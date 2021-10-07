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https://ria.ru/20211007/dagestan-1753495804.html
Дагестанцы пришли в ужас от поведения земляка в московском метро
Власти Дагестана осудили земляков, избивших мужчину в московском метро - РИА Новости, 07.10.2021
Дагестанцы пришли в ужас от поведения земляка в московском метро
Уроженцы Дагестана, избившие пассажира в московском метро, своим поступком дискредитируют молодежь республики, позорят свое имя и свои семьи, заявил РИА Новости РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T13:19
2021-10-07T13:41
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
республика дагестан
россия
избиение пассажира в московском метро
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МАХАЧКАЛА, 7 окт – РИА Новости. Уроженцы Дагестана, избившие пассажира в московском метро, своим поступком дискредитируют молодежь республики, позорят свое имя и свои семьи, заявил РИА Новости министр по национальной политике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов.Инцидент произошел вечером 4 октября в вагоне электропоезда. Полиция возбудила дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц), трое подозреваемых – уроженцы Дагестанца - были арестованы. СК завел дело о покушении на убийство.По его словам, инцидент получил широкое распространение в социальных сетях и вызывает однозначное негодование и неприятие в дагестанском обществе. "И это понятно, ведь дагестанское общество – это здоровое общество, и подобное низкое, трусливое и бесчестное поведение неприемлемо для большинства жителей республики", – сказал Муслимов.Министр добавил, что возросший поток туристов в республику в последние два года свидетельствует о том, что таких фактов практически не было."Неправильно говорить о том, что преступление совершил человек такой-то национальности из такого-то региона. Любой человек, совершивший противоправное действие, – это преступник, а преступник не имеет национальности. Это нужно и важно знать и соблюдать... Надеемся, что правоохранительные органы разберутся в этом инциденте и в соответствии с действующим законодательством примут все меры в отношении виновных, а пострадавшему желаем скорейшего выздоровления", – заключил Муслимов.
https://ria.ru/20211007/nagrada-1753485472.html
https://ria.ru/20211007/dagestan-1753441690.html
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан, россия, избиение пассажира в московском метро
13:19 07.10.2021 (обновлено: 13:41 07.10.2021)
 
Власти Дагестана осудили земляков, избивших мужчину в московском метро

Дагестанский министр Муслимов: избившие мужчину в метро дискредитируют молодежь республики

© РИА НовостиЗдание правительства Дагестана в Махачкале
Здание правительства Дагестана в Махачкале - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 7 окт – РИА Новости. Уроженцы Дагестана, избившие пассажира в московском метро, своим поступком дискредитируют молодежь республики, позорят свое имя и свои семьи, заявил РИА Новости министр по национальной политике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов.
Инцидент произошел вечером 4 октября в вагоне электропоезда. Полиция возбудила дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц), трое подозреваемых – уроженцы Дагестанца - были арестованы. СК завел дело о покушении на убийство.
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"Министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан осуждает такое недостойное настоящих дагестанцев поведение и искренне сочувствует родным и близким этих молодых людей, которым, уверены, сейчас бесконечно стыдно за своих детей. Очень неприятно, что своими поступками такие безответственные люди дискредитируют дагестанскую молодежь, позорят свое имя и свои семьи", – заявил министр.
По его словам, инцидент получил широкое распространение в социальных сетях и вызывает однозначное негодование и неприятие в дагестанском обществе. "И это понятно, ведь дагестанское общество – это здоровое общество, и подобное низкое, трусливое и бесчестное поведение неприемлемо для большинства жителей республики", – сказал Муслимов.
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Министр добавил, что возросший поток туристов в республику в последние два года свидетельствует о том, что таких фактов практически не было.
"Неправильно говорить о том, что преступление совершил человек такой-то национальности из такого-то региона. Любой человек, совершивший противоправное действие, – это преступник, а преступник не имеет национальности. Это нужно и важно знать и соблюдать... Надеемся, что правоохранительные органы разберутся в этом инциденте и в соответствии с действующим законодательством примут все меры в отношении виновных, а пострадавшему желаем скорейшего выздоровления", – заключил Муслимов.
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ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)Республика ДагестанРоссияИзбиение пассажира в московском метро
 
 
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