольге Бузовой на третий месяц после знакомства. Паре пришлось расстаться, потому что они не сошлись характерами.

https://ria.ru/20210928/dava-1752200265.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга бузова, знаменитости, отношения, давид манукян (dava)