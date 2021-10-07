https://ria.ru/20211007/dagestan-1753441690.html
"Животные": в Дагестане заявили о позоре на всю республику после избиения мужчины в метро
"Животные": дагестанцы осудили земляков после избиения мужчины в метро - РИА Новости, 07.10.2021
"Животные": в Дагестане заявили о позоре на всю республику после избиения мужчины в метро
Жители Дагестана раскритиковали троих выходцев из республики, которых подозревают в избиении пассажира в московском метро. РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T02:21
2021-10-07T02:21
2021-10-07T13:00
происшествия
москва
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
республика дагестан
россия
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Жители Дагестана раскритиковали троих выходцев из республики, которых подозревают в избиении пассажира в московском метро.Видео инцидента, в частности, разместил "ВКонтакте" паблик "Голос Дагестана", подписчики которого резко осудили поведение своих земляков."Стыдно за таких земляков-животных", — написал Мурад Рамазанов."Поступок шакальский... Опозорили свой народ", — высказался Ахмар Герейханов."Таких негодяев вообще нельзя из-за решетки выпускать к нормальным людям", — добавил Магомед Рабаданов."Как же стыдно за таких земляков. Я всегда за своих, но когда видишь такое, то прям плохо становится, воспитания — ноль", — высказалась Ася Асадулаева."Где ваше геройство, позорники. <...> Опозорили всех мусульман. Как с таким позором можно жить?" — написал Мухаммад Маллаев."Мало им. Пожизненно надо таких. Позорят Дагестан", — заключил Али Бахтияров.Инцидент произошел вечером 4 октября в вагоне поезда на Арбатско-Покровской линии, между станциями "Измайловская" и "Первомайская". На видео, появившемся в соцсетях, видно, как три человека бьют пострадавшего ногами и применяют против него борцовские приемы, на полу заметна кровь. Как утверждают очевидцы, мужчина заступился за девушку. По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, все трое задержанных — уроженцы Дагестана, приехавшие в Москву на заработки, во время инцидента мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения. Двое нападавших ранее судимы за кражу, еще один — по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Суд арестовал подозреваемых, возбуждено дело по статье "Хулиганство". Глава СК Александр Бастрыкин также поручил возбудить дела о покушении на убийство и насилии к представителю власти. Пострадавшего доставили в больницу, у него переломы лицевой кости и носа, а также ушибы.
https://ria.ru/20211006/metro-1753424832.html
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происшествия, москва, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан, россия
02:21 07.10.2021 (обновлено: 13:00 07.10.2021)
"Животные": дагестанцы осудили земляков после избиения мужчины в метро
Читатели паблика "Голос Дагестана" осудили своих земляков после избиения мужчины в метро
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Жители Дагестана раскритиковали троих выходцев из республики, которых подозревают в избиении пассажира в московском метро.
Видео инцидента, в частности, разместил "ВКонтакте" паблик "Голос Дагестана
", подписчики которого резко осудили поведение своих земляков.
"Стыдно за таких земляков-животных", — написал Мурад Рамазанов
.
"Трое на одного, какие смелые", — отметила Амина Саидова
.
"Поступок шакальский... Опозорили свой народ", — высказался Ахмар Герейханов
.
"О Аллах, ужас какой. Как так можно. Бедный человек, который просто хотел заступиться. Зачем позорить республику? Нельзя культурно и спокойно поговорить и разойтись?!" — написала Алина Чуева
.
"Таких негодяев вообще нельзя из-за решетки выпускать к нормальным людям", — добавил Магомед Рабаданов
.
"У пацана духа больше, чем у этих троих", — похвалил пострадавшего Артур Местоев
.
"Как же стыдно за таких земляков. Я всегда за своих, но когда видишь такое, то прям плохо становится, воспитания — ноль", — высказалась Ася Асадулаева
.
"Братья, выезжая с родины своей, не забывайте культуру и традиции народов Дагестана", — обратился к землякам Шахбан Рамалданов
.
"Где ваше геройство, позорники. <...> Опозорили всех мусульман. Как с таким позором можно жить?" — написал Мухаммад Маллаев
.
"Столько друзей русских и так стыдно перед ними", — посетовал Мирза Мирзаев
.
"Мало им. Пожизненно надо таких. Позорят Дагестан", — заключил Али Бахтияров
.
Инцидент произошел вечером 4 октября в вагоне поезда на Арбатско-Покровской линии, между станциями "Измайловская" и "Первомайская". На видео, появившемся в соцсетях, видно, как три человека бьют пострадавшего ногами и применяют против него борцовские приемы, на полу заметна кровь. Как утверждают очевидцы, мужчина заступился за девушку.
По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, все трое задержанных — уроженцы Дагестана, приехавшие в Москву на заработки, во время инцидента мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения. Двое нападавших ранее судимы за кражу, еще один — по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.
Суд арестовал подозреваемых, возбуждено дело по статье "Хулиганство". Глава СК Александр Бастрыкин также поручил возбудить дела о покушении на убийство и насилии к представителю власти. Пострадавшего доставили в больницу, у него переломы лицевой кости и носа, а также ушибы.