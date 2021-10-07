https://ria.ru/20211007/dagestan-1753441690.html

"Животные": в Дагестане заявили о позоре на всю республику после избиения мужчины в метро

"Животные": дагестанцы осудили земляков после избиения мужчины в метро - РИА Новости, 07.10.2021

"Животные": в Дагестане заявили о позоре на всю республику после избиения мужчины в метро

Жители Дагестана раскритиковали троих выходцев из республики, которых подозревают в избиении пассажира в московском метро. РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T02:21

2021-10-07T02:21

2021-10-07T13:00

происшествия

москва

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

республика дагестан

россия

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Жители Дагестана раскритиковали троих выходцев из республики, которых подозревают в избиении пассажира в московском метро.Видео инцидента, в частности, разместил "ВКонтакте" паблик "Голос Дагестана", подписчики которого резко осудили поведение своих земляков."Стыдно за таких земляков-животных", — написал Мурад Рамазанов."Поступок шакальский... Опозорили свой народ", — высказался Ахмар Герейханов."Таких негодяев вообще нельзя из-за решетки выпускать к нормальным людям", — добавил Магомед Рабаданов."Как же стыдно за таких земляков. Я всегда за своих, но когда видишь такое, то прям плохо становится, воспитания — ноль", — высказалась Ася Асадулаева."Где ваше геройство, позорники. <...> Опозорили всех мусульман. Как с таким позором можно жить?" — написал Мухаммад Маллаев."Мало им. Пожизненно надо таких. Позорят Дагестан", — заключил Али Бахтияров.Инцидент произошел вечером 4 октября в вагоне поезда на Арбатско-Покровской линии, между станциями "Измайловская" и "Первомайская". На видео, появившемся в соцсетях, видно, как три человека бьют пострадавшего ногами и применяют против него борцовские приемы, на полу заметна кровь. Как утверждают очевидцы, мужчина заступился за девушку. По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, все трое задержанных — уроженцы Дагестана, приехавшие в Москву на заработки, во время инцидента мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения. Двое нападавших ранее судимы за кражу, еще один — по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Суд арестовал подозреваемых, возбуждено дело по статье "Хулиганство". Глава СК Александр Бастрыкин также поручил возбудить дела о покушении на убийство и насилии к представителю власти. Пострадавшего доставили в больницу, у него переломы лицевой кости и носа, а также ушибы.

https://ria.ru/20211006/metro-1753424832.html

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происшествия, москва, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан, россия