https://ria.ru/20211007/dava-1753560163.html
Dava начал поиск девушки в социальных сетях
Dava начал поиск девушки в социальных сетях - РИА Новости, 07.10.2021
Dava начал поиск девушки в социальных сетях
Dava начал поиск девушки в социальных сетях. Он разместил в Instagram фото с оголенным торсом и розой. РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T18:14
2021-10-07T18:14
2021-10-07T18:14
шоубиз
ольга бузова
знаменитости
отношения
давид манукян (dava)
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Dava начал поиск девушки в социальных сетях. Он разместил в Instagram фото с оголенным торсом и розой.В комментариях многие поклонницы решили испытать судьбу."Муж не разрешает отвечать", "Конечно!", "Желающих много, но выбор только за тобой!" – написали в комментариях.Ранее Давид рассказывал, что впервые в жизни сделал предложение Ольге Бузовой на третий месяц после знакомства. Паре пришлось расстаться, потому что они не сошлись характерами.
https://ria.ru/20210928/dava-1752200265.html
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ольга бузова, знаменитости, отношения, давид манукян (dava)
Dava начал поиск девушки в социальных сетях
Dava объявил о поиске девушки в социальных сетях под фото с голым торсом